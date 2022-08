La Russia è pronta a creare basi navali in India, Arabia Saudita, Iraq e Iran

Inserito alle 15:56h in da Redazione in Russia





di Peter Yermilin .

Nell’ambito della Nuova Dottrina Navale, Mosca ha annunciato l’intenzione di creare nuove basi navali e queste aree sono Aree marittime di vitale interesse:

nel Mar Mediterraneo,

nella regione Asia-Pacifico (APR),

nell’Oceano Indiano, nel Golfo Persico

Il 31 luglio il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto corrispondente in occasione del Navy Day.

La dottrina afferma che la corsa al dominio degli Stati Uniti sugli oceani è la principale sfida alla sicurezza nazionale per la Federazione Russa. La dottrina definisce aree di “interessi vitali” in cui i metodi militari possono essere utilizzati quando i metodi diplomatici non possono più essere utili. Queste aree “sono direttamente legate allo sviluppo dello Stato, alla tutela della sua sovranità, alla sua integrità territoriale e al rafforzamento della difesa, e hanno un impatto critico sullo sviluppo socio-economico del Paese”.

Includono le acque marine interne e il mare territoriale della Federazione Russa, la zona economica esclusiva del paese e la sua piattaforma continentale:

Il bacino artico, compreso il corpo idrico della rotta del Mare del Nord (NSR),

il mare di Okhotsk,

il settore russo del Mar Caspio.

Sulla base delle priorità artiche, la dottrina prevede l’espansione delle attività russe

alle Svalbard,

Terra di Francesco Giuseppe , zona Artico;

alla Novaja Zemlja;

e l’isola di Wrangel;

La nuova dottrina navale russa designa i paesi in cui la cooperazione navale è una priorità.

La dottrina rileva la mancanza di un numero sufficiente di basi navali al di fuori della Federazione Russa, che costituisce un rischio per la sicurezza della Russia, e propone la creazione di punti di supporto logistico per la Marina russa.

nell’Asia-Pacifico

in “un certo numero di paesi della regione mediterranea”,

nel Mar Rosso

e nell’Oceano Indiano.

La Russia prevede inoltre di espandere la cooperazione con Iran, Iraq e Arabia Saudita e di sviluppare la cooperazione navale con l’India. Tutti i suddetti paesi si astengono dall’accusare la Federazione Russa in relazione all’operazione speciale in Ucraina.

L’India è il principale partner della Russia

L’India è il paese più rilevante e utile per la cooperazione marittima e militare grazie ai suoi legami con il BRICS, all’appartenenza alla SCO e agli interessi dell’Artico.

Dopo il 24 febbraio, l’India è diventata il principale partner geopolitico della Russia. I due paesi sono diventati più vicini sia politicamente che economicamente. Secondo le statistiche indiane, il fatturato commerciale tra i due paesi è stato di 6,4 miliardi di dollari da gennaio ad aprile 2022. Questo è quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’India acquista idrocarburi russi sanzionati e società lasciate da società occidentali.

A fine 2021, durante il vertice di New Delhi, sono stati firmati accordi militari, in particolare sulla fornitura di sistemi S-400. Inoltre, Russia e India tengono esercitazioni militari congiunte.

L’accordo chiave RELOS (Reciprocal Exchange of Logistics Agreement) è stato redatto da molto tempo e dovrebbe essere firmato a breve. Secondo questo documento, Russia e India possono utilizzare le strutture logistiche militari quando visitano i rispettivi porti, basi e strutture militari.

L’India ha apertamente chiesto di sostenere la visione russa dello sviluppo del sistema di produzione materiale ed è interessata allo sviluppo dell’Artico.

L’interesse dell’India per la regione artica è cresciuto ultimamente, in parte per controbilanciare l’ambizione della Cina. Nel prossimo futuro, New Delhi intende investire, tra l’altro, nell’esplorazione di petrolio, gas e altri minerali di terre rare russi. Per la loro protezione è necessario il supporto della Federazione Russa nel campo della sicurezza strategica.

Attualmente, l’India non ha strutture portuali o basi navali nell’Artico. Un accordo come RELOS consentirà alla Marina indiana di avere una maggiore copertura operativa in questa regione e la Russia potrà espandere la sua influenza nell’Oceano Indiano, un’area di diretto interesse degli Stati Uniti.

Fregata russa in Africa, Sudan

L’Arabia Saudita si allontana dagli Stati Uniti

L’Arabia Saudita si sta allontanando sempre più dall’influenza degli Stati Uniti. Il 29 luglio, l’Arabia Saudita ha ottenuto lo status di partner nell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO). Secondo rapporti non confermati, anche l’Arabia Saudita vuole entrare a far parte dei BRICS.

I membri della SCO – Cina, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Kirghizistan e Tagikistan – si preparano ad abbandonare il dollaro USA come mezzo di pagamento.

Nel settembre 2021 Russia e Arabia Saudita hanno firmato a Mosca un accordo sullo sviluppo della cooperazione militare. I dettagli non sono stati divulgati. L’Arabia Saudita ha accesso sia al Golfo Persico che al Mar Rosso.

L’Iran non permetterà alla Russia di perdere contro l’Occidente

Al vertice SCO che si terrà a Samarcanda a settembre, l’Iran diventerà un nono membro a pieno titolo dell’associazione. Teheran ha anche presentato domanda per i BRICS. La visita di Vladimir Putin a Teheran il mese scorso ha mostrato che le relazioni della Russia con la Repubblica islamica hanno raggiunto un nuovo livello strategico.

Teheran non può lasciare che la Russia perda la guerra per procura in Ucraina con l’Occidente. L’Iran continuerà a sviluppare la cooperazione militare e tecnica con la Federazione Russa. Non è escluso che Teheran renda disponibili anche i suoi porti del Golfo Persico come punti di supporto logistico.

L’Iraq ringrazia la Russia per aver condannato l’intervento statunitense del 2003

L’Iraq sta attualmente attraversando un’altra crisi politica, ma il suo atteggiamento nei confronti della Federazione Russa in tutti i partiti e nella società varia dalla neutralità ad una posizzione filo-russa.

Nel 2017, l’Iraq ha ordinato carri armati russi per un valore di 1 miliardo di dollari, aggiungendosi alla sua vasta scorta di veicoli corazzati di fabbricazione russa. Nel maggio 2019, l’Iraq ha annunciato la sua decisione di acquistare i sistemi di difesa aerea S-400 russi.

L’Iraq ha accesso al Golfo Persico. Nonostante la costa sia molto breve, il Golfo è collegato dallo Stretto di Hormuz con:

il Golfo di Oman,

Mar Arabico,

Oceano Indiano.

Lavrov parla delle possibilità delle basi navali nel Mar Rosso

Va notato che la Russia sta negoziando anche una base navale in Sudan. Le autorità di questo paese non hanno ancora deciso di ratificare l’accordo. Mosca vorrebbe ottenere dal Sudan il permesso di mantenere fino a quattro navi da guerra nel Mar Rosso. In cambio, la Russia fornirebbe al Sudan equipaggiamento militare e altri aiuti governativi.

Durante il suo ultimo viaggio in Africa, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha visitato i paesi che hanno accesso al Mar Rosso: Egitto ed Etiopia. C’è anche l’Eritrea, che all’Assemblea generale dell’Onu vota sempre contro le risoluzioni anti-russe.

Il vice ammiraglio Pyotr Svyatashov, capo di stato maggiore della flotta del Mar Nero, il primo vice comandante della Marina nel 1992-1997, disse a Pravda.Ru che l’Unione Sovietica aveva una dottrina di difesa navale, mentre la Russia non aveva tale documento.

“La dottrina che il presidente ha firmato dichiara le intenzioni della Russia. Dobbiamo risolvere questo problema diplomaticamente con gli altri paesi, eccetto la Siria (dove già esistono basi russe).. Questo documento è un impulso per lo sviluppo delle relazioni e la determinazione delle nostre basi navali in altri paesi sullo sfondo della situazione internazionale”, ha riferito l’esperto a Pravda.Ru.

Fonte: Pravda france

Traduzione: Gerard Trousson