La Russia dispiegherà parte del suo arsenale nucleare tattico in Bielorussia: Putin

Il presidente della Russia afferma che gli Stati Uniti hanno dispiegato le loro armi nucleari nei paesi alleati per decenni.

La Russia ha stretto un accordo con la vicina Bielorussia per posizionare armi nucleari tattiche sul suo territorio, ha detto sabato il presidente russo Vladimir Putin, promettendo che il suo paese non violerà gli accordi di non proliferazione.

La Russia stanzierà alcune delle sue armi nucleari tattiche in Bielorussia e ha già dispiegato 10 aerei con capacità nucleare nel paese vicino, ha detto sabato la TASS citando Putin.

Il leader russo ha annunciato che entro il 1 luglio la Russia completerà la costruzione di una struttura in Bielorussia per immagazzinare le armi nucleari tattiche, ma il controllo delle armi non sarà trasferito a Minsk, ha affermato.

Putin ha affermato che questa mossa sarà simile al dispiegamento da parte degli Stati Uniti di parte del suo arsenale nucleare in Europa, aggiungendo che le misure di Mosca non violano gli accordi di non proliferazione nucleare (TNP).

“Non c’è nulla di insolito neanche qui: in primo luogo, gli Stati Uniti lo fanno da decenni. Hanno schierato a lungo le loro armi nucleari tattiche sul territorio dei loro alleati, i paesi della NATO, in Europa da molto tempo. Sono [presentati] in sei paesi, se la mia memoria non mi inganna, Germania, Turchia, Paesi Bassi, Belgio, Italia e Grecia. La Grecia non ce l’ha in questo momento, ma ha un impianto di stoccaggio”, ha detto il leader russo.

Armi Nucleari Tattiche

“Abbiamo concordato che faremo lo stesso – senza violare i nostri obblighi, sottolineo, senza violare i nostri obblighi internazionali sulla non proliferazione delle armi nucleari”.

Putin ha sottolineato che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha chiesto a lungo a Mosca di fare questo passo, aggiungendo che il suo omologo bielorusso ha affermato che gli Stati Uniti apertamente e senza essere ritenuti responsabili hanno dispiegato armi nucleari tattiche nei paesi alleati e hanno addestrato le loro forze a “operare questo tipo di armi, se necessario.”

“Abbiamo concordato con Lukashenko che avremmo piazzato armi nucleari tattiche in Bielorussia senza violare il regime di non proliferazione”, ha detto Putin, aggiungendo che i missili tattici Iskandar con capacità nucleare sono già stati trasferiti all’alleato della Russia.

Nel settembre 2022, il ministro degli Esteri bielorusso ha confermato che i passi di Minsk nel campo delle armi nucleari dipenderanno dalle minacce dell’Occidente sia alla Bielorussia che alla Russia.

In risposta a una domanda sulla possibilità che le armi nucleari russe vengano dispiegate in Bielorussia, Vladimir Makei ha dichiarato: “A questo proposito, i nostri presidenti parlano da tempo del fatto che alcuni tipi di aeromobili saranno modernizzati e dotati di mezzi adeguati del trasporto di armi nucleari”.

“Se (i nostri) (partner) occidentali intraprendono tali passi, ovviamente svilupperemo misure di risposta appropriate con la Russia”, ha aggiunto poi.

Nell’ottobre 2022, il capo del KGB in Bielorussia ha rivelato, sulla base di informazioni di intelligence, che i responsabili delle decisioni in Occidente non accetteranno di perdere la guerra in Ucraina. Il tenente generale Ivan Tertel ha avvertito che “si sta discutendo della possibilità di utilizzare armi nucleari tattiche o di utilizzare quei gruppi creati per l’aggressione diretta contro il nostro Paese e contro i nostri alleati”.

Fonte: Al MAyadeen English

Traduzione: Luciano Lago