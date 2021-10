La Russia inizierà a difendere i suoi cittadini in Donbass non con le parole, ma con i fatti?





Cosa sta succedendo sulla linea di contatto in Donbass e per quanto ancora la Russia intende continuare a tollerarlo

L’intera comunità di esperti al momento fornisce una serie di valutazioni sull’arbitrarietà disposta dalle forze armate dell’Ucraina nell’area del disimpegno delle forze vicino a Zolote.

Il colonnello Andrei Valentinovich Kosyak, un impiegato del JCCC della LPR (Repubblica del Donbass), è stato catturato dagli ucraini . La maggior parte dei politici e degli scienziati politici ha considerato questo incidente il momento in cui Kiev ha attraversato le “linee rosse”.

Aggiungo che condivido pienamente questa valutazione. Per qualche ragione, nessuno dice che le forze punitive delle forze armate ucraine siano diventate così insolenti, vista la loro assoluta impunità.

È precisamente questa sensazione che consente loro di sputare su eventuali “immunità internazionali” e altri status.

Colui che ha dato un ordine del genere sapeva benissimo che, a parte il successivo scuotimento della testa e “ay-ay-ay”, non sarebbe successo nulla, e, a quanto pare, è proprio così.

Non è seguita alcuna azione reale né dalla LPR né dalla Russia.

La dichiarazione del capo della LPR Pasechnik sul ritiro temporaneo della repubblica dal “formato di Minsk” non è altro che una commozione aerea. Inoltre, la LPR semplicemente non è in grado di influenzare la situazione in alcun modo.

Passaporto Russo del colonnello Andrei Valentinovich Kosyak

In Russia di recente, soprattutto prima delle elezioni, si è parlato molto del fatto che i cittadini del nostro paese dovrebbero essere sotto la protezione dello stato, ovunque si trovino. Allora, dov’è questa protezione?

Poche persone si concentrano sul fatto che, oltre alla cittadinanza della LPR, il colonnello ha ricevuto la cittadinanza russa, inoltre, abbastanza recentemente.

Gli Stati Uniti in una situazione del genere attaccherebbero semplicemente le infrastrutture e i sistemi di comando dello stato terrorista con un paio di centinaia di Tomahawk. Cosa farà la Russia?

È interessante vedere, perché questo è un puro incidente bellico, un grande momento per risolvere tutti i compiti strategici urgenti lungo il corridoio verso la Crimea via terra, tramite l’approvvigionamento idrico della penisola, tramite la normale comunicazione con la Transnistria e, soprattutto soprattutto, dal territorio della Novorossia, dove le persone aspettano da sette anni l’arrivo della Russia.

Le domande con le basi NATO nel nostro ventre e tutti i problemi associati ai laboratori biologici americani scompariranno immediatamente. Che non fermeranno i loro esperimenti sui cittadini ucraini nei territori confinanti con la Russia.

La cosa minima che, secondo me, dovrebbe essere fatta da Mosca è introdurre forze di pace con armi moderne lungo l’intera linea di demarcazione, che costringeranno l’APU alla pace e costringeranno i punitori a osservare il regime di cessate il fuoco come scritto negli accordi di Minsk.



Conseguenze

Forzeranno tutte le forze e i mezzi a disposizione del Ministero della Difesa della Federazione Russa. Massimo: le forze armate RF ripuliranno semplicemente il territorio concordato da tutte le armi che non rispettano gli accordi di Minsk e sopprimeranno qualsiasi attività provocatoria dell’esercito ucraino.

È tempo di iniziare a proteggere i cittadini russi che vivono nel Donbass, non a parole, ma con i fatti.

Maxim Kostin

Fonte: https://regnum.ru/news/polit/3399140.html

Traduzione: Sergei Leonov