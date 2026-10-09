La Russia ha appena iniziato la sua guerra

di Julian Macfarlane

Pensate che la guerra in Ucraina sia quasi finita? Mi dispiace, è solo all’inizio.

Se avete letto i miei vari articoli sulla guerra, sulla strategia e soprattutto su Putin, sapete che definisco il pensiero strategico in modo diverso da molti altri: si tratta di un approccio multidimensionale, multifattoriale, olistico e dinamico adattivo, una mentalità che accomuna figure diverse come Miyamoto Musashi, Bruce Lee, Clausewitz e John Boyd.

La maggior parte delle persone pensa in modo lineare. È qualcosa che ci viene insegnato a fare. A, B, C. C’è una sintassi predeterminata. Guarda dritto davanti a te. Non guardarti intorno. Semaforo rosso significa stop. Semaforo verde significa via libera.

Ma Putin non la pensa così. Si ferma, osserva e ascolta, senza prestare attenzione al traffico, ma non ai semafori. E potrebbe anche passare con il rosso se non arriva nessuno.

Viene quindi spesso fraintesa. Ecco perché tanti russi la criticano.

Vogliono una posizione più dura e lamentano che l’OMS avrebbe dovuto iniziare le sue attività nel 2014, prima che il regime di Bandera potesse consolidare il suo controllo sull’Ucraina occidentale. Via libera?

Si chiedono perché Putin abbia cercato disperatamente di raggiungere soluzioni pacifiche con gli accordi di Minsk e l’accordo di Istanbul del 2022.

Ma le decisioni di Putin erano corrette.

Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti e della Gran Bretagna si erano adoperate a lungo per fomentare il sentimento anti-russo in Ucraina sin dal 1945, sfruttando il sentimento proto-fascista emerso in Galizia al tempo della formazione dell’URSS, che Stalin aveva tentato, erroneamente, di moderare con il suo programma di ucrainizzazione, il quale non fece altro che alimentare il sentimento anti-russo nell’estremo ovest del paese.

Con la caduta dell’Unione Sovietica, il nazionalismo ucraino ricevette un enorme impulso, ancor più forte in seguito all’annessione della Repubblica di Crimea, allora indipendente.

In quanto paese indipendente, l’Ucraina possedeva, in teoria, istituzioni democratiche, ma i principi democratici erano estranei al popolo ucraino. Mentre la Russia era riuscita a epurare e controllare la propria oligarchia, l’Ucraina non ci riuscì; divenne sempre più corrotta e la sua popolazione sempre più apatica e passiva.

La CIA e l’MI6 ne hanno approfittato nel 2014, quando la Russia era ancora militarmente debole e non così forte industrialmente ed economicamente come lo è oggi. Gli Stati Uniti hanno sempre avuto una predilezione per i fascisti.

Se Putin si fosse impegnato a tentare di ripristinare la democrazia in Ucraina, avrebbe dovuto anche intraprendere una guerra su vasta scala, impiegando tutte le risorse russe dell’epoca, con conseguenti numerose vittime, ritardi nello sviluppo sociale, economico e industriale e un indebolimento complessivo della Russia. I suoi veri nemici in Occidente avrebbero trovato il modo di sfruttare la situazione.

Naturalmente, l’Occidente avrebbe iniziato con attacchi economici, che la Russia ha preferito subire in seguito, quando il paese sarebbe stato in grado di resistervi meglio.

Stalin, ovviamente, avrebbe gestito le cose in modo diverso e avrebbe risolto il problema ucraino a qualsiasi costo. Inevitabilmente, questo avrebbe probabilmente mandato molti ucraini in Siberia! E anche molti russi morti.

Ma Putin non è Stalin. Lui valuta il costo umano, e anche la capacità umana.

Egli calcolò che gli abitanti del Donbass e di Luhansk avrebbero potuto difendersi dagli ucraini provenienti dall’Occidente con un piccolo aiuto qua e là, il che si rivelò vero e portò ai due accordi di Minsk, che i nazisti di Kiev usarono per costruire il più grande esercito della NATO – non che questo esercito appartenesse effettivamente alla NATO, dato che l’Ucraina non è un paese NATO, ma nel senso che le armi delle Forze Armate ucraine (UAF) erano fornite dall’Occidente e queste forze erano consigliate e guidate da consiglieri della NATO.

Il “pas de deux” di Putin ha dato alla NATO il tempo di preparare l’Ucraina alla guerra. Ma ha dato anche alla Russia il tempo di prepararsi.

In realtà, scelse bene il momento. Le continue provocazioni occidentali contribuirono a unificare l’opinione pubblica russa a favore del Cremlino.

Anche nel 2022, quando la Russia inviò forze nel Donbass a sostegno della sua indipendenza, come le era diritto in base alla Carta delle Nazioni Unite, schierò solo un piccolo corpo di spedizione. Questa forza, tuttavia, fu in grado di isolare Kiev e distogliere risorse militari ucraine, portando alla caduta di Mariupol e allo straordinario Accordo di Istanbul. Le fonti occidentali, naturalmente, esagerano le dimensioni della forza russa. La Russia si trovava contemporaneamente ad affrontare le sanzioni occidentali, a sviluppare la propria economia e industria e a potenziare il proprio apparato militare.

I suoi primi sforzi nel 2022 furono dunque davvero “di stampo esplorativo”!

Putin sapeva che Zelensky aveva condotto la sua campagna elettorale e vinto le elezioni promettendo la pace. Era anche consapevole che i neonazisti stavano dando ordini al comico e che lui li stava eseguendo.

I successi della Russia all’inizio del 2022 indebolirono la fazione di Bandera. Questo non significa che senza le immediate macchinazioni dell’MI6 e di Boris Johnson le cose sarebbero andate diversamente, ma solo che la controffensiva avrebbe potuto avere luogo un anno dopo. Putin doveva essere consapevole che gli obiettivi di denazificazione e smilitarizzazione non potevano essere raggiunti senza un ritorno alla guerra, e che la vera guerra sarebbe stata contro l’Occidente.

Istanbul, tuttavia, si rivelò utile. La Russia aveva bisogno di ritirare le sue truppe dai dintorni di Kiev e dalla regione adiacente per contrastare il successivo tentativo ucraino, che si sarebbe sicuramente concentrato sul sud per vendicare Mariupol.

La smilitarizzazione precede la denazificazione e può essere raggiunta solo attraverso un logoramento significativo, ovvero la distruzione di interi eserciti. L’Ucraina ha subito 2,58 milioni di perdite militari .

Secondo le stime occidentali, le perdite subite dall’Ucraina dall’inizio del conflitto ammontano a 1,7-1,9 milioni di morti e circa un milione di feriti, per un totale di 2,8 milioni di vittime.

Il numero supererà di gran lunga i 3 milioni entro la fine dell’anno. Eppure, agli occhi della storia, un simile massacro può essere moralmente giustificabile solo se il nemico rifiuta la pace, cosa che, ovviamente, gli ucraini fanno. Questo è il prezzo della pace. Chi lo paga? Purtroppo, è la popolazione indottrinata e russofoba dell’Ucraina occidentale, che in realtà ora rappresenta una minoranza se consideriamo l’Ucraina nel suo complesso.

Uno dei problemi principali è sempre stata la divisione etnica della regione ucraina tra aree dominate dai neonazisti, zone filo-russe come le ex oblast’ che ora sono repubbliche russe, e altre aree come Odessa e le regioni russofone che tendono ad essere ambivalenti, apolitiche e a seguire la corrente, come accadeva un tempo nell’Unione Sovietica.

Come in Cecenia, i russi possono sempre aspettarsi attività terroristiche in Ucraina in caso di occupazione militare. I ceceni, in definitiva, hanno preso in mano la situazione per quanto riguarda la loro minoranza estremista. La Russia deve quindi in qualche modo manipolare la popolazione dell’Ucraina occidentale per spingerla a rivoltarsi contro i propri leader.

Più facile a dirsi che a farsi.

I banderi hanno sempre coltivato una cultura di violenza e odio e si sono affidati a una popolazione passiva che, come ho detto, tende a seguire la corrente.

Nazisti ucraini

Ora, però, la popolazione dell’Ucraina occidentale si trova ad affrontare un futuro desolante. Da un lato, i neonazisti reclutano chiunque riescano a trovare e lo mandano al macello. Dall’altro, la corruzione è dilagante e endemica. Allo stesso tempo, i russi stanno attaccando tutte le infrastrutture militari che il governo di Kiev ha integrato nelle infrastrutture civili.

Questo significa che i cittadini comuni di Kiev e di altre città non possono più accedere a Internet. Subiscono interruzioni di corrente. Gli scaffali dei supermercati sono vuoti. Aprono il rubinetto e non esce acqua.

E ogni notte, missili e droni russi distruggono centri informatici e magazzini, persino nei centri città; c’è carenza di carburante. I treni non circolano. E due terzi della popolazione sono fuggiti dal paese. Non si può stare al passo con la corrente quando non c’è corrente. Sì, le sottostazioni elettriche vengono riparate più velocemente ora. Ma presto finiranno anche i pezzi di ricambio, insieme a tutto il resto.

D’altro canto, al di là del fiume Dnepr, a sud, decine di nuove imprese stanno nascendo nel Donbass e a Luhansk, e nelle altre due oblast affluiscono capitali e il tenore di vita si sta avvicinando alla media russa. Inoltre, gli abitanti di queste oblast possono parlare la lingua che preferiscono e praticare la religione che desiderano. Hanno istituzioni democratiche e non vige la coscrizione obbligatoria.

Putin insiste sul fatto che i russi considerano gli ucraini come fratelli e che cerca di evitare vittime civili. Ma ora, con armi e strategie più nuove e più efficaci, schiaccerà militarmente i neonazisti, il che comporterà inevitabilmente la distruzione delle infrastrutture civili.

Naturalmente, sa che, proprio come accadde alla Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i nazisti fuggiranno in paesi come gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito.

Non credo che gli importi, purché non si trovino più in Ucraina o ai confini con la Russia.

Quindi, la vera guerra potrebbe essere appena iniziata.

Fonte: Julian Macfarlane

Traduzione: Gerard Trousson