La Russia e l’eccezionalismo israeliano

di Gordon Duff

Dopo anni di bombardamento indiscriminato israeliano delle infrastrutture siriane, a metà maggio 2022 è stato riferito che la Russia ha lanciato un missile S-300 come “colpo di avvertimento” “vicino” all’aereo israeliano. Questi aerei stavano attaccando un’installazione militare vicino a Latakia e, come di solito accade, i danni collaterali, cioè i civili morti, sono la norma.

In effetti, ho appena ricevuto un rapporto dall’intelligence di Amman, in Giordania, secondo cui gli Stati Uniti hanno lanciato un massiccio programma per reclutare e addestrare militanti in tutto il mondo per scatenarsi su Siria, Iraq e Iran, in coordinamento con Israele.

Abbiamo anche la conferma che la guerra in Ucraina è stata orchestrata anche da Israele e che questa azione in Medio Oriente è parte di un più ampio piano di guerra di cui la NATO è solo una parte.

Fonti dell’intelligence parlano solo della rete criminale di “oligarchi bancari” che guidano la NATO e nascondono i loro obiettivi ben più sinistri dietro il “globalismo” e false preoccupazioni per la sicurezza.

Ma prima di entrare in un argomento delicato, come la lunga storia di Israele nell’ addestrare e armare unità naziste in Ucraina contro la Crimea e il Donbass, c’è anche qualcos’altro da considerare.

Alcuni anni fa, ho parlato con il mio buon amico Dmitry, che lavorava a suo tempo presso la 12a direzione sovietica, un’organizzazione che indaga sulla proliferazione nucleare.

Dmitri mi ha detto che il Mossad aveva cercato di reclutarlo per aiutarlo a utilizzare armi nucleari tattiche appositamente progettate per attacchi terroristici che sono stati successivamente confermati dall’AIEA, in documenti altamente classificati, come “terrorismo nucleare”.

Lasciatemi spiegare. Oggi quasi tutto è “classificato” e tutto ciò che cammina e gattona ha una sorta di nulla osta di sicurezza. La disinformazione è spesso deliberatamente “classificata” per dare l’impressione che sia reale e per incoraggiare le fughe di notizie. È una pratica comune.

Peggio ancora, negli ultimi anni, tutto ciò che esce dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Pentagono o dal Dipartimento di Giustizia è scritto da tirapiedi politici che di solito lavorano per la sezione di interesse israeliana che sovrintende al governo degli Stati Uniti.

Se non lo sai, vivi sotto una roccia dall’11 settembre.

Due aree di informazioni veramente classificate influiscono sulle notizie di oggi. Il primo è l’utilizzo da parte di Stati Uniti, NATO e Israele di ufficiali militari “in pensione” per organizzare gruppi come Gladio o persino ISIS e Al-Qaeda, persino Boko Haram e quei pirati somali di cui eravamo soliti sentire parlare.

Agli Stati Uniti piace curare i problemi del mondo, come il COVID-19 o forse anche l’AIDS, anche se devono essere loro stessi a causarli.

Ufficiali Israeliani

Per quanto riguarda gli “ufficiali”, abbiamo visto affermazioni su Mariupol del ritrovamento di un ammiraglio americano, di un generale canadese e una selezione di altri, francesi, polacchi e uno o due “commandos” israeliani.

Quando guardiamo all’immediato passato per una conferma, ci troviamo in Siria, nel 2014, quando la Delta Force avrebbe “catturato” il “ministro del petrolio” dell’ISIS. In realtà era un generale americano in pensione, un commentatore di Fox News, che stava organizzando la difesa di Mosul per l’ISIS per conto della CIA. La Delta Force lo ha tirato fuori prima che l’intelligence siriana lo catturasse.

Allo stesso modo, le milizie irachene hanno catturato un brigadiere israeliano. Quando ho messo in dubbio la loro storia, mi hanno inviato una copia della sua carta d’identità. Israele non lo ha mai negato e, infatti, ha segretamente pagato 7 milioni di dollari per riaverlo.

Allo stesso modo, nel gennaio 2020, quando un famoso “capo della CIA” sarebbe stato abbattuto in Afghanistan, ci furono smentite, ma il famoso “Michael” D” non fu mai più visto. . I talebani hanno trasmesso messaggi dicendo che ne erano in possesso. Cosa è vero? Non certo le smentite.

Poi abbiamo qualcosa di più grave, l’uso delle armi nucleari, nella maggior parte dei casi legate a Israele. Questo è diverso dai rapporti top secret e ben motivati ​​secondo cui Israele ha introdotto di nascosto armi nucleari a New York attraverso l’aeroporto di Teterboro e le ha utilizzate l’11 settembre per abbattere le Tre Torri. Abbiamo forti conferme che la sciocca storia di copertina secondo cui un getto di cherosene/benzina in fiamme relativamente fresco ha “vaporizzato” il WTC è stata scritta interamente in “linguaggio di legno”, come una commedia, prendendo in giro la facilità con cui si possono diffondere bugie senza senso usando il stampa corrotta degli Stati Uniti.

Poi c’è il bombardamento di Beirut, attribuito a fertilizzanti accumulati che in qualche modo sono riusciti a mescolarsi con l’ANFO e ad affondare nel substrato roccioso, creando un cratere identico a quelli creati dai bunker nucleari.

Nel 2013, una massiccia esplosione fuori Damasco ha causato fulmini globulari, un fenomeno che si verifica solo durante i test nucleari. secondo Pakistan Defense, un sito non facilmente censurabile, questo è uno sguardo alle informazioni non filtrate per il consumo pubblico:

“La Siria ha affondato un sottomarino israeliano? L’attacco nucleare del 4 e 5 maggio è stata una misura di ritorsione?

Una storia dalla Siria che afferma di aver affondato un sottomarino nucleare di costruzione tedesca operato dal governo di Israele non solo è stata parzialmente confermata, ma ora si ritiene che un attacco nucleare completamente confermato alla Siria sia stato effettuato come rappresaglia per questo naufragio.

Secondo quanto riferito, il sottomarino israeliano Dolphin, un’imbarcazione diesel/elettrica di costruzione tedesca, è stato attaccato e affondato da una torpediniera della Marina siriana alle 2:30 del 2 maggio 2013, a una profondità di 150 metri. Prima dell’affondamento, una nave operata dai servizi segreti tedeschi aveva visitato l’area.

Dopo il denunciato, o meglio “non denunciato”, affondamento del sottomarino israeliano e l’altrettanto “non denunciato” attacco nucleare alla Siria, un grosso contingente di navi della marina russa si è spostato nell’area.

Le prove stanno aumentando, a sostegno di questo scenario in cui la Russia è stata costretta a utilizzare le sue capacità militari per stabilizzare la regione e disinnescare un conflitto più ampio.

L’analisi video dell’attacco nucleare, a due giorni dall’annunciato naufragio, è conclusiva. Video cancellato/censurato

Quello che era in questione era il “perché”. Non c’erano prove che la Siria avesse un obiettivo che giustificasse il rischio che Israele usasse un’arma nucleare. Le prime speculazioni erano che la Siria potesse avere un impianto nucleare sotterraneo, ma si sono rivelate infondate.

Cosa ha spinto Israele ad agire allora?

Potremmo avere la risposta. La notizia arriva da Syria News. Questa è la pubblicazione che riportava l’uso di armi chimiche da parte delle forze ribelli il 19 marzo nei pressi di Aleppo. Hanno fonti legittime, sicuramente più di qualsiasi sbocco mainstream, e riferiscono in modo serio e credibile.

Ci sono anche ampie conferme che Israele abbia perso un F-16 durante il conflitto.

Questo sarebbe il secondo sottomarino che Israele perde. L’ex token HMS, ribattezzato Dakar da Israele quando gli fu dato dalla Gran Bretagna nel 1967, “scomparve” con tutte le sue forze. È stato ampiamente ipotizzato che la Marina degli Stati Uniti abbia affondato la Dakar come rappresaglia per l’attacco israeliano che ha ucciso e ferito più di 200 marinai statunitensi sulla USS Liberty un anno prima. Israele ora ammette apertamente di aver attaccato la Liberty, sostenendo che gli Stati Uniti stavano spiando l’Egitto durante la Guerra dei Sei Giorni nel 1967″.

L’AIEA ha anche confermato che anche Israele e Arabia Saudita hanno organizzato due attacchi nucleari contro lo Yemen. Ci sono altri rapporti sull’uso di armi nucleari tattiche in eventi come le torri di Khobar e simili, rapporti generati dall’AIEA per un pubblico estremamente limitato.

Special forces USA in Siria

Conclusione

Dove ci porta questo?

Possiamo tranquillamente presumere che alti ufficiali della NATO e israeliani non solo abbiano addestrato le forze naziste ucraine, ma abbiano anche addestrato e fornito ISIS e Al-Qaeda. Non che queste due organizzazioni terroristiche attacchino solo i nemici di Israele e degli Stati Uniti.

Allo stesso modo, abbiamo un’ampia conferma che attacchi con armi chimiche e persino biologiche sono stati inscenati, in Siria e altrove, dalla NATO e da Israele. Possiamo facilmente confermare che questo processo è iniziato in Angola e Namibia molto tempo fa.

Cosa possiamo credere con sicurezza?

La risposta è semplice. È lecito ritenere che la parte che ha tratto profitto dallo sforzo abbia messo in scena lo sforzo.

Possiamo iniziare osservando come l’ISIS e Al-Qaeda dovrebbero essere nemici giurati di Israele, ma non hanno mai attaccato Israele e Israele non li ha mai attaccati.

In effetti, anno dopo anno, Israele ha usato i suoi missili e la sua aviazione per sostenere la lotta contro ISIS e Al-Qaeda, e qualsiasi smentita sarebbe sciocca.

Perché allora non viene mai segnalato?

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Luciano Lago