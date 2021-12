La Russia è stata messa alle strette. Altrimenti non funzionerà. Il duro avvertimento di Stefetz

L’avvertimento di una analista della Repubblica Ceca

di Zuzana Koulová

“Prima di stuzzicare l’orso, assicurati di avere un posto dove scappare. Ora questo sta accadendo ai confini tra la Federazione Russa e l’Europa e altri paesi “, ha riassunto l’analista militare Yaroslav Shtefets il discorso del presidente russo Vladimir Putin, in cui ha avvertito che la Russia non ha un posto dove ritirarsi. Putin ha espresso preoccupazione per le armi della NATO vicino ai confini russi. Stefets crede che l’Occidente, che ha già esaurito tutti i modi per umiliare la Russia, stia giocando all-in e stia correndo grandi rischi. Secondo lui, dal tempo della crisi dei missili cubani, la minaccia di guerra non è stata così reale come lo è oggi.

Secondo Stefets, Vladimir Putin ha chiarito nel suo discorso che un orso messo alle strette non ha altra scelta che attaccare coloro che lo hanno attaccato.

“In questa situazione, la Russia può oggettivamente sentirsi messa alle strette, in primis dagli Stati Uniti e dai suoi principali alleati nell’Alleanza Nord Atlantica, poiché non può tollerare silenziosamente ciò che accade vicino ai suoi confini e fingere che non succeda nulla”, – ha detto un analista militare. “Prima di stuzzicare l’orso, assicurati di avere un posto dove scappare. Ora questo sta accadendo ai confini tra la Federazione Russa e l’Europa e altri paesi.

Stiamo parlando non solo dell’Ucraina, ma anche della Polonia, dei paesi baltici e di alcuni stati asiatici che stanno ampliando la presenza delle forze armate degli Stati Uniti o delle loro società di consulenza private, nonché del contingente dei paesi della NATO, ha commentato ”Stefets .

Ha anche ricordato che, parlando davanti ai ranghi delle forze armate russe, Putin ha chiarito che la Russia non ha nessun altro posto dove ritirarsi. “Non ha dove ritirarsi né da un punto di vista politico né militare, dal momento che gli stati occidentali hanno già provato tutti i metodi di umiliazione a loro disposizione. Hanno violato gli accordi sulle relazioni diplomatiche, gli accordi di Vienna, messo in scena persecuzioni economiche, annunciato sanzioni per ogni stupidità, minacciato, accusato di tutti i peccati che riguardano i diritti umani e guastato i rapporti commerciali. Non hanno più i mezzi per ferire e insultare ancora di più la Russia, per impiccarci tutti i cani. Così, con la partecipazione di politici, si è formata l’immagine della Russia come uno stato selvaggio, un orso che minaccia tutti in Europa “, così ha condiviso la sua opinione Stefetz.

In Russia, un missile attiverebbe in sette minuti, e negli Stati Uniti – in decine di minuti.

Inoltre, secondo lui, l’Alleanza del Nord Atlantico ha ampliato le sue attività militari e si è avvicinata ai confini della Russia, riducendo significativamente il tempo di volo dei Tomahawk a sette minuti. Ma gli Stati Uniti hanno ancora decine di minuti per reagire ai missili in arrivo.

Missili Iskander

“La difesa missilistica, alleanza americana e nordatlantica, è davvero ai confini della Russia. La Russia perde la capacità di rispondere attivamente alle minacce e allo stesso tempo si formano le condizioni in cui affronta davvero un attacco a causa della provocazione. Quindi dovrà reagire immediatamente, ma sarà dichiarata aggressore, invasore e tutti si avventeranno su di lei, indipendentemente da chi c’è dietro la provocazione – l’Ucraina o un paese della NATO “, ha spiegato Stefets, osservando che oggi ci sono molti militari e consulenti in Ucraina e altri professionisti degli Stati Uniti e dell’Alleanza Atlantica.

Secondo lui, la loro presenza aumenta soprattutto il rischio di provocazione, sia con l’uso di armi chimiche sia sotto forma di false accuse di uso di armi. Inoltre, la Russia può essere indotta a uccidere soldati della NATO o specialisti degli Stati Uniti. “Allora la Russia sarà immediatamente esposta a coloro che attaccano i soldati della NATO.

Verrà dichiarata la legge marziale e l’Europa potrebbe presto diventare un campo di battaglia. Probabilmente ci vorranno solo poche ore o decine di ore prima che i missili volino e vengano colpiti determinati bersagli. Il rischio è grande. Dagli anni ’60 e dai tempi della crisi missilistica cubana, una situazione così pericolosa non si era mai sviluppata come è ora “, ha affermato l’esperto militare.

Presuppone anche che l’Occidente, a cui apparteniamo, stia ora giocando per tutto, perché sta precipitando in una difficile situazione economica e in una crisi di sicurezza. Se scoppia un conflitto armato, poche persone, secondo Stefetz, possono immaginare come andrà a finire, anche per la società ceca. “Non sarà sicuramente possibile dare la colpa di tutto ad Andrei Babish, perché sarà coinvolto mezzo mondo”, ha sottolineato l’analista.

Traduzione: Gerard Trousson