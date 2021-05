LA RUSSIA HA COMPLETATO LA RICOSTRUZIONE DELLA PISTA DELLA BASE AEREA DI HMEIMIM IN SIRIA CON L’ATTERRAGGIO DEL TU-22M3

Alla base aerea russa Hmeimim in Siria, la ricostruzione della pista è stata completata.

In seguito alla ristrutturazione, la base aerea in Siria è in grado di ricevere tutti i tipi di aerei militari russi, compresi i modelli pesanti, ha detto il ministero della Difesa.

La seconda pista si è allungata, la superficie è stata completamente sostituita e sono state installate nuove apparecchiature di illuminazione e radio.

“È la prima volta che aeromobili di questo tipo sono basati sull’aerodromo di Khmeimim. Gli equipaggi di bombardieri a lungo raggio acquisiranno abilità pratiche nell’esercizio di compiti di addestramento in nuove aree geografiche durante i voli nello spazio aereo sul Mar Mediterraneo ”, afferma il comunicato.

Secondo gli esperti, dato che ora la base aerea militare russa “Khmeimim” può ricevere i bombardieri Tu-22M3 a lungo raggio, la Russia può ottenere il pieno controllo del Mediterraneo.

“Non per niente i bombardieri russi Tu-22M3 sono chiamati assassini dei gruppi d’attacco delle portaerei: un solo bombardiere sarà sufficiente per affrontare diverse navi da guerra e distruggere una portaerei. Si può presumere che la Russia stia inviando un segnale potente alla Gran Bretagna che il suo gruppo d’attacco di portaerei, già diretto verso il Mediterraneo orientale, potrebbe diventare il primo obiettivo dei missili russi a lungo raggio ”, come hanno osservato alcuni esperti l’esperto.

Ad oggi, aeromobili di tutti i tipi, che sono in servizio con le forze aerospaziali e l’aviazione navale della Marina russa, possono volare dal aeroporto rinnovato.

Base aerea russa

Di recente, tre bombardieri Tu-22M3 a lungo raggio modernizzati sono atterrati sulla pista per la prima volta. Sono arrivati ​​per svolgere compiti di formazione. Come ha spiegato il ministero della Difesa russo, dopo aver completato i compiti di addestramento per lo sviluppo del controllo dello spazio aereo nella zona del Mar Mediterraneo, i bombardieri potranno tornare nei siti del loro dispiegamento in Russia.

Il Tu-22M3 è un bombardiere supersonico a lungo raggio con un’ala a spazzata variabile. È progettato per distruggere obiettivi di mare e di terra con missili a guida supersonica e ha anche la capacità di bombardare qualssiasi obiettivo nemico.

Attualmente in Russia sono in corso i lavori per ammodernare il Tu-22M3 con il rinnovo dell’arsenale di armi e l’inclusione di mezzi ipersonici di distruzione di bersagli terrestri.

Inoltre, la Russia sta espandendo la sua base navale nel porto siriano di Tartus e sta pianificando di costruire un molo galleggiante per potenziare le strutture di riparazione navale del porto, secondo i funzionari militari russi.

La mossa è avvenuta settimane dopo che l’esercito russo ha iniziato a lavorare per estendere una delle piste della sua base aerea di Hmeimim, aggiungendo al suo punto d’appoggio militare nel Mediterraneo orientale. Il molo galleggiante dovrebbe essere completato nel 2021, afferma l’agenzia di stampa russa TASS, citando funzionari militari.

Il potenziamento delle strutture di riparazione alla base di Tartus consentirà alla marina russa di evitare l’invio di navi alle installazioni navali nel Mar Nero per la manutenzione, secondo i funzionari militari occidentali. La struttura navale russa a Tartus è affittata dal governo siriano di Bashar al-Assad e quattro anni fa l’esercito russo l’ha classificata come punto di supporto tecnico-materiale e non formalmente come base.

Tartus e la base aerea di Hmeimim, nella vicina provincia di Latakia, sono stati i principali hub dell’operazione russa in assistenza all’esercito arabo siriano.

Tra il 23 aprile ° e 12 Maggio ° , l’ASA, insieme al sostegno russo, ha avuto un notevole successo nel contenere l’attività ISIS in Siria centrale.

“Le unità delle truppe filo-governative della Siria, con il supporto delle forze aerospaziali della Russia, continuano le loro missioni di ricerca e ricognizione nel deserto siriano. Dal 23 aprile, un totale di 228 membri di gruppi terroristici sono stati uccisi e 44 catturati, 20 veicoli sono stati sequestrati e sei distrutti, 38 strutture e 45 nascondigli sono stati demoliti “, ha detto un portavoce militare russo.



Fonti: South Front –Voa News

Traduzione e sintesi: Luciano Lago

: