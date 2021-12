La Russia elimina il “bastone climatico” dalle mani degli Stati Uniti

Alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il rappresentante permanente della Russia, Nebenzya, ha posto il veto a una bozza di risoluzione di Irlanda e Niger sul rapporto tra clima e questioni di sicurezza in un certo numero di paesi africani e mediorientali. In risposta, gli Stati Uniti hanno accusato Mosca di minare gli interessi del mondo intero. Perché la Russia ha fatto questo passo?

La Russia ha posto il veto alla bozza di risoluzione di Irlanda e Niger nel Consiglio di sicurezza dell’ONU . Il documento invitava le operazioni di mantenimento della pace e le missioni politiche dell’organizzazione a tenere conto dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla situazione della sicurezza nelle loro valutazioni e attività. Allo stesso tempo, la Russia ha ripetutamente espresso scetticismo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla connessione tra il problema del cambiamento climatico e i conflitti.

Gli autori della bozza respinta hanno affermato che “il Consiglio di sicurezza ha ripetutamente sottolineato la necessità che le Nazioni Unite, le organizzazioni regionali e gli Stati membri tengano conto … dell’impatto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle loro attività, programmi e strategie” nei paesi. In particolare, si tratta della regione del bacino del Lago Ciad, della Somalia, del Darfur, del Sud Sudan, del Mali, della Repubblica Democratica del Congo, nonché dell’Africa occidentale e centrale, di Cipro e dell’Iraq, riporta RIA Novosti .

Il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha affermato che gli interessi di tutto il mondo sono stati compromessi dopo che la Russia ha posto il veto alla bozza di risoluzione, scrive Lenta.ru . È curioso che anche l’India si sia opposta come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, mentre la Cina si è astenuta.

Allo stesso tempo, Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, ha definito la risoluzione inaccettabile. Mosca ha considerato questo progetto come un pretesto per giustificare l’ingerenza negli affari interni di altri paesi. Secondo Nebenzi, l’adozione dell’iniziativa rischia di trasformare “la questione scientifica ed economica in una forma politicizzata”.

L’ufficio russo alle Nazioni Unite ha anche affermato che “dietro una tale linea non c’è affatto preoccupazione per il destino di paesi e persone che affrontano problemi di cambiamento climatico”. Mosca vede un tentativo di “creare una nuova leva” con l’aiuto della quale è possibile fare pressione praticamente su qualsiasi Paese attraverso il Consiglio di sicurezza dell’Onu, “perché i problemi climatici si fanno sentire in tutto il mondo”.

Inoltre, secondo lui, l’Occidente ha ora bisogno di un’agenda sul clima per gestire la divisione internazionale del lavoro. “Per separare i discorsi politici e ambientali, la Russia deve organizzare la propria piattaforma internazionale per discutere del cambiamento climatico senza toccare in alcun modo l’agenda politica”, ha concluso Drobnitsky.

Allo stesso tempo, il Cremlino non è d’accordo con l’affermazione che “Mosca ha deluso tutti” ponendo il veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, aggiungendo che Mosca “è un partecipante responsabile all’agenda climatica”. Un punto di vista simile si ha in India .

“La Russia ha preso la decisione assolutamente giusta di non seguire la guida della maggioranza per le iniziative del cosiddetto Occidente progressista. Con questo passo Mosca ha dimostrato di difendere i propri interessi, e non quelli degli altri”, ha spiegato l’analista politico Yevgeny Satanovsky.

Secondo lui, l’idea di un legame tra clima e conflitti militari è una palese e sfacciata truffa da parte dell’Occidente. “Si scopre che tutte le guerre, tutte le manifestazioni di genocidio e altre tragedie nella storia dell’umanità, a partire dalla morte dei dinosauri, erano associate al clima. Si è scoperto che non è stato invano che l’Occidente, aprendo la bocca, abbia ascoltato Greta Thunberg “, ha detto sarcasticamente l’interlocutore.

Vasily Nebenzia

L’esperto ha concordato con le parole del rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’ONU Vasily Nebenzi che l’adozione della risoluzione può portare a interferenze negli affari interni di qualsiasi paese dall’esterno con il pretesto di “preoccupazione per l’ambiente”.

“Quando imponi un embargo o una sanzione contro un paese o introduci truppe per motivi politici o economici, sembra brutto. È tutt’altra cosa se dici che l’ecologia del pianeta sta morendo a causa di questo paese. Allora tutti i mezzi sono giustificati. È uno strumento molto conveniente per gli Stati Uniti, ad esempio, per cercare di indebolire la Russia o l’Iran, che fornisce petrolio alla Cina “, ha aggiunto il politologo.

“L’iniziativa dell’Irlanda e del Niger assomiglia a un’agenda climatica di estrema sinistra e non ha alcun carattere costruttivo”, ha affermato Dmitry Drobnitsky, politologo e americanista. “La logica dei sostenitori di questa risoluzione è la seguente: solo i paesi democratici, nell’opinione dell’Occidente collettivo, possono avere successo dal punto di vista climatico.

La Russia ha giustamente respinto questo documento e quindi fa cadere il “bastone climatico” dalle mani degli Stati Uniti. Non l’ho ancora completamente eliminato, ma questo processo è già in corso “

Ha sottolineato. Allo stesso tempo, l’esperto ha convenuto che il cambiamento climatico può distruggere la vita di interi popoli, portare a migrazioni di massa e guerre per le risorse. “Ma la risoluzione distorce tutto questo e sostanzialmente dice direttamente: se emetti molta CO2, allora stai alimentando conflitti sul pianeta. Non si può essere d’accordo in alcun modo con questo. Questo strumento è necessario solo per accusare qualsiasi paese di crimini e altre atrocità “, ha spiegato l’analista.

Inoltre, secondo lui, l’Occidente ha ora bisogno di un’agenda sul clima per gestire la divisione internazionale del lavoro. “Per separare i discorsi politici e ambientali, la Russia deve organizzare la propria piattaforma internazionale per discutere del cambiamento climatico senza toccare in alcun modo l’agenda politica”, ha concluso Drobnitsky.

Fonte: https://vz.ru/world/2021/12/14/1134150.html

Traduzione: Sergei Leonov