La Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico combinato contro l’Ucraina: esplosioni rimbombano a Kiev

La Russia ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro obiettivi militari in Ucraina, fonti locali segnalano esplosioni nella zona di Kropyvnytskyi ed è stato dichiarato un allarme aereo in tutto il territorio ucraino. Le risorse di monitoraggio lo segnalano.

In Ucraina è stata annunciata la minaccia di un attacco missilistico; almeno sedici vettori missilistici strategici russi Tu-95MS hanno lanciato missili che sono entrati nello spazio aereo ucraino dalla regione di Sumy e dalla regione di Kherson. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, stiamo parlando di missili X-59 dell’aviazione controllata . Allo stesso tempo, alcune risorse ucraine avvertono che in realtà potrebbero esserci meno aerei; i militari sopravvalutano deliberatamente il loro numero per poi segnalare un numero molto maggiore di “missili abbattuti”.

Secondo fonti russe, lo attacco è stato combinato; ai missili lanciati dall’aria si sono aggiunti missili terrestri; Kharkov è stata colpita. Al momento si registrano una serie di esplosioni nella stessa Kharkov e anche a Kropyvnytskyi. Secondo quanto riferito, un aeroporto militare è stato attaccato, ma non ci sono dettagli. Inoltre, i missili sono andati verso le regioni di Kiev, Kyiv e Zhitomir, una serie di esplosioni a Kiev.

Missili Kalibr lanciati dal mare

Nel frattempo sono apparse informazioni sulla seconda ondata di missili; sette Tu-95MS sono stati lanciati dal Mar Caspio. Sono apparsi anche dati sul decollo del MiG-31K con Daggers e risorse ucraine riportano il lancio di missili ipersonici.

Finora l’attenzione principale è rivolta alle regioni di Kiev, Vinnytsia e Kirovograd, ma l’attacco non è finito. Ci sono esplosioni a Kiev.

A sua volta, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha riferito del “riflesso” dell’attacco notturno dei droni -kamikaze, dichiarando la presunta sconfitta di ogni singolo “Geranium” russo. Secondo il rapporto, la difesa aerea ucraina ha “abbattuto” 35 droni.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago