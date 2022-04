La Russia impedirà qualsiasi tentativo dell’Occidente di “rallentare” lo sviluppo della sua operazione militare in Ucraina

Il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha avvertito che la Russia considererebbe qualsiasi trasporto con armi statunitensi e NATO come “bersagli legittimi”.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Riabkov ha dichiarato mercoledì in un’intervista esclusiva con l’ agenzia TASS che Mosca impedirà qualsiasi tentativo da parte dell’Occidente di “rallentare” lo sviluppo della sua operazione militare in Ucraina.

“I tentativi di rallentare la nostra operazione speciale e causare il massimo danno ai contingenti russi e alle formazioni DPR/LPR [Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk] saranno severamente repressi . Avvertiamo che i blindati statunitensi e NATO che attraversano il territorio ucraino sono da noi considerate militari legittime obiettivi”, ha affermato il diplomatico senior.

Parallelamente, Riabkov ha sottolineato che Mosca attualmente non vede alcun motivo nel contattare Washington in pieno riguardo al conflitto in Ucraina, dato il ” sostegno sfrenato ” della Casa Bianca a Kiev e la massiccia fornitura di armi sofisticate.

Le sanzioni come “strumento per attivare il ‘default'”

Il viceministro degli Esteri, invece, ha condannato l’ondata di sanzioni statunitensi contro la Russia che vengono applicate a Washington ” con persistenza maniacale “. “Gli americani non solo hanno fatto irruzione in una parte delle riserve valutarie russe nelle banche statunitensi, ma hanno anche cercato di ordinare che i pagamenti sul debito statale vengano effettuati dai proventi delle esportazioni, con lo scopo non nascosto di esaurire le nostre riserve di valuta estera”, ha detto .

L’alto diplomatico ha ricordato che era vietato qualsiasi investimento in titoli russi. Mosca vede questo taglio delle iniezioni occidentali come ” uno degli strumenti progettati per innescare il ‘default'”.

Martedì il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha respinto un rapporto della CNN secondo cui Mosca ha dichiarato un default sui suoi obblighi sugli eurobond dopo aver pagato i propri detentori in rubli anziché in dollari.

Biolaboratori statunitensi in Ucraina

Riabkov ha anche toccato la questione dei bio-laboratori statunitensi in Ucraina. Ha osservato che l’intensificazione delle attività biologiche da parte di Washington e dei suoi alleati ” solleva questioni concrete nel contesto dell’attuazione della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC).” “Riteniamo che le rivelazioni di tale attività sul territorio ucraino, con il sostegno degli Stati Uniti, sono violazioni degli articoli I e IV del CABT”, ha affermato.

Il vice cancelliere Ryabkov

Il viceministro ha citato i dati del ministero della Difesa che indicano che negli ultimi anni in Ucraina c’erano circa 30 laboratori che lavoravano nell’ambito di un programma comune. Lì sono stati raccolti ” agenti patogeni particolarmente pericolosi , biomateriali dalla popolazione locale e altri studi sulle infezioni umane e animali”, ha aggiunto.

Riabkov ha affermato che le riunioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, nonché una riunione nell’ambito della Formula Arria (consultazioni informali di detto organismo delle Nazioni Unite) hanno mostrato che né Washington né i suoi alleati ” non possono rispondere nel merito delle questioni” sollevate da Russia.

Anche gli Stati Uniti non hanno risposto alle richieste russe di fornire tutte le informazioni sulla loro attività biologico-militare in Ucraina. Tuttavia, l’alto diplomatico ha affermato che il sottosegretario di Stato Victoria Nuland , che all’inizio di marzo ha dichiarato che l’Ucraina dispone di strutture per la ricerca biologica, potrebbe chiarire la posizione degli Stati Uniti sulla questione.

Ryabkov ha confermato che è allo studio la possibilità di invitare Nuland a una riunione della neonata commissione parlamentare russa per le indagini sulle attività di biolaboratori in Ucraina.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago