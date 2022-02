La Russia invia in Siria caccia equipaggiati con missili ipersonici Kinzhal

La Russia schiera caccia MiG-31K equipaggiati con missili ipersonici Kinzhal e bombardieri strategici Tu-22M nella sua base aerea in Siria.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato martedì che i caccia intercettori MiG-31K e i bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 sono arrivati ​​alla base aerea russa di Hmeimim, nella provincia di Latakia, nella Siria occidentale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax .

Secondo il Portfolio, i caccia sono stati trasferiti all’aeroporto di Hmeimim per prendere parte all’esercitazione navale nella parte orientale del Mar Mediterraneo .

Il missile ipersonico Kinzhal ha una velocità superiore a Mach 5 (o cinque volte la velocità del suono) e grazie alla sua enorme velocità può semplicemente aggirare tutti i sistemi di difesa aerea in possesso dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). , guidato dagli Stati Uniti. Il missile Kinzhal può colpire bersagli fino a 2.000 km (1.243 miglia) di distanza.

I missili ipersonici russi possono distruggere le portaerei in 10 minuti

La Russia ha inviato tre sottomarini armati di missili da crociera sulla costa siriana per unirsi alle operazioni russe contro i gruppi terroristici con base in Siria.

La Russia ha inviato inoltre per la prima volta jet da combattimento per il trasporto di missili Kinzhal lo scorso anno dopo aver ampliato la pista della base di Hmeimim per gestire quegli aerei, ha affermato Rob Lee, analista militare presso il Foreign Policy Research Institute con sede negli Stati Uniti. Agenzia di stampa britannica Reuters .

Sottomarini russi nel Mediterraneo

L’analista militare ha spiegato che gli schieramenti hanno indicato la crescente presenza militare della Russia nell’Asia occidentale e la sua capacità di operare in diverse regioni e di proiettare potenza.

Mosca ha anche annunciato il 20 gennaio che la sua Marina organizzerà una serie di esercitazioni che coinvolgeranno tutte le sue flotte, dal Pacifico all’Atlantico, con 10.000 soldati, 140 navi da guerra e decine di aerei, evento che si svolgerà nel mezzo di crescenti tensioni con l’Occidente sull’Ucraina.

Altre navi russe arrivano nel Mediterraneo per manovre massicce

Le missioni russe arrivano in un momento in cui un gruppo di portaerei della NATO è presente nel Mediterraneo, tra cui la portaerei americana USS Harry S. Truman, la portaerei francese Charles de Gaulle e la portaerei Cavour della Marina Militare Italiana, insieme a un gruppo di navi di supporto logistico e cacciatorpediniere.

Nota: Il messaggio che la Russia invia alla NATO è molto chiaro: se volete attaccarci per l’Ucraina siamo pronti a darvi battaglia in ogni teatro e siamo in grado di respingere ogni provocazione.

Fonte: HispanTv

Traduzione: Luciano Lago