La Russia esorta gli Stati Uniti a fermare il saccheggio delle risorse naturali della Siria

La Russia esorta la cosiddetta coalizione anti-Daesh guidata dagli Stati Uniti a porre fine all’occupazione e al saccheggio delle risorse naturali della Siria.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha esortato gli Stati Uniti e i paesi alleati della cosiddetta coalizione contro Daesh a porre fine all’occupazione di gran parte del territorio siriano e al saccheggio delle risorse naturali del Paese arabo.

Venerdì, in una conferenza stampa, il ministro degli Esteri russo ha sottolineato la presenza legale delle forze russe in territorio siriano per il fatto che stanno sostenendo l’esercito di Damasco nella sua lotta al terrorismo.

Il capo della diplomazia della Federazione Russa ha precisato che questo supporto militare risponde all’espressa richiesta fatta in tal senso dal governo del presidente siriano Bashar al-Asad al suo omologo russo, Vladimir Putin, per poi precisare che altri Paesi continuano a mantenere le sue truppe sul suolo siriano senza il consenso di Damasco.

Lavrov: gli Stati Uniti depredano le risorse siriane per sostenere le loro milizie

La Russia avverte che gli Stati Uniti continuano a saccheggiare la ricchezza siriana su larga scala e utilizzano i fondi per sostenere le loro milizie filo USA in Siria.

Detto questo, si è rammaricato che questa presenza illegale di forze straniere avvenga, con il pretesto di combattere contro bande estremiste in territorio siriano e le cui minacce, secondo lui, non sono così significative né in Siria né in Iraq.

Il sccheggio delle risorse petrolifere della Siria per mano degli statunitensi

“ Per quanto riguarda le minacce di Daesh, non credo che abbiano ampliato in modo significativo le loro attività in Siria o in Iraq. Entrambi i Paesi hanno impedito la realizzazione e l’attuazione dei complotti orditi dal gruppo terroristico Daesh ” , ha affermato il massimo esponente della diplomazia russa, per concludere affermando che, dalla Russia, si sostiene fermamente il governo iracheno nei suoi sforzi per porre fine al restante focolai terroristici . Possiamo dire lo stesso per la Siria”.

Le regioni orientali e nordorientali della Siria sono ricche di risorse petrolifere e gli Stati Uniti continuano a inviare rifornimenti militari e logistici in queste aree, usando come scusa la “protezione” dei pozzi petroliferi dai gruppi terroristici; Tuttavia, in realtà, quello che cercano realmente è rubare il greggio siriano, come denunciato da Damasco.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago