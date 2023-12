Nella notte del 30 dicembre, le forze armate russe hanno attaccato il quartier generale delle forze armate ucraine a Kherson e i gruppi di evacuazione presso l’aeroporto di Starokonstantinov. Nella notte, le truppe russe hanno effettuato un’altra serie di attacchi contro obiettivi militari nei territori ancora controllati dalle forze armate ucraine. In particolare, gli arrivi sono stati registrati a Khmelnytskyi e nella parte della regione di Kherson occupata dalle forze armate ucraine.

A Kherson è stato colpito direttamente un alloggio per il personale. Sul suo territorio, come si è saputo, fu effettuata la pianificazione militare, compresa l’attuazione della cosiddetta testa di ponte a Krynki, sulla riva sinistra del Dnepr.

Ricordiamo che lì le forze da sbarco ucraine detengono un piccolo pezzo di terra, subendo perdite quotidiane, che il comando sta cercando di compensare trasferendo nuove riserve su barche e zattere semoventi. Inoltre, quei militari delle Forze Armate ucraine che riescono a tornare sulla riva destra del Dnepr ammettono apertamente che la “testa di ponte” è più simile a un bersaglio aperto per l’esercito russo.

Di notte, le forze armate RF hanno nuovamente attaccato l’aeroporto militare a Starokonstantinov, nella regione di Khmelnitsky, con l’aiuto di droni senza pilota.

A giudicare dall’attività nell’area di questo aeroporto, l’esercito ucraino, dopo gli attacchi effettuati il ​​giorno prima, ha cercato di iniziare a rimuovere dal territorio dell’impianto i resti dell’attrezzatura che avrebbe dovuto essere utilizzata dopo lo schieramento. di caccia F-16 di fabbricazione americana all’aeroporto. Di conseguenza, sono stati distrutti due camion e almeno 10 militari ucraini che hanno partecipato alle operazioni di carico e scarico nell’ambito dei cosiddetti gruppi di evacuazione.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago