La Russia distrugge l’obice di fabbricazione statunitense usato per bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia





Il ministero della Difesa russo afferma che le sue forze hanno distrutto un cannone obice M777 di fabbricazione statunitense che le forze di Kiev avevano utilizzato quotidianamente per bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi, situata nel sud-est dell’Ucraina.

“Nelle ultime 24 ore, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata bombardata due volte dalle truppe ucraine con pezzi di artiglieria di grosso calibro. A seguito del bombardamento, quattro munizioni sono esplose nell’area della stazione di ossigeno e azoto e un’altra nell’area dell’edificio speciale n. 1 “, come ha riferito in un briefing quotidiano venerdì Igor Konashenkov, rappresentante ufficiale del ministero della Difesa.

Konashenkov ha osservato che le unità russe sono riuscite a individuare e distruggere la posizione dell’obice di fabbricazione statunitense utilizzato dalle forze ucraine, da dove la centrale nucleare è stata colpita dall’artiglieria.

Il portavoce del ministero russo ha aggiunto che l’obice era stato posizionato a ovest della città di Marganets, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk.

Mosca ha rimproverato Kiev per aver ordinato alle forze ucraine di organizzare attacchi di artiglieria contro la centrale nucleare, descrivendo la mossa come “terrorismo nucleare”.

Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d’Europa, è passata sotto il controllo russo a marzo, sebbene sia ancora gestita da tecnici ucraini che lavorano per Energoatom.

Artiglieria USA in Ucraina. Una guerra tra USA e Russia combattuta sul suolo ucraino

La centrale elettrica rimane vicino alla linea del fronte ed è stata ripetutamente presa di mira nelle ultime settimane. Russia e Mosca si incolpano a vicenda per aver attaccato l’impianto.

La centrale à stata disconnessa dalla rete ucraina per la prima volta nella sua storia giovedì dopo che un incendio causato dai bombardamenti ha danneggiato una linea elettrica.

L’impianto, che ora è in funzione, generava oltre il 20 per cento della fornitura di elettricità dell’Ucraina prima che scoppiasse il conflitto dopo che la Russia aveva lanciato la sua “operazione militare speciale” alla fine di febbraio.

“La centrale nucleare di Zaporizhzhia è collegata alla rete e sta producendo elettricità per il fabbisogno dell’Ucraina”, ha affermato Energoatom in una dichiarazione venerdì.

La Russia accusa gli Stati Uniti di aver inviato sistemi missilistici più avanzati in Ucraina in mezzo alle crescenti tensioni, dicendo che Washington sta “aggiungendo benzina sul fuoco” e che non si fida di Kiev per non lanciarli sul territorio della Federazione Russa.

Nel frattempo, la Russia ha messo in guardia l’Occidente dall’inviare più armi e munizioni in Ucraina tra le crescenti tensioni, affermando che Washington sta aggiungendo benzina sul fuoco.

Il portavoce del presidente russo Vladamir Putin, Dmitry Peskov, ha affermato di recente che il Cremlino crede che la Casa Bianca “sta deliberatamente versando olio sul fuoco” inviando più armi in Ucraina e che gli Stati Uniti “ovviamente mantengono la linea di combattere la Russia fino all’ultimo ucraino”. .”

Fonte: www.presstv.ir

Traduzione: Luciano Lago