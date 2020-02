La Russia esorta la Turchia a fermare il sostegno ai “terroristi” nella provincia di Idlib, in Siria

da Redazione





La Russia ha invitato la Turchia a smettere di “sostenere i terroristi” nel nord della Siria, mentre gli aerei da guerra russi hanno condotto attacchi aerei contro obiettivi di militanti appoggiati dalla Turchia e le truppe dell’esercito siriano hanno respinto un attacco da attacchi terroristici nella provincia di Idlib.

“Esortiamo la parte turca, al fine di evitare incidenti, a cessare il sostegno alle azioni dei terroristi e a consegnargli le armi”, ha detto una dichiarazione del ministero della Difesa russo giovedì, accusando Ankara di aiutare i terroristi sparando con l’artiglieria mentre eseguivano un attacco.

Il ministero ha dichiarato di aver informato Ankara di aver individuato l’artiglieria turca sparare contro le unità dell’esercito siriano, ferendo quattro soldati e aggiungendo: “Notiamo che questo non è il primo caso di sostegno” per i militanti da parte della Turchia.

Mercoledì Mosca ha messo in guardia Ankara dal lancio di attacchi contro i soldati dell’esercito siriano dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha minacciato di iniziare un’operazione militare nella regione di Idlib.

La reazione di Mosca arriva quando Ankara ha appena rafforzato la sua presenza militare a Idlib, l’ultimo bastione militante in una guerra di nove anni, in cui diversi elementi militanti anti-Damasco ricevono il sostegno della Turchia nella loro persistente militanza contro il governo siriano.

La Siria e la Russia hanno condannato l’offensiva transfrontaliera della Turchia nel paese arabo per presumibilmente liberare la zona dai militanti curdi anti-Ankara da un frammento di terra confinante con il paese anatolico.

Nel 2018, Mosca e Ankara avevano raggiunto un accordo mediato dall’Iran, noto come l’accordo di Sochi, per istituire una zona di de-militarizzazione situata principalmente nel nord di Idlib.

Filo turchi in zona Idlib

Tuttavia, il gruppo terroristico Hayat Tahrir al-Sham Takfiri, che è l’organizzazione terroristica dominante nella provincia, e altri gruppi militanti, insieme a quelli sostenuti da Ankara, hanno lanciato attacchi contro obiettivi militari e civili dalla zona cuscinetto, dove i turchi hanno istituito posti di osservazione per monitorare l’applicazione del cessate il fuoco.

I crescenti attacchi hanno spinto Damasco lo scorso agosto a iniziare a liberare aree dalla morsa dei terroristi nella provincia. L’Esercito Siriano aa anche iniziato l’offensiva su vasta scala a dicembre per espellere tutti i gruppi di militanti da Idlib, spingendo Ankara ad aumentare la sua presenza militare nlla zona per continuare a sostenere i suoi gruppi di miliziani contro l’avanzata delle truppe del governo siriano.

Altrove nella dichiarazione di giovedì, il ministero della Difesa russo ha affermato che il sostegno della Turchia da parte dell’artiglieria ai militanti li ha aiutati a sfondare brevemente le difese del governo a Idlib.

Tuttavia, la copertura aerea della Russia ha colpito le posizioni dei militanti filo-turchi infiltranti nelle due aree di Qaminas e Nayrab della provincia di Idlib, permettendo alle truppe dell’esercito siriano di respingere con successo l’attacco, ha riferito il Ministero russo.

“Le truppe siriane hanno distrutto un carro armato, sei veicoli da combattimento di fanteria e cinque camioncini contenenti armi di grosso calibro”, ha dichiarato il Centro di riconciliazione russo per la Siria in un messaggio.

Anche l’ agenzia di stampa ufficiale SANA della Siria ha confermato il successo del contrattacco, aggiungendo che i militanti avevano lanciato il loro attacco usando proiettili di mortaio e lanciarazzi.

Il presidente turco minaccia un’operazione “imminente” nella provincia siriana di Idlib se Damasco non riesce a ritirarsi dietro le posizioni militari di Ankara, provocaando un avvertimento dalla Russia.



In un altro sviluppo, il Ministero della Difesa turco ha dichiarato giovedì sul suo account Twitter che due soldati turchi sono stati uccisi, mentre altri cinque hanno riportato ferite in un attacco aereo nell’Idlib siriano.

Secondo diverse fonti nella regione, sono stati distruttie oltre 50 posizioni dei soldati siriani, cinque carri armati, due veicoli corazzati, due pickup corazzati e un obice, ma il rapporto non è stato confermato.

Funzionari turchi sostengono che, dei 12 posti di osservazione che Ankara ha stabilito a Idlib, quattro sono stati circondati dall’avanzata delle truppe dell’esercito siriano.

Mosca ha contestato Ankara dopo che il presidente turco aveva minacciato che i suoi militari avrebbero fatto piovere fuoco sulle forze siriane per via aerea o terrestre in qualsiasi parte del paese arabo se un altro soldato turco fosse stato ferito.

Erdogan ha dato il governo siriano fino alla fine di febbraio per respingere le sue forze fuori dai luoghi militari di Idlib.

Negli ultimi quattro anni, l’esercito turco ha organizzato almeno due invasioni non autorizzate nel nord della Siria per respingere i militanti curdi, che Ankara accusa di nutrire intenzioni sovversive contro l’amministrazione turca.

La Siria ha denunciato le invasioni, dicendo che avrebbe risposto in modo molto determinato se sarà necessario.

L’esplosione di una bomba ha ferito due persone a Damasco

Nel frattempo, l’agenzia di stampa ufficiale SANA della Siria ha riferito più tardi giovedì che un’esplosione di una bomba ha ferito due persone nella capitale Damasco.

“Un ordigno esplosivo piazzato su un camioncino è esploso nell’area di Marjeh” nel centro di Damasco, ha detto SANA, aggiungendo che due civili sono stati feriti dall’esplosione.

Secondo il cosiddetto Osservatorio siriano per i diritti umani il dispositivo era una “bomba appiccicosa” piazzata su un veicolo militare. Non è stato subito chiaro quale fosse il bersaglio dell’esplosione.

Non c’è stata nessuna rivendicazione immediata di responsabilità per l’esplosione, proprio come nel caso di un’esplosione simile, che martedì ha ferito cinque persone in un altro quartiere di Damasco.

https://www.presstv.com/Detail/2020/02/20/619127/Syria-Russia-Turkey-Idlib-militants-zone

Fonte: Press Tv

Traduzione: Lisandro Alvarado