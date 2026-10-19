La Russia lancia un severo avvertimento all’Ucraina dopo i continui attacchi a San Pietroburgo.

La Russia avverte che gli attacchi dell’Ucraina a San Pietroburgo non cambieranno il corso del conflitto.

Un severo avvertimento dal Cremlino.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato il 18 ottobre che gli attacchi a lungo raggio dell’Ucraina contro le infrastrutture civili ed energetiche russe, compreso il raid a San Pietroburgo, rappresentavano disperati tentativi da parte di Kiev di cambiare il corso del conflitto e non avrebbero prodotto risultati.

Peskov ha descritto l’attacco come “l’ultima espressione di disperazione” da parte dell’Ucraina, affermando che, sebbene “le autorità di Kiev stiano ancora resistendo, non possono cambiare il corso della storia”.

Il portavoce del Cremlino ha avvertito che la Russia continua a rispondere agli attacchi ucraini con raid sistematici e su larga scala. Peskov ha affermato che gli attacchi russi contro l’Ucraina “stanno dando i loro frutti”.

Secondo quanto dichiarato dal governatore Aleksandr Beglov, una persona è rimasta uccisa e altre cinque ferite a San Pietroburgo in un raid aereo condotto dalle forze ucraine nella notte del 17 ottobre. L’attacco ha inoltre danneggiato più di 10 edifici residenziali e provocato un incendio in un deposito di petrolio.

Funzionari russi hanno confermato che i servizi di emergenza stanno lavorando per spegnere gli incendi divampati presso il terminal petrolifero di San Pietroburgo, il deposito petrolifero di Ruchyi e alcuni magazzini industriali.

La piattaforma russa di social media VKontakte ha dichiarato che il suo data center nella città è stato hackerato. Anche Ozon, il secondo rivenditore al dettaglio più grande della Russia, ha confermato che il suo centro logistico è stato preso di mira.

Il capo della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha dichiarato che la difesa aerea ha abbattuto 144 droni ucraini. Secondo i media russi, si è trattato del più grande attacco contro San Pietroburgo dall’inizio del conflitto in Ucraina nel 2022.

Nel corso del conflitto, l’Ucraina ha ripetutamente preso di mira Mosca e San Pietroburgo, ma gli attacchi su larga scala contro città russe chiave sono stati rari.

L’attacco a San Pietroburgo è avvenuto nel contesto delle accuse mosse dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mosca, reo di aver violato per ben 76 volte il “cessate il fuoco energetico”, un accordo precedentemente annunciato dal presidente statunitense Donald Trump . Zelensky ha inoltre avvertito che la Russia stava pianificando di provocare interruzioni di corrente diffuse in Ucraina prima dell’arrivo dell’inverno.

Kiev ha lanciato l’attacco a San Pietroburgo in un contesto di crescenti tensioni tra Ucraina e Washington negli ultimi giorni, in seguito alla decisione di Trump di revocare le sanzioni contro la Russia e all’accordo raggiunto con Mosca sulle esportazioni di gasolio.

L’Ucraina e i suoi alleati europei temono che la Casa Bianca si stia schierando dalla parte della Russia.

Gli Stati Uniti hanno ripreso a condividere informazioni di intelligence con l’Ucraina.

Il 18 ottobre, il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato che, dopo una breve interruzione, gli Stati Uniti avevano ripreso a fornire all’Ucraina informazioni cruciali per aiutare Kiev a contrastare gli attacchi missilistici russi.

Zelensky ha affermato che la condivisione di informazioni di intelligence era stata interrotta, ma che da allora era stata “ristabilita”.

“Siamo molto grati per questo. Ora tutto funziona normalmente”, ha aggiunto.

In precedenza, il presidente Donald Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero continuato a condividere informazioni di intelligence, nonostante i funzionari ucraini avessero dichiarato che alcuni attacchi russi si erano verificati senza preavviso.

L’Ucraina si affida alle informazioni di intelligence degli Stati Uniti per individuare i missili balistici ad alta velocità che la Russia lancia ripetutamente contro il suo territorio.

Fonti Varie

Traduzione: Luciano Lago