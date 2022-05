La Russia ha sfidato le previsioni di un crollo: The Economist

L’economia russa si è ampiamente scrollata di dosso “sanzioni senza precedenti” dall’Occidente, ha osservato l’Economist, accreditando il forte aumento delle entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas. La spesa dei consumatori russi è di nuovo in aumento, i tassi di interesse sono in calo e il rublo è più forte di quanto non fosse prima dell’escalation del conflitto in Ucraina.

“L’economia russa è tornata in piedi”, ha osservato venerdì il settimanale britannico, aggiungendo che stava “sfidando le previsioni di crollo” a causa degli embarghi imposti dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

Il rublo ora è “ugualmente prezioso” come prima, dice The Economist, a causa dei “controlli sui capitali e degli alti tassi di interesse”. A partire da venerdì, la valuta russa era in realtà più forte di quanto non fosse prima del conflitto: 65,8 per dollaro USA, rispetto a 81 del 23 febbraio. Anche la Russia continua a pagare le sue obbligazioni in valuta estera, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di andare in default.

I russi stanno ancora una volta spendendo “abbastanza liberamente” in caffè, bar e ristoranti, secondo i dati di Sberbank, la più grande banca russa. La banca centrale russa ha abbassato il tasso di riferimento dal 17% al 14% a fine aprile. Le previsioni che il PIL russo scenderà fino al 15% quest’anno “cominciano a sembrare pessimistiche”, osserva The Economist.

Le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti e dai loro alleati dopo che Mosca ha inviato truppe in Ucraina avevano lo scopo di “degradare la capacità industriale [della Russia] negli anni a venire”, nelle parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Biden ha anche promesso di “prendere un’azione forte per garantire che il dolore delle nostre sanzioni sia diretto all’economia russa, non alla nostra”.

Da allora, gli Stati Uniti hanno assistito al più alto aumento annualizzato dell’inflazione dal 1981, un quarto del PIL negativo e prezzi della benzina alle stelle, che Biden ha attribuito al presidente russo Vladimir Putin.

Nel frattempo, secondo The Economist, la Russia ha esportato petrolio e gas per un valore di almeno 65 miliardi di dollari, con entrate del governo derivanti dagli idrocarburi in aumento di oltre l’80% su base annua nel primo trimestre del 2022.

