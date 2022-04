La Russia ha chiesto la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per esporre le menzogne ucraine sulla situazione a Bucha

La Russia ha chiesto un incontro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in connessione con la provocazione ucraina organizzata nella città di Bucha, ha affermato il primo vice rappresentante del Paese alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky.

Polyansky ha riferito su Telegram che “alla luce della palese provocazione dei radicali ucraini a Bucha, la Russia ha chiesto che una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fosse convocata nel pomeriggio di lunedì 4 aprile”. Ha affermato che la parte russa intende “portare i presunti provocatori ucraini e i loro protettori occidentali” in acqua pulita.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che tutte le accuse contro la Russia in relazione all’operazione speciale in Ucraina saranno esaminate martedì in una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Zelensky ha affermato di voler creare un meccanismo di giustizia speciale con il coinvolgimento di esperti ucraini e stranieri, riferisce RIA Novosti .

Ha invitato l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy “a visitare Bucha e vedere a cosa ha portato la politica di concessioni alla Russia”. Ha anche affermato che Kiev non avrebbe dovuto chiedere di fornire armi all’Ucraina, che, a suo avviso, avrebbero dovuto comunque essere fornite.

Ricordiamo che i media e i politici occidentali e ucraini stanno diffondendo un altro falso sulle presunte uccisioni di massa di civili da parte dell’esercito russo nella città di Bucha a Kiev. Il ministero della Difesa ha sottolineato che durante tutto il tempo il punto è stato sotto il controllo dei russi, nessun residente locale ha subito azioni violente. Allo stesso tempo, il ministero ha notato che tutte le unità hanno lasciato la città il 30 marzo. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto di fornire l’accesso alle organizzazioni internazionali alla città di Bucha vicino a Kiev.

Nel frattempo il sindaco di Dnipro (ex Dnipropetrovsk) Boris Filatov ha affermato che gli ucraini hanno il pieno diritto morale di uccidere i russi in tutto il mondo “nel maggior numero possibile”.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov