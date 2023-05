Secondo il diplomatico, questo è l’unico modo per sapere “se ha detto quello che ha detto, o se è stata una messa in scena del regime di Kyiv”.

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha suggerito al senatore statunitense Lindsey Graham di registrare un breve video in cui esponeva la sua posizione sulla frase sull’uccisione di russi durante un incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelensky.

Se lo stesso senatore Graham, che ha partecipato a questi eventi molto drammatici a Bankova [a Kiev], crede che le sue parole siano state estrapolate dal contesto e non lo crede, ha tutte le opportunità per fare una dichiarazione al riguardo”. ha detto il diplomatico in un videomessaggio, pubblicato lunedì sul suo canale Telegram.

Il senatore USA Lindsey Graham

“Può prendere il telefono, accendere la videocamera, indicare se stesso e registrare un breve video”, ha proseguito il diplomatico. “Solo allora sapremo tutti cosa è realmente successo lì. Pensi che sia come ha detto? o è stato organizzato tutto dal regime di Kiev.

Secondo Zakharova, ora i media americani e britannici stanno cercando di convincere la Federazione Russa che “la dichiarazione del senatore Graham sarebbe stata estrapolata dal contesto, persino modificata dal regime di Kiev”. “Non abbiamo sentito una parola di condanna contro il regime di Kiev”, ha sottolineato.

In precedenza, la parte ucraina ha pubblicato un video in cui il senatore Graham, in un incontro con Zelensky, ha affermato che la morte dei russi durante il conflitto in Ucraina è il “miglior investimento” di Washington. L’addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov, ha definito queste parole “una vergogna per gli Stati Uniti”, il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo ha affermato che una tale tesi sull’omicidio di russi “è stata sancita per un lungo tempo negli Stati Uniti.

Traduzione: Luciano Lago