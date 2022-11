La Russia è troppo importante per il sistema economico e politico globale per essere ignorata.

Dal 15 al 16 novembre si è svolto in Indonesia il vertice del G20 e, contrariamente ai tentativi occidentali, la Russia è stata un partecipante attivo e gradito. Alla vigilia del vertice, gli Stati Uniti hanno chiesto l’isolamento della Russia, ma ciò che è accaduto a Bali non è stato all’altezza delle aspettative di Washington: la delegazione russa, guidata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov, non è stata abbandonata nonostante tutti gli sforzi e i tentativi .

Piuttosto, l’esperto ministro degli Esteri russo è stato ricevuto sull’isola delle vacanze indonesiane con tappeti rossi e una guardia d’onore sulla passerella. Per lui è stata eseguita anche una danza tradizionale. In questo modo, anche l’accoglienza di Lavrov ha chiarito che la delegazione russa era una parte gradita al G20. Si fa notare che nemmeno il presidente Usa Joe Biden è stato accolto allo stesso modo di Lavrov.

Tuttavia, ci sono stati ancora tentativi di offuscare la missione di Lavrov a Bali, con l’agenzia di stampa AP che affermava falsamente che il massimo diplomatico russo era stato ricoverato in ospedale. Questa notizia è stata poi diffusa su tutti i media occidentali, dimostrando che i media occidentali vogliono solo approfittare di qualsiasi situazione per diffondere informazioni false contro la Russia.

Nonostante tutti gli sforzi dei politici e dei media occidentali, la rappresentazione della Russia come uno stato indesiderabile in importanti eventi internazionali non si è concretizzata. L’Occidente preferirebbe che la Russia non partecipasse attivamente alla definizione degli affari globali, compreso il G20, ma non c’è motivo per cui Mosca si ritirerebbe da tali formati.

Summit G20

È stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a dover ammettere di non essere riusciti a isolare la Russia al vertice del G20 a Bali. Sulla questione Ucraina, ha dovuto ammettere che “ci sono opinioni diverse in merito”. Ci sono diversi paesi del G20 che si rifiutano di condannare l’operazione militare speciale della Russia in Ucraina e Scholz ha dovuto ammettere che è molto importante mantenere aperte le comunicazioni con il presidente russo Vladimir Putin.

A margine del vertice, Lavrov ha tenuto molti incontri di lavoro con colleghi di altri Paesi, mostrando chiaramente la necessità del dialogo con la Russia. Il ministro degli Esteri russo ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Durante i suoi colloqui con Lavrov, Wang Yi ha sottolineato che i tentativi di isolare la Russia sono inaccettabili e ha condannato le politiche punitive dell’Occidente nei confronti di Mosca.

Inoltre, Lavrov ha avuto anche un incontro con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu al vertice dell’Asia orientale, tenutosi prima del vertice del G20, e ha tenuto incontri bilaterali con i ministri degli Esteri di Vietnam, Indonesia, Laos e Cambogia.

Il fallimento dell’Occidente contro la Russia al G20 è evidenziato dalla dichiarazione congiunta rilasciata dai leader partecipanti.

“C’erano altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni. Riconoscendo che il G20 non è il forum per risolvere i problemi di sicurezza, riconosciamo che i problemi di sicurezza possono avere conseguenze significative per l’economia globale”, afferma la dichiarazione congiunta del G20 in merito all’operazione militare della Russia in Ucraina.

Questa frase mostra chiaramente che non tutti i membri del G20 condannano la Russia per la sua operazione militare in Ucraina. La dichiarazione congiunta dimostra anche che un Occidente belligerante ha dovuto scendere a compromessi nonostante i propri interessi non fossero serviti.

L’addetto stampa del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha anche sottolineato che un tale risultato nella dichiarazione congiunta è un grande merito sia per i diplomatici russi che per l’Indonesia, ospite del G20, così come per l’India, il prossimo paese ad assumere il ruolo di presidenza del G20 e altri paesi partner.

Quindi, è innegabile che il tentativo di isolare la Russia al G20 sia fallito.

Invece di essere alienata, la delegazione russa è stata accolta con cordialità. Espressioni di disponibilità a cooperare sono state espresse anche da diversi paesi. Altrettanto importante, non c’era alcuna condanna della Russia nella dichiarazione congiunta del G20 poiché non tutti i paesi stanno mettendo la guerra in Ucraina in cima alla loro agenda, come i paesi occidentali.

In passato, Washington poteva, con la minaccia, dettare ai paesi le posizioni da adottare su determinate questioni. Ora la situazione sta cambiando e, contrariamente ai desideri occidentali, la Russia è troppo importante nell’economia mondiale e nel sistema politico, rendendo impossibile isolare il Paese.

Scritto da Ahmed Adel , ricercatore di geopolitica ed economia politica al Cairo

Fonte: South Front

Traduzione: Gerard Trousson