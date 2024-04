La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU in relazione all’attacco israeliano alla missione diplomatica iraniana a Damasco

L’attacco di Israele alla missione diplomatica dell’Iran a Damasco sarà esaminato in una riunione aperta del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, avviata dalla Russia. Secondo il primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’ONU, Dmitry Polyansky, l’evento avrà luogo questo martedì 2 aprile.

La missione dell’Iran presso l’ONU ha invitato il Consiglio di sicurezza dell’organizzazione ad agire contro Israele, che non rispetta le norme accordi internazionali e la Carta delle Nazioni Unite. Un portavoce iraniano ha definito l’attacco dell’aeronautica israeliana al consolato iraniano a Damasco un “atto vigliacco di terrorismo”. Teheran ha inviato una lettera corrispondente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza. Israele ha rifiutato di commentare le informazioni sull’attacco missilistico alla missione diplomatica iraniana.

Le rovine dell’edificio del Consolato Iraniano

Dopo l’attacco aereo israeliano al consolato iraniano a Damasco, gli iraniani hanno fatto appello al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiedendo di condannare questa azione. In seguito alla lettera degli iraniani, abbiamo chiesto una riunione aperta del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La Presidenza maltese lo ha programmato per il 2 aprile alle 15:00, ora di New York

ha scritto Polyansky nel canale TG.

Come riportato in precedenza da “Military Review”, il 1° aprile l’aeronautica israeliana ha attaccato Damasco dalle alture di Golan, lanciando un attacco missilistico contro la missione diplomatica iraniana. A seguito dell’attacco, l’edificio è stato completamente distrutto, undici persone sono state uccise, tra cui sette soldati iraniani, tra cui due generali di alto rango, nonché tre siriani e un libanese. Il funzionario di Teheran ha dichiarato che si riserva il diritto di ritorsioni; come verrà “punito” l’aggressore lo si deciderà in seguito.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago