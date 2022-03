“La Russia ha vinto la guerra, quello che resta è un lavoro di pulizia”

intervista a Larry C. Johnson

In un’intervista Larry C. Johnson, un ex ufficiale della CIA, sostiene che la Russia ha già vinto la guerra e che rimane solo il lavoro di pulizia. Johnson ha addestrato i commando delle operazioni speciali dell’esercito americano per 24 anni e poi ha lavorato nell’ufficio antiterrorismo del Dipartimento di Stato.

Può spiegare perché pensa che la Russia stia vincendo la guerra in Ucraina?

Nelle prime 24 ore dell’operazione militare russa in Ucraina, tutte le capacità ucraine di intercettazione radar a terra sono state distrutte. Senza questi radar, la forza aerea ucraina ha perso la sua capacità di interdizione aria-aria. Per le tre settimane successive, la Russia ha stabilito una no-fly zone de facto sull’Ucraina.

Anche se ancora vulnerabile ai missili terra-aria [Manpad] forniti agli ucraini dagli Stati Uniti e dalla NATO, non vi è alcuna indicazione che la Russia abbia dovuto ridimensionare le sue operazioni aeree di combattimento.

Mi ha colpito anche l’arrivo della Russia a Kiev tre giorni dopo l’invasione. Ho ricordato che i nazisti hanno impiegato sette settimane per raggiungere Kiev durante l’operazione Barbarossa [1941] e altre sette settimane per sottomettere la città.

I nazisti avevano il vantaggio di non risparmiare nessuno sforzo per evitare vittime civili ed erano ansiosi di distruggere le infrastrutture essenziali. Tuttavia, molti cosiddetti esperti militari americani hanno affermato che la Russia era impantanata.

Quando è stato posizionato per più di una settimana a nord di Kiev, una zona di 24 miglia (o 40 miglia, a seconda della fonte di notizie), è diventato chiaro che la capacità dell’Ucraina di lanciare operazioni militari significative era stata eliminata. Se la sua artiglieria fosse rimasta intatta, questa colonna sarebbe stata facile preda della distruzione di massa. Ma questo non è successo.

Inoltre, se gli ucraini avessero avuto una valida capacità di velivoli ad ala fissa o rotante [aerei ed elicotteri, ndr], avrebbero dovuto distruggere questa colonna dall’aria. Ma anche questo non è successo.

Oppure, se avessero avuto una valida capacità di missili da crociera, avrebbero dovuto far piovere l’inferno sulla colonna russa presumibilmente bloccata. Questo non è successo. Gli ucraini non hanno nemmeno organizzato un’imboscata di fanteria significativa contro la colonna con i loro Javelin americani appena forniti.

La scala e la portata dell’attacco russo sono notevoli. In tre settimane hanno conquistato un territorio più grande della superficie terrestre del Regno Unito. Hanno poi effettuato attacchi mirati contro città chiave e installazioni militari.

Non abbiamo visto un solo caso in cui un’unità ucraina delle dimensioni di un reggimento o di una brigata abbia attaccato e sconfitto un’unità russa comparabile. Al contrario, i russi hanno rotto l’esercito ucraino in frammenti e tagliato le sue linee di comunicazione. I russi stanno consolidando il loro controllo di Mariupol e si sono assicurati tutti gli accessi al Mar Nero. L’Ucraina è ora isolata a sud e a nord.

Vorrei sottolineare che gli Stati Uniti hanno avuto più difficoltà a catturare così tanto territorio in Iraq nel 2003, quando combattevano una forza militare molto più piccola e meno capace. Quindi questa operazione russa dovrebbe spaventare i leader militari e politici degli Stati Uniti.

La grande notizia è arrivata questa settimana con gli attacchi missilistici russi sulle basi de facto della NATO a Yavoriv e Zhytomyr. La NATO ha condotto una formazione sulla cybersicurezza a Zhytomyr nel settembre 2018 e ha descritto l’Ucraina come un “partner NATO”.

Zhytomyr è stata distrutta da missili ipersonici sabato scorso. Yavoriv ha subìto un destino simile domenica scorsa. Era il principale centro di addestramento e logistica utilizzato dalla NATO e dall’EUCOM per fornire combattenti e armi all’Ucraina. Molti militari e civili della base sono stati colpiti.

Non solo la Russia colpisce e distrugge regolarmente le basi usate dalla NATO dal 2015, ma non c’è stato nessun allarme aereo e nessun contrasto dei missili attaccanti.

Perché i media stanno cercando di convincere il popolo ucraino che possono prevalere nella loro guerra contro la Russia? Se quello che dici è corretto, allora tutti i civili che vengono mandati a combattere contro l’esercito russo stanno morendo in una guerra che non possono vincere. Non capisco perché i media vogliano ingannare la gente su una questione così seria. Cosa ne pensate di questo problema?

È una combinazione di ignoranza e pigrizia. Invece di un resoconto veritiero, la stragrande maggioranza dei media, cartacei ed elettronici, così come le grandi compagnie tecnologiche, sostengono una massiccia campagna di propaganda.

Mi ricordo quando George W. Bush era Hitler. Mi ricordo quando Donald Trump era Hitler. E ora abbiamo un nuovo Hitler, Vladimir Putin. È un piano di gioco vecchioo e già fallito.

Chiunque osi sollevare questioni legittime viene immediatamente bollato come un burattino di Putin o un tirapiedi russo. Quando i fatti non possono essere contestati, l’unica via è il ricorso è l’insulto.

La settimana scorsa, il colonnello Douglas MacGregor è stato ospite dello show di Tucker Carlson. Le sue opinioni sulla guerra sono sorprendentemente simili alle sue. Questo è ciò che ha detto nell’intervista: “La guerra è davvero finita per gli ucraini. Sono stati fatti a pezzi, non c’è dubbio, nonostante quello che sentiamo nei nostri media. Quindi la vera domanda per noi al momento è questa: abbiamo intenzione di convivere con il popolo russo e il suo governo o continueremo con questo tipo di ‘cambio di regime’ mascherato da guerra ucraina? Smetteremo di usare l’Ucraina come un ariete contro Mosca, che è quello che effettivamente abbiamo fatto?”

Sei d’accordo con MacGregor che il vero scopo di spingere la Russia in una guerra in Ucraina era il “cambio di regime” in Russia? In secondo luogo, siete d’accordo che l’Ucraina è stata usata come base dagli Stati Uniti per condurre una guerra per procura contro la Russia?

Doug è un eccellente analista, ma non sono d’accordo con lui. Non credo che nell’amministrazione Biden ci sia qualcuno abbastanza intelligente da pensare e pianificare in questi termini strategici.

A mio parere, gli ultimi sette anni sono stati segnati dall’inerzia dello status quo della NATO. Quello che voglio dire con questo è che la NATO e Washington credevano di poter continuare a scivolare verso est ai confini della Russia senza provocare una reazione.

La NATO e l’EUCOM hanno condotto regolarmente esercitazioni – compreso l’addestramento “offensivo” – e fornito attrezzature. Penso che i rapporti negli Stati Uniti sul fatto che la CIA stava fornendo addestramento paramilitare alle unità ucraine che operano nel Donbas siano credibili.

Ma trovo difficile credere che dopo le nostre debacle in Iraq e Afghanistan, abbiamo improvvisamente degli strateghi di livello Sun Tzu che tirano i fili a Washington.

C’è un’aria di disperazione a Washington. Oltre a cercare di bandire tutto ciò che è russo, l’amministrazione Biden sta cercando di intimidire Cina, India e Arabia Saudita. Non vedo nessuno di questi paesi mettersi in riga.

Penso che il team di Biden abbia fatto un errore fatale nel cercare di demonizzare tutte le cose e le persone russe. Al contrario, unisce il popolo russo dietro Putin ed diventa pronto a impegnarsi in una lunga lotta.

Sono sorpreso dall’errore di calcolo secondo cui le sanzioni economiche contro la Russia la metterebbero in ginocchio. È vero il contrario. La Russia è autosufficiente e non dipende dalle importazioni. Le sue esportazioni sono essenziali per il benessere economico dell’Occidente. Se nega all’Occidente grano, potassio, gas, petrolio, palladio, nichel finito e altri minerali essenziali, l’economia europea e statunitense ne soffriranno.

E questo tentativo di costringere la Russia attraverso le sanzioni ha reso altamente probabile che il ruolo del dollaro USA come valuta di riserva internazionale sarà consegnato alla pattumiera della storia.

Dal suo famoso discorso a Monaco nel 2007, Putin si è lamentato dell’”architettura di sicurezza globale”. In Ucraina vediamo che questi persistenti problemi di sicurezza possono trasformarsi in una guerra vera e propria. Come sapete, a dicembre Putin ha fatto una serie di richieste sulla sicurezza russa, ma l’amministrazione Biden le ha ignorate e non ha mai risposto. Putin voleva garanzie scritte che l’espansione della NATO non avrebbe incluso l’Ucraina (adesione) e che i sistemi missilistici nucleari non sarebbero stati schierati in Romania o in Polonia. Pensi che le richieste di Putin siano irragionevoli?

Penso che le richieste di Putin siano perfettamente ragionevoli. Il problema è che il 99% degli americani non ha idea del tipo di provocazione militare che la NATO e gli Stati Uniti hanno intrapreso negli ultimi sette anni. Al pubblico è sempre stato detto che le esercitazioni militari sono “difensive”. Questo non è vero.

Ora apprendiamo che il DTRA [Defense Threat Reduction Agency, ndr] finanziava laboratori biologici in Ucraina. Suppongo che Putin possa accettare i sistemi missilistici nucleari statunitensi in Polonia e Romania se Biden accetta sistemi russi comparabili a Cuba, Venezuela e Messico.

Se consideriamo la situazione in questi termini, possiamo cominciare a capire che le richieste di Putin non sono né folli né irragionevoli.

I media russi riferiscono che missili russi “ad alta precisione, lanciati dall’aria” hanno colpito una struttura nell’Ucraina occidentale “uccidendo più di 100 militari locali e mercenari stranieri”. Il centro di addestramento per le operazioni speciali era apparentemente situato vicino alla città di Ovruch, che è a soli 15 miglia dal confine polacco. Cosa ci può dire di questo incidente? La Russia stava cercando di inviare un messaggio alla NATO?

Risposta breve: sì! Gli attacchi militari russi in Ucraina occidentale durante la scorsa settimana hanno scioccato e allarmato i funzionari della NATO.

Il primo attacco è avvenuto domenica 13 marzo a Yavoriv, in Ucraina. La Russia ha attaccato la base con diversi missili, alcuni dei quali si ritiene siano ipersonici. Più di 200 persone sono state uccise, tra cui personale militare e di intelligence statunitense e britannico, e altre centinaia sono state ferite. Molti hanno subito lesioni catastrofiche, tra cui amputazioni, e sono ricoverati in ospedale.

Eppure la NATO e i media occidentali hanno mostrato poco interesse nel riportare il disastro.

Yavoriv era un’importante base avanzata per la NATO. Fino a febbraio (prima dell’invasione russa dell’Ucraina), l’US 7th Army Training Command ha operato da Yavoriv fino a metà febbraio.

La Russia non si è fermata lì. Le notizie militari di ASB riportano che la Russia ha attaccato un altro sito, Delyatyn, che si trova a 60 miglia a sud-est di Yavoriv (giovedì, credo).

Ieri [20 marzo, ndr] la Russia ha attaccato Zytomyr, un altro sito dove la NATO era presente. Putin ha inviato un messaggio molto chiaro: le forze della NATO in Ucraina saranno considerate e trattate come combattenti. Punto e a capo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ritratto dai media occidentali come un “leader di guerra” e un moderno “Winston Churchill”. Quello che i media non dicono ai loro lettori è che Zelensky ha fatto una serie di passi per stringere la sua presa sul potere mentre minava le fragili istituzioni democratiche dell’Ucraina.

Per esempio, Zelensky ha “messo al bando undici partiti dell’opposizione” e ha cercato di impedire al leader del più grande partito di opposizione dell’Ucraina, Viktor Medvedchuk, di candidarsi alle elezioni con l’accusa inventata di “finanziare il terrorismo”. Questo non è il comportamento di un leader seriamente impegnato nella democrazia.

Cosa pensi di Zelensky, ed è davvero il “leader patriottico” che i media ritraggono come lui?

Zelensky è un comico e un attore. E non molto buono, secondo me. L’Occidente sta cinicamente usando il fatto che sia ebreo per distrarre l’attenzione dal considerevole contingente di neonazisti (e con questo intendo i veri nazisti che ancora celebrano le gesta dell’unità ucraina delle Waffen SS quando combatteva a fianco dei nazisti nella seconda guerra mondiale).

I fatti sono chiari: mette al bando i partiti politici dell’opposizione e chiude i media dell’opposizione. Credo che questa sia la nuova definizione di “democrazia”.

Come finisce? C’è un eccellente post sul sito web di Moon of Alabama intitolato “Quale sarà lo stato finale geografico della guerra in Ucraina”. L’autore del post, Bernard, sembra pensare che l’Ucraina finirà divisa lungo il fiume Dnieper “e nel sud lungo la costa, che ha una popolazione in gran parte russa”.

Dice anche che questo “eliminerebbe l’accesso ucraino al Mar Nero e creerebbe un ponte di terra verso la Transnistria, che è separata dalla Moldavia, che è sotto la protezione russa. Il resto dell’Ucraina non avrebbe sbocchi sul mare, sarebbe in gran parte agricolo, disarmato e troppo povero per diventare rapidamente una nuova minaccia per la Russia. Politicamente, sarebbe dominata dai fascisti galiziani, che diventerebbero un grande problema per l’Unione Europea”.

Putin imporrà il proprio accordo territoriale in Ucraina per rafforzare la sicurezza russa e porre fine alle ostilità, o è più probabile un altro scenario?

Sono d’accordo con Luna dell’Alabama. L’obiettivo principale di Putin è quello di proteggere la Russia dalle minacce straniere e di assicurare il divorzio dall’Occidente. La Russia ha le risorse fisiche per essere indipendente e sta realizzando questa visione.