La Russia “ha sorpassato gli Stati Uniti” sulla questione della presenza militare nell’Artico: il New York Times





La Russia, avendo prestato attenzione al cambiamento climatico nel tempo, “ha scavalcato gli Stati Uniti” nello sviluppo dell’Artico ed ha rafforzato le sue posizioni difensive in quell’area. Questa la valutazione che è stata fatta sabato dal New York Times.

La pubblicazione rileva che il governo russo “a differenza del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nell’amministrazione di [l’ex presidente Donald] Trump” ha apertamente riconosciuto l’esistenza del cambiamento climatico, adottando nell’ottobre 2020 la Strategia per lo sviluppo della zona artica della Russia e Garantire la sicurezza nazionale per il periodo fino al 2035.

Il decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin menziona, in particolare, “la crescita del potenziale di conflitto nell’Artico, che richiede un aumento costante delle capacità di combattimento dei raggruppamenti delle Forze Armate RF, altre truppe, formazioni militari, denominte Zona artica”.

Sebbene le forze armate della Federazione Russa abbiano poco in comune con i politici liberali occidentali o le organizzazioni ambientaliste come Greenpeace, queste condividono l’opinione che i ghiacci si stiano davvero sciogliendo. Tale previsione ha permesso loro di aggirare gli Stati Uniti “, afferma il New York Times. Allo stesso tempo, secondo la pubblicazione, la strategia dell’Artico americano “cambierà definitivamente” durante l’amministrazione dell’attuale leader Joe Biden.

Il quotidiano cita il parere dell’analista Michael Koufman del CNA Research Center, che sotto contratto fornisce servizi alla US Navy and Marine Corps. Secondo Koufman, il disgelo è un “incubo” per la Federazione Russa. “Questo apre un nuovo scenario [di azione militare] in caso di conflitto con gli Stati Uniti”, ha detto l’esperto.

Allo stesso tempo, l’autore dell’articolo, che, su invito della Federazione Russa, ha visitato l’aeroporto più settentrionale del paese, Nagurskoye, sull’isola di Alexandra Land, ammette che l’attenzione della Russia per l’Artico è in gran parte determinata da fattori e considerazioni economiche.

Pertanto, spicca l’interesse di Mosca per scoprire il potenziale della rotta del Mare del Nord in condizioni di scioglimento dei ghiacci, nonché per lo sviluppo di nuove riserve minerali. Allo stesso tempo, il giornalista ammette che l’invito di giornalisti stranieri all’aeroporto russo gli è sembrato “una dimostrazione delle capacità del Paese”.

La zona artica della Federazione Russa comprende nove regioni: quattro entità costituenti completamente la Federazione Russa (Chukotka AO, Yamalo-Nenets AO, Nenets AO, Regione di Murmansk) e 45 comuni di altri cinque soggetti (Repubblica di Carelia, Repubblica di Komi, Regione di Arkhangelsk, Territorio di Krasnoyarsk, Repubblica di Sakha (Yakutia)

Il 26 ottobre 2020, il presidente russo Vladimir Putin ha approvato la Strategia per lo sviluppo dell’area artica della Federazione Russa e la garanzia della sicurezza nazionale per il periodo fino al 2035 .

Fonte: New York times

Traduzione e sintesi: Luciano Lago