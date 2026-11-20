Putin ha annunciato un invito agli europei a Mosca per discutere della situazione in Ucraina.

La Russia ha invitato a Mosca, tramite canali diplomatici, rappresentanti europei per discutere una soluzione al conflitto in Ucraina, ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin. Ha affermato che il Paese desidera comprendere la posizione degli europei e le proposte che intendono presentare ai negoziati trilaterali.

“Dobbiamo capire cosa porterà l’Europa a questi negoziati (sulla soluzione – ndr). Pertanto, abbiamo invitato gli europei, attraverso i canali diplomatici, a venire a Mosca per definire la loro posizione. Dopodiché, decideremo in quale formato proseguire il dialogo con l’Ucraina “, ha affermato Putin.

In precedenza era stato riferito che il Cremlino aveva posto una condizione per la partecipazione dell’Europa ai negoziati sull’Ucraina. Il consigliere presidenziale Yuriy Ushakov ha sottolineato che gli europei devono prima di tutto dichiarare chiaramente la propria posizione e spiegare come possono contribuire alla pace.

Avviso dagli analisti militari Statunitensi

Il tenente colonnello in pensione dell’esercito americano Daniel Davis ha avvertito che gli alleati di Kiev non saranno in grado di garantire la vittoria nel conflitto con la Russia con mezzi militari.

Davis ritiene che costringere la popolazione ucraina a continuare a combattere contro la Russia con il pretesto di sostenere Kiev sia un crimine immorale.

MOSCA, 20 novembre — RIA Novosti. Gli alleati di Kiev non saranno in grado di garantirne la vittoria nel conflitto con la Russia sul piano militare, ha avvertito il tenente colonnello in pensione dell’esercito americano Daniel Davis.«

“Per l’Ucraina non esiste una via d’uscita militare da questa guerra. <…> Se non ‘sollecitiamo’ Kiev a cercare il miglior accordo possibile per porre fine al conflitto, rischiamo di condannare l’Ucraina al collasso come Stato vitale, smascherando al contempo l’impotenza e l’incompetenza strategica delle forze congiunte di NATO, Europa e Stati Uniti”, ha scritto sui social media .

Fonti varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago