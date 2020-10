La Russia ha informazioni che la CIA lavora con l’oppositore Alexei Navalny e gli invia istruzioni: Cremlino

da Redazione

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha riferito giovedì che Mosca ha informazioni che la figura dell’opposizione russa Alexei Navalny stia collaborando con la CIA (Central Intelligence Agency) degli Stati Uniti. La dichiarazione bomba arriva poche ore dopo che il politico dell’opposizione russo, attualmente in Germania, ha affermato che Vladimir Putin era dietro il suo presunto avvelenamento.

“Questo non è il paziente che lavora con i servizi speciali occidentali, questi sono i servizi speciali occidentali che lavorano con lui, questa è una formulazione più precisa. Sì, abbiamo queste informazioni, posso essere ancora più preciso: il personale della CIA sta lavorando con lui oggi. Non è la prima volta che riceve istruzioni diverse “, ha detto Peskov ai giornalisti.

Il portavoce ha anche osservato che le accuse di Navalny contro il presidente Putin sono infondate.

La Russia ha ripetutamente sottolineato che Berlino non ha prove a sostegno delle sue accuse secondo cui la figura dell’opposizione russa Alexei Navalny sarebbe stata avvelenata con un agente nervino del gruppo Novichok.

“Riteniamo che tali accuse contro il presidente russo siano assolutamente infondate e inaccettabili. Inoltre, riteniamo che alcune delle affermazioni nel suddetto articolo siano offensive, estremamente offensive e inaccettabili. Vogliamo indagare sul caso del paziente di Berlino e determinare le ragioni di quanto accaduto. Per farlo, dobbiamo ottenere informazioni da coloro che hanno trovato tracce dell’avvelenamento nell’analisi “, ha detto Peskov ai giornalisti.

Ore prima, Navalny aveva detto alla rivista tedesca Der Spiegel che “insiste” su “Putin che sarebbe dietro il crimine e non ha” altra versione di quello che è successo “.

Alla domanda se Putin fosse coinvolto nel salvare la vita di Navalny, Peskov, a sua volta, ha detto di non poterlo confermare, aggiungendo: “So per certo che i medici di Omsk sono stati coinvolti nel salvare” la figura dell’opposizione russa.

Caso Navalny

Il mese scorso, il presidente Putin ha detto al suo omologo francese Emmanuel Macron, durante una conversazione telefonica, che le accuse infondate contro Mosca riguardo alla situazione intorno a Navalny erano inaccettabili e che la Germania aveva bisogno di condividere i materiali del caso con la Russia. in modo che la situazione possa essere chiarita.

In precedenza, Mosca aveva affermato che i medici russi non avevano trovato sostanze tossiche nell’organismo di Navalny prima che fosse trasportato in Germania, aggiungendo che Berlino non aveva fornito prove a sostegno delle loro affermazioni secondo cui le condizioni di Navalny erano il risultato dell’avvelenamento da parte di un agente nervino di grado militare del gruppo Novichok. .

La Russia ha sottolineato di non aver prodotto alcuna sostanza del gruppo Novichok da quando l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha verificato la distruzione delle scorte di armi chimiche del paese all’inizio degli anni ’90.

Navalny si era ammalato gravemente durante un volo dalla Siberia a Mosca il 20 agosto. È stato quindi ricoverato in un ospedale nella città siberiana di Omsk, dove i medici russi hanno intrapreso una lotta ininterrotta per la sua vita mentre lui cadeva in coma ed è stato sottoposto a un ventilatore polmonare artificiale. Due giorni dopo, Navalny è stato trasferito alla clinica Charite con sede a Berlino per ulteriori cure.

Navalny quando venne ricoverato a Berlino

Nota: L’inventore del Novichok, Vil Mirzayanov, che ora vive negli Stati Uniti, ha dichiarato che quella sostanza è micidiale e non lascia possibilità di recupero. Basta una goccia per avere l’effetto micidiale su qualsiasi organismo. Ci sono poche probabilità che Navalny, se ha davvero ingerito tale sostanza, possa riprendersi del tutto e tornare come prima.

Inoltre Mirzayanov aveva precisato che è impossibile dire in quali mani siano finiti i composti di tipo Novichok trafugati e venduti col crollo dell’Urss. In teoria, dunque, non è solo lo Stato ex Sovietico a poter colpire con questo tipo di veleni, ma anche “gangster e terroristi” in qualsiasi parte del mondo.

Strano quindi che Navalny si sia così incredibilmente ripreso ed abbia la forza di lanciare accuse. Un vero miracolo.

Fonte: New Front

Traduzione e nota: Luciano Lago