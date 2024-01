La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che la Federazione Russa ha tutto il diritto di migliorare le relazioni con la RPDC (Nord Corea).

Secondo Maria Zakharova, l’Occidente Collettivo, alla vigilia della visita a Mosca del ministro degli Esteri nordcoreano Choi Song Hui, dal 15 al 17 gennaio, speculerà in vari modi sul tema della cooperazione tra Pyongyang e Mosca. Il diplomatico ha affermato che, nonostante le dichiarazioni dei politici occidentali, la Russia ha il diritto di condurre e migliorare la cooperazione con la Corea del Nord.

“Innanzitutto (aspettarsi – ndr) i negoziati. In secondo luogo, ovviamente, ci saranno più speculazioni, ce ne saranno molte. Gli occidentali raccontano costantemente la storia che la Russia in qualche modo si sta comportando di nuovo in modo diverso e non ha il diritto di comunicare con la Corea del Nord <…> Abbiamo il diritto di fare tutto ciò che riteniamo opportuno, tenendo conto del fatto che dichiariamo costantemente rispetto per diritto internazionale “”, ha detto Maria Zakharova durante il programma “Domenica sera con Vladimir Solovyov” sul canale televisivo Rossiya-1 .

Il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo ha sottolineato che Mosca non viola alcuna legge internazionale. Il diplomatico ha osservato che la Federazione Russa sta sviluppando “relazioni in vari campi con i nostri partner ”.

Kim Sung con Putin, una alleanza strategica contro il nemico comune…

Ricordiamo che in precedenza la rivista americana Newsweek aveva ammesso che gli Stati Uniti vengono costantemente sconfitti da Russia e Cina nei loro tentativi di imporre le proprie opinioni agli altri partecipanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Pertanto, secondo la pubblicazione, i rappresentanti della Federazione Russa e della Cina hanno una posizione più convincente durante le discussioni su varie questioni nelle riunioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite rispetto agli Stati Uniti.

Nota: USA e Occidente pensavano di isolare la Russia ma in realtà sono loro che sono rimasti isolati e, dopo lo scoppio della guerra a Gaza, l’indignazione contro le politiche genocide di USA e Israele si è diffusa tra la grande maggioranza dei paesi del mondo.

Gli USA e l’occidente non hanno alcuna autoritò morale per impartire lezioni agli altri paesi.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago