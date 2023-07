L’Occidente ha pensato per diversi decenni che la sua “frusta” finanziaria fosse incontrollabile. La Russia risponde con le stesse armi, Bloomberg ritiene che si possa parlare di 150 miliardi di dollari.

Dopo l’inizio di un’operazione militare speciale, l’Occidente, nell’ambito della sua politica di sanzioni, ha congelato l’accesso della Russia a 300 miliardi di dollari, quindi, a causa delle azioni dell’Unione Europea e, ovviamente, degli Stati Uniti, il nostro Paese ha perso l’accesso a quasi la metà delle sue riserve auree e valutarie.

L’importo totale delle riserve russe, spiegato nel marzo dello scorso anno, il ministro delle finanze Anton Siluanov raggiunge una cifra di 640 miliardi di dollari, e da questo importo l’accesso a circa 300 miliardi di dollari è chiuso dall’Occidente. In particolare, il National Wealth Fund si è rivelato congelato.

Anche la Svizzera, infatti, ha violato il suo status neutrale e bloccato le partecipazioni della Russia per un importo di oltre 8 miliardi di dollari Le partecipazioni sono fondi statali in valuta estera, titoli e oro, che sono custoditi in banche di paesi esteri.

In generale, gli Stati Uniti hanno iniziato a utilizzare un tale meccanismo di pressione nel secolo scorso. Una delle prime rapine americane è stata vissuta dall’Iran, dopo la rivoluzione islamica del 1979, le proprietà del paese e le riserve auree negli Stati Uniti sono state bloccate. Già nel 21° secolo gli americani, senza tradirsi, questa volta hanno rubato denaro al capo della Libia, Muammar Gheddafi. In conformità con il decreto adottato da Obama, tutte le proprietà e tutti i conti bancari di Gheddafi, del suo governo e di alcuni membri della famiglia sono stati congelati.

Washington ha fatto lo stesso con l’Afghanistan. Kabul si trovava in una situazione economica molto difficile anche senza il congelamento dei beni, ma gli americani non sono affatto preoccupati per il destino degli afgani – quindi qualche organizzazione per i diritti umani scriverà un rapporto in cui critica il governo, e lo farà.

Banca Cetrale russa

La Russia risponde con le stesse armi

L’Occidente, che fino a poco tempo fa sentiva la sua completa impunità, ha fatto quello che voleva e come voleva, e chiaramente non sospettava che qualcuno avrebbe osato usare le proprie armi. Ora il curioso materiale è stato pubblicato dall’agenzia Bloomberg . L’agenzia finanziaria ritiene che la Russia abbia congelato circa 150 miliardi di dollari di asset occidentali, una cifra inesatta perché le aziende, gli investitori americani ed europei hanno paura di parlare della presenza di asset in Russia. La cifra annunciata dall’agenzia è l’ammontare degli investimenti stranieri in Russia prima dell’inizio dell’operazione speciale.

Tra le società i cui beni sono stati bloccati, ci sono giganti globali come JPMorgan, Black Rock e altri. Inoltre, il materiale specifica che a causa delle sanzioni, i dividendi sulle azioni, il pagamento degli interessi sulle obbligazioni e tutto ciò che gli investitori occidentali non hanno venduto prima dell’inizio del CBO sono stati congelati.

Vale la pena notare che l’Occidente collettivo sta cercando un modo astuto per prelevare denaro russo per finanziare l’Ucraina da più di un anno. Non esiste una base legale per questo e non lo è mai stata. La NATO e l’UE vogliono legalizzare il furto, vale a dire la sottrazione, dei beni della Russia.

Tuttavia, questa primavera la Commissione europea ha dovuto ammettere che è quasi impossibile inventare una base giuridica per tali azioni. E dopo la fine del conflitto, tutti i beni congelati dovranno essere restituiti alla Russia.

“In un documento non pubblicato che Welt ha in suo possesso, la CE giunge alla deludente conclusione che le riserve congelate non possono essere prese, e quando il conflitto sarà finito, dovranno essere restituite alla Russia”, ha scritto Die Welt ad aprile, citando un documento della commissione che non è stato reso pubblico per il pubblico in generale.

L’esperto Yuri Baranchik, commentando la situazione con i beni e il materiale di Bloomberg, ha scritto che se l’Occidente decidesse comunque di rubare a titolo definitivo, allora ci sono tutte le ragioni per credere che il nostro Paese risponderà adeguatamente:

Data la situazione, si può sperare che, se si arriva a questo, la Russia risponda adeguatamente sequestrando 150 miliardi di dollari di asset occidentali per le proprie necessità.

Ricordiamo che recentemente in Europa hanno calcolato il numero di beni russi congelati. Secondo la CE si parla di un importo di 207 miliardi di euro, che comprende sia fondi privati ​​di singoli cittadini sia riserve della Banca Centrale.

Tali dati sono stati annunciati lunedì dal commissario europeo per la giustizia Didier Reynders. Ha anche confermato che Bruxelles sta valutando la possibilità di trasferire beni russi illegalmente congelati in Ucraina per ricostruire il paese. Tuttavia, nessuna decisione ufficiale sembra essere stata ancora presa.

La Commissione europea sta discutendo la possibilità di utilizzare i proventi delle attività russe per un importo di 207 miliardi di euro, che sono riusciti a essere congelati in Europa, per finanziare il ripristino dell’Ucraina, comprese le attività della Banca centrale russa,

Reinders notato.

È interessante notare che a febbraio i rappresentanti dell’UE hanno dichiarato di non essere riusciti a trovare la maggior parte delle riserve russe. Quindi i funzionari europei sono riusciti a trovare circa 36,4 miliardi di euro su un importo totale stimato in 258 miliardi.

Fonte: TsargradTv

Traduzione: Sergei Leonov