“La Russia ha dato una risposta preventiva all’aggressione”: Putin si rivolge all’operazione militare in Ucraina nel suo discorso del Giorno della Vittoria





“La difesa della madrepatria, quando ne è stato definito il destino, è sempre stata sacra”, ha dichiarato il presidente russo.

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, si è rivolto alla nazione lunedì in occasione del 77° anniversario della vittoria del popolo sovietico sulla Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica (1941-1945), come partecipazione dell’URSS alla II guerra mondiale .

“La difesa della madrepatria, quando ne è stato definito il destino, è sempre stata sacra”, ha dichiarato Putin, ricordando episodi eroici della storia russa. “Allo stesso modo, in questi giorni stiamo combattendo per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria, la Russia”, ha continuato.

Riferendosi all’operazione militare speciale in Ucraina, il presidente ha sostenuto che ” il pericolo aumentava ogni giorno ” e ha affermato che “la Russia ha dato una risposta preventiva all’aggressione”, nel caso di una decisione “forzata, tempestiva e l’unica corretta ” .che ha potuto prendere “un Paese sovrano, forte e indipendente”.

Lamentando che l’Occidente abbia ignorato gli appelli del Cremlino nel dicembre 2021 per “un dialogo onesto” e “la ricerca di soluzioni sensate e di compromesso, tenendo conto dei reciproci interessi”, Putin ha ribadito che i paesi della NATO non volevano ascoltare Mosca. “Ciò significa che in realtà avevano piani completamente diversi e l’abbiamo visto”, ha aggiunto.

“I preparativi per un’altra operazione punitiva in Donbass, per un’invasione delle nostre terre storiche , compresa la Crimea, erano in corso senza alcuna esitazione. Kiev ha anche annunciato la possibile acquisizione di armi nucleari. Il blocco Nato ha avviato la militarizzazione attiva dei territori adiacenti al nostro ”, ha sintetizzato il presidente, che ha concluso che “in questo modo è stata sistematicamente creata una minaccia del tutto inaccettabile ” per la Russia proprio ai suoi confini.

Allo stesso modo, Putin ha ragionato ” tutto indicava che sarebbe stato inevitabile un confronto con i neonazisti, i seguaci di Stepán Bandera, sui quali gli Stati Uniti e i loro alleati avevano scommesso” . “Abbiamo visto come è stata dispiegata l’infrastruttura militare, come centinaia di consulenti stranieri hanno iniziato a lavorare e sono state effettuate consegne regolari delle armi più moderne dai paesi della NATO”, ha affermato.

“Gli Stati Uniti, soprattutto dopo il crollo dell’Unione Sovietica, hanno cominciato a parlare della loro eccezionalità, umiliando così non solo il mondo intero, ma anche i loro paesi satelliti, che devono fingere di non accorgersi di nulla e ingoiare con rassegnazione”.

Tuttavia, “la Russia ha un carattere diverso” e i russi non rinunceranno mai “all’amore per la patria, alla fede e ai valori tradizionali, ai costumi ancestrali e al rispetto per tutti i popoli e le culture”, ha sottolineato Putin, denunciando il “degrado morale” dell’Occidente, dove “apparentemente decisero di cancellare quegli antichi valori”.

“Questo degrado morale era divenuto la base per la cinica falsificazione della storia della seconda guerra mondiale, l’incitamento alla russofobia, la glorificazione dei traditori , la presa in giro della memoria delle loro vittime, l’annullamento del coraggio di coloro che hanno vinto la costo della sofferenza”, ha dichiarato.

In questo senso, il presidente russo si è lamentato del fatto che ai veterani americani è stato proibito di partecipare alla parata di Mosca quest’anno e ha affermato che il suo paese onora ” tutti i combattenti degli eserciti alleati : americani, britannici, francesi, membri della Resistenza, i coraggiosi soldati e guerrieri della Cina, tutti coloro che hanno sconfitto il nazismo e il militarismo”.

Putin ha concluso il suo discorso rivolgendosi alle Forze armate russe e alla milizia del Donbass per riaffermare che si battono “per la patria, per il suo futuro, affinché nessuno dimentichi le lezioni della seconda guerra mondiale, affinché non ci sia posto nel mondo per carnefici, punitori e nazisti “.

Ha reso omaggio non solo ai caduti nella Grande Guerra Patriottica, ma anche ai “martiri di Odessa bruciati vivi alla Camera dei Sindacati nel 2014”, i civili del Donbass che “morirono per i bombardamenti spietati e i barbari attacchi del neonazisti”, ei soldati uccisi “in una giusta battaglia per la Russia”.

La Giornata della Vittoria, che viene commemorata ogni 9 maggio, viene celebrata con le tradizionali parate militari sia nella Piazza Rossa di Mosca che in altre città del Paese, nonché con le marce del Reggimento Immortale, manifestazione in cui i partecipanti escono per le strade portando ritratti dei loro parenti morti durante la lotta contro il nazismo.

Alla grande parata organizzata nella capitale russa partecipano 11.000 rappresentanti delle Forze Armate e dell’equipaggiamento militare, tra cui veicoli di fanteria, carri armati, unità del sistema missilistico tattico-operativo Iskander-M, sistemi lanciarazzi multipli Tornado-G, S-400 anti- sistemi di difesa aerea, insieme ai missili balistici intercontinentali RS-24 Yars basati su dispositivi mobili, tra gli altri.

Durante il suo discorso del 24 febbraio, giorno dell’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, Putin ha sottolineato che “nel 1940 e all’inizio del 1941, l’Unione Sovietica ha cercato di evitare, o almeno ritardare l’inizio della guerra, in tutti i modi possibili” e per questo «cercò di non provocare fino all’ultimo il potenziale aggressore, non mise in atto né procrastinava le misure di preparazione più necessarie ed ovvie per respingere l’inevitabile attacco, e le misure che vennero infine prese furono disastrosamente tardi».

“Pertanto, il Paese non era preparato ad affrontare pienamente l’invasione della Germania nazista, che il 22 giugno 1941 attaccò la nostra patria senza una dichiarazione di guerra. Il nemico fu fermato e poi sconfitto, ma a un costo colossale. Il tentativo di compiacere l’aggressore alla vigilia della Grande Guerra Patriottica è stato un errore che è costato caro al nostro popolo. Nei primi mesi di combattimenti abbiamo perso vasti territori di importanza strategica e milioni di persone. Non faremo quell’errore una seconda volta, no la destra “, ha detto il presidente russo.

In questo senso Putin ha ricordato che nel dicembre dello scorso anno Mosca “ha intrapreso un ulteriore tentativo” di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti e i suoi alleati sui principi di sicurezza nella regione europea e sul non ampliamento della Nato, ma è stato tutto vano». “La posizione degli Stati Uniti non cambia. Non ritengono necessario essere d’accordo con la Russia su questa questione chiave per noi e ignorare i nostri interessi, perseguendo i propri obiettivi”, ha riassunto il presidente russo.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago