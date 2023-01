La Russia ha annunciato la sua intenzione di utilizzare tutti i mezzi disponibili per affrontare gli Stati Uniti

In caso di minaccia di sconfitta strategica, la Russia utilizzerà tutti i mezzi disponibili.

Sullo sfondo delle minacce degli Stati Uniti di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, si è saputo che la Russia sarebbe stata pronta a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per contrastare Washington. Informazioni su questo argomento sono state fornite dal vice capo del ministero degli Esteri russo Sergei Ryabkov.

“L’intera situazione della sicurezza, compreso il controllo degli armamenti, è stata tenuta in ostaggio dalla linea statunitense di voler infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Ci opporremo nel modo più deciso, utilizzando tutti i metodi e i mezzi a nostra disposizione “, ha affermato Sergei Ryabkov, vice capo del ministero degli Esteri russo.

Ryabkov non ha spiegato quali mezzi e metodi specifici siano in questione, tuttavia, ovviamente, in caso di minaccia di sconfitta strategica, la Russia sarà pronta a utilizzare armi strategiche, che in questo contesto potrebbero benissimo corrispondere al concetto di utilizzo delle armi nucleari.

In precedenza si era saputo che gli Stati Uniti sarebbero stati pronti a fornire all’Ucraina armi tanto quanto il tempo e la situazione lo richiedessero, il che indica che Washington è pronta per un’escalation diretta, nonostante gli avvertimenti della Russia.

