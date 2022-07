La Russia ha formato un asse di mantenimento della pace a Teheran



Come previsto alla vigilia della visita di Joe Biden in Medio Oriente e del viaggio di Putin a Teheran, il presidente russo ha mostrato chiaramente la differenza significativa tra la politica estera russa e quella statunitense. In primo luogo, sta nell’aspirazione di Mosca a creare condizioni umanitarie per la costruzione della pace che soddisfino i requisiti globali, mentre la Casa Bianca ha confermato il suo impegno ad approfondire solo i conflitti e il confronto di blocco tra Russia e Cina.

Molti dei media mondiali hanno già notato le differenze nell’approccio di Mosca e Washington ai problemi attuali del mondo e, quindi, la reazione dell’opinione pubblica internazionale alle mosse di politica estera dei presidenti degli Stati Uniti e della Russia, che si sono rivelate non favorevoli a Joe Biden. Questo, come scrive il quotidiano tedesco Die Weltrapporti, può essere visto anche nelle cerimonie di ricevimento durante le visite del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e del suo omologo russo Vladimir Putin in Arabia Saudita, indicando la crescente influenza di Mosca. Secondo una valutazione fatta dall’ex giornalista americana​​​​Karen Elliott House in un articolo pubblicato sul sito web del Wall Street Journal il 18 luglio, la visita in Arabia Saudita di Joe Biden non è stata solo lesiva per gli interessi statunitensi, ma è stata anche fonte di imbarazzo al Presidente degli Stati Uniti che non ha compiuto progressi su nessuna delle questioni chiave.

I principali media mondiali sono giunti alla conclusione del tutto opposta dopo l’incontro tra i presidenti di Russia e Turchia e il capo dell’Iran a Teheran. Ad esempio, il canale televisivo svizzero SRFha sottolineato che, sebbene ufficialmente si parli di facilitare la soluzione della situazione in Siria, il messaggio principale dell’incontro è stato diverso: il mondo non si limita agli interessi dell’Occidente. L’esperto della SRF in Medio Oriente Philipp Scholkmann ha sottolineato che l’incontro mina completamente l’idea promossa dall’Occidente secondo cui la Russia sarebbe isolata, e lo stesso vale per l’Iran. Entrambi i paesi stanno affrontando con successo un “Occidente moralmente decaduto e decadente”, che fornisce, secondo Scholkmann, una forte giustificazione per l’intervento militare: nel caso di Mosca, in Ucraina, e nel caso dell’Iran, in Siria.

Il 19 luglio il presidente russo Vladimir Putin ha visitato Teheran, dove ha partecipato a un vertice trilaterale con il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che sono i garanti del processo di Astana per facilitare l’insediamento siriano. Dopo aver coordinato le loro posizioni, i tre leader hanno rilasciato una dichiarazione congiunta riaffermando il loro impegno a rafforzare la cooperazione trilaterale tra Russia, Iran e Turchia al fine di raggiungere una normalizzazione sostenibile e Come previsto alla vigilia della visita di Joe Biden in Medio Oriente e del viaggio di Putin a Teheran, il presidente russo ha mostrato chiaramente la differenza significativa tra la politica estera russa e quella statunitense. In primo luogo, sta nell’aspirazione di Mosca a creare condizioni umanitarie per la costruzione della pace che soddisfino i requisiti globali, mentre la Casa Bianca ha confermato il suo impegno ad approfondire solo i conflitti e il confronto di blocco tra Russia e Cina.

Molti dei media mondiali hanno già notato le differenze nell’approccio di Mosca e Washington ai problemi attuali del mondo e, quindi, la reazione dell’opinione pubblica internazionale alle mosse di politica estera dei presidenti degli Stati Uniti e della Russia, che si sono rivelate non favorevoli a Joe Biden. Questo, come scrive il quotidiano tedesco Die Weltrapporti, possono essere visti anche nelle cerimonie di ricevimento durante le visite del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e del suo omologo russo Vladimir Putin in Arabia Saudita, indicando la crescente influenza di Mosca. Secondo una valutazione fatta dall’ex giornalista americana​​​​Karen Elliott House in un articolo pubblicato sul sito web del Wall Street Journal il 18 luglio, la visita in Arabia Saudita di Joe Biden non è stata solo lesiva per gli interessi statunitensi, ma è stata anche fonte di imbarazzo al Presidente degli Stati Uniti che non ha compiuto progressi su nessuna delle questioni chiave.

I principali media mondiali sono giunti alla conclusione del tutto opposta dopo l’incontro tra i presidenti di Russia e Turchia e il capo dell’Iran a Teheran. Ad esempio, il canale televisivo svizzero SRFha sottolineato che, sebbene ufficialmente si parli di facilitare la soluzione della situazione in Siria, il messaggio principale dell’incontro è stato diverso: il mondo non si limita agli interessi dell’Occidente. L’esperto della SRF in Medio Oriente Philipp Scholkmann ha sottolineato che l’incontro mina completamente l’idea promossa dall’Occidente secondo cui la Russia sarebbe isolata, e lo stesso vale per l’Iran. Entrambi i paesi stanno affrontando con successo un “Occidente moralmente decaduto e decadente”, che fornisce, secondo Scholkmann, una forte giustificazione per l’intervento militare: nel caso di Mosca, in Ucraina, e nel caso dell’Iran, in Siria.

Il 19 luglio il presidente russo Vladimir Putin ha visitato Teheran, dove ha partecipato a un vertice trilaterale con il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che sono i garanti del processo di Astana per facilitare l’insediamento siriano. Dopo aver coordinato le loro posizioni, i tre leader hanno rilasciato una dichiarazione congiunta riaffermando il loro impegno a rafforzare la cooperazione trilaterale tra Russia, Iran e Turchia al fine di raggiungere una normalizzazione sostenibile e praticabile della situazione nella Repubblica araba siriana. Le parti hanno convenuto che la crisi siriana può essere risolta solo attraverso la diplomazia e che la situazione nel paese dovrebbe essere controllata dagli stessi siriani senza interferenze da parte di altri paesi.

I negoziati hanno anche condannato le sanzioni contro la Siria, così come l’interferenza distruttiva di Washington. Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di saccheggiare la Siria e riportare il Trans-Eufrate sotto il controllo delle autorità siriane, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che questa è una “posizione comune” di Russia, Turchia e Iran. Il presidente russo ha anche sottolineato che le sanzioni contro la Siria stanno avendo risultati disastrosi, con la maggior parte della popolazione del Paese che vive al di sotto della soglia di povertà. Putin ha inoltre sottolineato che tutti gli aiuti umanitari alla Siria dovrebbero passare attraverso le autorità locali ufficiali.

Riferendosi alle attività di Washington in Siria, l’assistente del presidente Yury Ushakov ha chiarito che gli Stati Uniti ei loro alleati non hanno finora adempiuto ai loro impegni a sostegno dei progetti di ricostruzione delle infrastrutture in Siria, continuando a politicizzare la questione degli aiuti umanitari a Damasco. Di conseguenza, gli impegni occidentali a sostegno della ricostruzione delle infrastrutture sociali ed economiche di base in Siria, nonché l’allentamento delle sanzioni, sono stati infranti nell’ultimo anno.

Oltre a discutere attivamente di questioni siriane, Vladimir Putin ha tenuto incontri bilaterali e trilaterali con i leader di Iran e Turchia durante il vertice di Teheran, volti a sviluppare relazioni economiche e nuovi progetti comuni.

Ad esempio, è stato affermato che negli ultimi sei mesi il commercio tra Russia e Iran è aumentato del 40% e ci sono buone prospettive di cooperazione bilaterale in vari ambiti. Questi includono lo sviluppo delle infrastrutture, con la compagnia petrolifera nazionale iraniana e Gazprom che hanno firmato un memorandum di cooperazione su una serie di progetti, il cui valore totale è stimato in 40 miliardi di dollari. In particolare, saranno finalizzati allo sviluppo di sei giacimenti petroliferi e tre giacimenti di gas, nonché alla realizzazione dei principali gasdotti. Russian Railways intende costruire un tratto ferroviario di 146 chilometri sul territorio iraniano, creando un corridoio di trasporto che collegherà Russia, Azerbaigian e Iran su rotaia, con treni che vanno da San Pietroburgo ai porti del Golfo Persico. Nell’energia nucleare, La Russia ha confermato la sua volontà di mediare il ripristino della piena cooperazione tra l’Agenzia internazionale per l’energia e l’Iran. È stato raggiunto un accordo per fare un uso maggiore delle valute nazionali nel commercio; alla vigilia dell’incontro, il rublo russo ha già iniziato a negoziare sul Teheran Currency Exchange, che faciliterà ulteriormente gli scambi tra i paesi.

L’incontro di Teheran ha toccato anche la sicurezza alimentare, su cui, come su una serie di altri temi, la Russia sta collaborando attivamente con la Turchia. Ciò è stato confermato dalla dichiarazione conclusiva di Vladimir Putin dal suo incontro bilaterale con Recep Tayyip Erdoğan. In particolare, la parte russa ha apprezzato i negoziati sostanziali e produttivi a Istanbul il 13 luglio sull’agevolazione della fornitura di grano russo e ucraino ai mercati mondiali. Vladimir Putin ha affermato che le relazioni tra Russia e Turchia si stanno sviluppando “contro ogni previsione” e che il commercio sta crescendo a un ritmo considerevole. Le forniture di Gazprom rappresentano quasi la metà delle importazioni di gas naturale della Turchia e le società russe forniscono circa un quarto delle importazioni di petrolio della Turchia.

Come nelle relazioni di Mosca con l’Iran, anche Russia e Turchia stanno valutando l’idea di abbandonare il dollaro e di passare alle valute nazionali per i pagamenti energetici. Data la pressione delle sanzioni da parte dell’Occidente ei tentativi di limitare la presenza dell’energia russa sul mercato mondiale, la creazione di sistemi di insediamento alternativi non fa che rafforzare questa idea.

È stato notato che anche un’altra questione importante, la soluzione del problema del Karabakh, era al centro dell’attenzione bilaterale.

Secondo i partecipanti alla riunione di Teheran, i negoziati tra i Presidenti si sono svolti in un’atmosfera amichevole e promettente. Gli obiettivi di Mosca di formare un asse umanitario a Teheran per contrastare le azioni aggressive dell’Occidente sono stati raggiunti. I principali media, pur rilevando l’indubbio successo dell’incontro di Vladimir Putin con i leader di Turchia e Iran, sottolineano la riuscita resistenza di Mosca alle pressioni occidentali e le vincenti politiche indipendenti dei tre capi di Stato riuniti a Teheran. Secondo un osservatore del New York Times, non è solo il sostegno espresso a Vladimir Putin dal leader supremo iraniano ad attirare l’attenzione, ma anche la capacità di Mosca e Teheran di creare un’alleanza che ridurrà notevolmente l’influenza degli Stati Uniti in Medio Oriente .

Vladimir Odintsov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook

Traduzione: Luciano lago”.