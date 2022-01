La Russia effettua pattuglie a Latakia contro gli attacchi aerei israeliani sulla Siria





L’Esercito russo ha inviato forze di polizia militare al porto siriano di Latakia nel Mediterraneo mercoledì 26 gennaio, appena 48 ore dopo l’annuncio di missioni di pattugliamento congiunte con l’aviazione siriana sulle regioni di confine del Golan e dell’Eufrate.

Le unità di polizia hanno allestito alloggi nell’area container del porto da dove stanno pattugliando l’intera struttura, secondo il ministero della Difesa russo. Le foto dell’operazione sono state rilasciate insolitamente ai media russi. (vedi foto) Queste unità di polizia militare sono infatti classificate come forze speciali.

L’aviazione israeliana aveva colpito due volte il complesso di container di Latakia – il 7 e 27 dicembre – mirando alle consegne di armi che l’Iran aveva spedito a Hezbollah, secondo le dichiarazioni di Israele, causando danni alle strutture.

In base all’annuncio del ministero, d’ora in poi la polizia militare condurrà “pattugliamenti 24 ore su 24 sul porto di Latakia, utilizzando veicoli corazzati Patrul e Tigr”.

Mosca ha così tracciato una linea di difesa per impedire gli attacchi aerei israeliani che vanno dal Golan a sud-est e ad est fino al porto di Latakia a ovest. Il porto è adiacente alla base aerea permanente russa di Hmeymim.

A Israele non è stata notificata nessuna delle nuove iniziative russe in Siria, nonostante vi sia un meccanismo congiunto di coordinamento per le operazioni aeree israeliane effettuate nello spazio aereo siriano.

Aereo di controllo russo A-50

Le operazioni aeree USA-Israele sulla Siria sono state limitate da nuove pattuglie aeree congiunte Russia-Siria

I piloti russi e siriani hanno iniziato a condurre pattugliamenti aerei congiunti lungo le alture del Golan e il fiume Eufrate, ha annunciato domenica 24 gennaio il ministero della Difesa russo.

La rotta della missione è stata definita come “correre lungo le alture del Golan occupato, il confine meridionale, il fiume Eufrate e sopra la Siria settentrionale”, La dichiarazione ha aggiunto che “i piloti russi sono decollati dalla base aerea di Hmeiim, mentre i siriani sono decollati dal Seikal e dal Dumayr aeroporti fuori Damasco”. Vi prendono parte gli aerei russi Su-34 e Su-35 e gli aerei di preallarme e controllo A-50, nonché gli aerei MiG-23 e MiG-29 forniti dalla Siria dalla Russia. Il ministero ha rivelato: “Durante la missione di pattuglia, i piloti siriani controllavano lo spazio aereo e fornivano copertura di caccia mentre gli equipaggi russi si esercitavano ad attacchi a bersagli a terra”.

Il funzionario russo ha aggiunto che questo tipo di missione congiunta ora avrà luogo regolarmente”.

Questi passaggi hanno anche voluto fornire da Mosca una risposta alle lamentele del governo di Assad sul non utilizzo dei sistemi di difesa aerea S-300 e S-400 forniti dalla Russia contro le incursioni degli aerei da guerra israeliani.

Il controllo dello spazio aereo siriano impedisce agli aerei israeliani di effettuare altre incursioni ed attacchi sul territorio della Siria.

Fonte: Al Manar

Traduzione: Luciano Lago