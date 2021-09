La Russia ha utilizzato i sistemi di difesa aerea S-400 contro gli aerei israeliani

Il comando militare di Israele è entrato in allarme a seguito dell’ultimo attacco fallito dell’aviazione militare che è stato respinto al 90% dalle difese aeree in Siria.

Come riferisce il portale russo Avia.Pro, le forze di difesa israeliane hanno accusato la parte russa di utilizzare i sistemi S-400 Triumph contro i caccia israeliani e contro i missili israeliani.

Le accuse contro la Russia sono arrivate poche ore dopo che Israele ha tentato di condurre un altro attacco (l’ennesimo contro la Siria chr perà non gli è riuscito: su 24 missili sparati contro la Repubblica Araba, i sistemi di difesa aerea siriani sono riusciti ad abbattere 21 missili e i restanti tre non hanno mai colpito i loro obiettivi.

Come risulta dalla dichiarazione dell’IDF, il motivo chiave degli attacchi falliti sul territorio siriano è stato l’utilizzo da parte russa dei suoi sistemi di difesa aerea S-400 situati presso la base aerea di Khmeimim e vicino a Masyaf. Secondo l’esercito israeliano, è stato grazie ai sistemi russi S-400 che i sistemi di difesa aerea siriani hanno raggiunto la massima efficienza nel respingere gli attacchi israeliani e, inoltre, un tentativo da parte dell’esercito siriano di abbattere i caccia bombardieri israeliani, lanciando I missili S-200. Questi sistemi potrebbero essere implementati anche per conto dei sistemi di difesa aerea russi.

Secondo l’IDF, durante il recente attacco, gli aerei da guerra israeliani non hanno invaso lo spazio aereo siriano, ma hanno soltanto lanciato i missili nascondendosi dietro un terreno montuoso nel vicino Libano. L’IDF ritiene che con una tale strategia di attacco, la rete radar siriana non sarebbe in grado di tracciare il missile dal luogo del suo lancio. Ma questo diventa del tutto possibile per effetto del complesso russo S-400 situato nelle regioni siriane di Tartus e Latakia.

“Solo con l’aiuto di cui sopra i complessi siriani Pantsir-S e Buk-M2E dell’esercito governativo siriano saranno in grado di intercettare missili intelligenti come Delilah, dopo che sono stati appena lanciati”, ha detto l’ IDF diverse ore dopo l’attacco.

Aerei Israeliani

Notevole è il fatto che il sistema missilistico di difesa aerea Pantsir-S e il sistema di difesa aerea Buk-M2E possano effettivamente essere integrati con i complessi S-400, tuttavia, al momento sorge la domanda su come l’S-200 siriano abbia attaccato gli aerei israeliani, anche se in teoria questo è del tutto possibile.

“Il fallimento degli aerei israeliani è dovuto principalmente al fatto che,se la guida missilistica sugli aerei nemici è stata effettivamente effettuata dai complessi S-400, quindi non possiamo parlare di alcuna accuratezza dei missili siriani. In proposito, la parte russa aveva precedentemente avvertito Israele che gli aerei dell’IDF sono visibili a colpo d’occhio ai radar russi, ma a quanto pare l’avvertimento non era stato recepito e la Siria non ha fretta di utilizzare i sistemi di difesa aerea S-300 adottati per il servizio “, osserva lo specialista.



Fonte: https://avia.pro/news/izrail-obvinil-rossiyu-v-ispolzovanii-s-400-protiv-izrailskih-istrebiteley

Traduzione e sintesi: Segei Leonov