La Russia fattore di stabilità nello scenario internazionale

da Redazione

Di Alexander Rogers

Ancora una volta il mondo è diviso in due poli: non più capitalista e comunista, ma basato su un nuovo principio. Gli Stati Uniti sono stati a lungo un polo di instabilità che genera guerre, invasioni e rovesciamento dei governi. Durante questo periodo, la Russia è diventata gradualmente un polo di stabilità che impedisce tali guerre e il rovesciamento dei governi. Qui l’opposizione è tra la stabilità e il conflitto.

Se c’è azione (distruttiva nel caso degli americani / democrazie), c’è una reazione. La dialettica, è questa,signore!

Pertanto, poiché l’instabilità è stata a lungo la principale risorsa di esportazione degli Stati Uniti, la Russia ha iniziato a esportare stabilità.

Questo è stato chiaramente visto nel caso della Siria, dove gli Stati Uniti hanno creato il califfato islamico per distruggere Iraq e Siria, ma la Russia ha aiutato Assad a sconfiggerlo, ripristinando così la speranza di pace e ricostruzione nella regione.

Poi la Russia ha salvato Erdogan, impedendo la realizzazione di un rovesciamento del governo in Turchia che era stato organizzato dagli americani. (La Turchia era uno stretto alleato degli Stati Uniti e uno dei membri più potenti della NATO; a quanto pare questo non la protegge dalle macchinazioni di Washington).

Successivamente, la Russia ha aiutato Maduro a prevenire il rovesciamento del governo in Venezuela, e non solo molteplici tentativi di rovesciamento del governo, compresi quelli che includevano mercenari americani, ma anche un’invasione militare a cui Washington si stava probabilmente preparando. E questo si aggiunge ai vari “bombardamenti umanitari (bombe a tappeto)” e ai tentativi di avviare un conflitto armato tra Colombia e Venezuela.

La Russia finora non è riuscita a fermare il furto di milioni di dollari dai conti venezuelani destinati all’acquisto di droga (secondo Washington). Gli anglosassoni “umanitari” non perdono mai un’opportunità per rubare soldi e / o promuovere il genocidio, e questa è stata un’opportunità per fare entrambe le cose. Quindi non potevano trattenersi.

Allo stesso modo, la Russia sta lavorando senza intoppi e in silenzio per stabilizzare la situazione nella Repubblica Centrafricana, Mali e altri paesi africani nei quali anche gli americani sono riusciti a inserire i loro proxy, mercenari di Al-Qaeda e altri di Al-Nusra, come hanno fatto in altri paesi del Medio Oriente..

Polizia Militare russa in Russia

E proprio ora, la Russia sta aiutando Lukashenko a preservare la stabilità nel paese fratello della Bielorussia, che viene destabilizzato secondo la metodologia occidentale [delle cosiddette rivoluzioni colorate]. Tipicamente, la Russia sembra pronta per il successo.

Quindi, una zona di stabilità si forma intorno alla Russia (in termini geopolitici piuttosto che geografici, poiché la Russia esporta stabilità anche negli angoli più remoti del mondo). I paesi che non vogliono sprofondare nel caos sanguinoso delle guerre civili ne sono sempre più attratti.

Al polo opposto si trovano gli Stati Uniti d’America, dove la gente ha dimenticato l’omelia dell’Antico Testamento “quelli che seminano vento raccoglieranno la tempesta” [ Osea 8: 7].

Gli americani raccoglieranno presto ciò che hanno seminato.

Fonte: Le Saker Frankophone

Traduzione: Gerard Trousson