La Russia emette un avviso; nazionalizzerà le aziende che vogliono lasciare il Paese

Inserito alle 17:55h in da Redazione in Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un avvertimento alle società private che vogliono lasciare il Paese a causa delle sanzioni statunitensi .

Questo è nella proposta che un alto funzionario del partito al governo della Russia ha presentato di nazionalizzare le società che vogliono lasciare il paese.

Attraverso una dichiarazione rilasciata lunedì sera sul sito ufficiale di Russia Unita, il segretario generale del partito, Andrei Turchak (nella foto), aveva lanciato l’avvertimento.

Non tollereremo di essere pugnalati alle spalle “, ha detto Turchak, riferendosi alle società che hanno chiuso a causa delle sanzioni statunitensi ed europee.

A causa della operazione militare iniziata dal presidente Putin contro l’Ucraina, diversi paesi hanno lanciato avvertimenti contro le società che operano in Russia; pertanto, molti cittadini di quel paese sono stati colpiti dalle possibili conseguenze.

“La Russia Unita propone di nazionalizzare gli impianti di produzione delle aziende che annunciano la loro partenza e la chiusura della produzione in Russia durante l’operazione speciale in Ucraina”.

Allo stesso modo, il segretario generale del partito del presidente russo ha sottolineato che l’esproprio è una “misura estrema”; pertanto, hanno avvertito che non sono disposti a tollerare tali azioni e proteggeranno il popolo russo.

“Questa è una vera guerra, non contro la Russia, ma contro i nostri cittadini. Adotteremo dure misure di ritorsione, agendo in conformità con le leggi di guerra”, ha affermato.

Tra le aziende che hanno annunciato che lasceranno la Russia di fronte alle sanzioni ci sono: le multinazionali come Toyota, Ford, Nike , Adidas, Coca-Cola, Apple, Visa, Mastercard, American Express, tra le altre.

Pertanto, è già stato approvato un disegno di legge per realizzare la nazionalizzazione delle imprese, espropriando impianti e produzione.

Si attende nei prossimi giorni un decreto corrispondente al fine di regolamentare tale procedura che mira anche a conservare i posti di lavoro per il personale russo che lavora all’interno di queste aziende. Sembra che non manchino le società che si sono offerte di investire per rilevare le quote di queste multinazionali. L’operazione presenta delle forti convenienze per gli investitori sia russi che di altra nazionalità.

Fonte: Regeneracion

Traduzione e sintesi: Luciano Lago