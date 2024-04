L’esercito russo ha distrutto un’ampia base di veicoli sottomarini senza pilota donati dall’Occidente all’Ucraina, nella città portuale di Odessa e nei suoi sobborghi.

In una dichiarazione rilasciata questo lunedì, il Ministero della Difesa russo ha segnalato una grande esplosione a Odessa, nel sud-ovest dell’Ucraina, seguita da diverse esplosioni secondarie che sembrano essersi verificate nella principale base aerea ucraina di questa città.

Il rapporto, che non fornisce ulteriori informazioni sull’attacco alla base, riferisce di un altro attacco ad una struttura portuale situata alla periferia di Odessa, precisando che l’obiettivo era un deposito di carburante e che sul posto è stato osservato un grande incendio.

Secondo il rapporto militare, le forze russe hanno anche distrutto almeno due sistemi di difesa aerea S-300 e un radar di allarme rapido ad altissima frequenza P-18, appartenenti alle forze ucraine.

Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno causato circa 680 vittime nell’esercito di Kiev e hanno distrutto attrezzature militari straniere in 107 aree dell’Ucraina.

L’Ucraina afferma che i veicoli sottomarini senza pilota o UUV che ha utilizzato più volte per attaccare la flotta russa del Mar Nero sono di fabbricazione nazionale, ma il Ministero della Difesa russo sottolinea che questi dispositivi fanno parte delle armi donate all’Ucraina dall’Occidente.

Zelenskyj ammette: l’Ucraina perderà la guerra se gli Stati Uniti ritireranno gli aiuti

Lavrov: L’Ucraina è uno stato terrorista che riceve il sostegno occidentale

Kiev e Mosca sono in guerra dal febbraio 2022, quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’inizio di un’operazione militare per proteggere la popolazione del Donbass, nonché per smilitarizzare e denazificare il territorio di confine dell’Ucraina.

In questo contesto, la Russia ha più volte avvertito che i tentativi di riarmo dell’Ucraina non fanno altro che estendere il conflitto, dove decine di veicoli corazzati, carri armati, obici e lanciarazzi, nonché aerei da combattimento di fabbricazione sovietica inviati dall’Occidente all’esercito, sono già stati distruttì in Ucraina.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago