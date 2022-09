La Russia dichiara di sospendere tutte le forniture di gas ai paesi europei fino alla rimozione delle sanzioni occidentali





La Russia afferma che le forniture di gas all’Europa tramite il gasdotto Nord Stream 1 non riprenderanno completamente fino a quando i paesi occidentali non raggiungeranno una decisione collettiva e rimuoveranno le sanzioni che hanno imposto a Mosca per le sue operazioni militari in Ucraina.

L’annuncio di lunedì è stato dato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha accusato le sanzioni di UE, Regno Unito e Canada per la mancata fornitura di gas da parte della Russia attraverso il gasdotto chiave, che fornisce gas alla Germania da San Pietroburgo attraverso il Mar Baltico, il Financial Times ha segnalato .

“I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai paesi occidentali contro il nostro paese e diverse società”, ha affermato Peskov, secondo l’agenzia di stampa Interfax, aggiungendo: “Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio”.

“Sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità, che impediscono a queste di essere spostate senza adeguate garanzie legali… sono queste sanzioni imposte dagli stati occidentali che hanno portato la situazione al punto

in cui siamo ora” ha aggiunto Peskov.

Il Cremlino ha osservato che Mosca “rifiuta i tentativi” dell’Occidente di “attribuire responsabilità e incolpare” alla Russia.

“È l’Occidente collettivo – in questo caso l’Unione Europea, il Canada e la Gran Bretagna – che sono responsabili della situazione che ha raggiunto questo punto”, ha detto Peskov.

Da quando Mosca ha iniziato la sua “operazione militare speciale” in Ucraina il 24 febbraio, gli Stati Uniti, il Canada ei loro alleati europei hanno imposto ondate di sanzioni senza precedenti alla Russia, nonostante i ripetuti avvertimenti del Cremlino secondo cui tali misure avrebbero solo prolungato la guerra.

Da parte sua, Mosca ha iniziato a ridurre significativamente le sue forniture di gas all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1, spingendo l’Unione Europea a impegnarsi per aumentare le importazioni di gas da altre parti nel mezzo di una crisi energetica in peggioramento nel continente.

Le osservazioni di Peskov sono arrivate dopo che Gazprom, il monopolio statale russo del gas, ha dichiarato venerdì che avrebbe interrotto le forniture di gas attraverso il Nord Stream 1 a causa di un guasto tecnico, imputato alle difficoltà di riparazione delle turbine di fabbricazione tedesca in Canada.

La società ha aggiunto che l’oleodotto necessitava ancora di riparazioni dopo che sono state scoperte “perdite di petrolio” in una turbina.

I commenti del portavoce del Cremlino sono stati la più dura richiesta di Mosca che il blocco europeo annulli le sanzioni in cambio della ripresa delle forniture di gas da parte della Russia al continente.

Gazprom, il gigante del gas russo, mercoledì ha sospeso i flussi di gas naturale verso l’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Due giorni dopo, ha affermato che avrebbe interrotto le forniture di gas attraverso il gasdotto principale a causa di un guasto tecnico, imputato alle difficoltà di riparazione delle turbine di fabbricazione tedesca in Canada.

L’UE ha già rimosso esplicitamente alcune sanzioni contro Mosca per consentire la riparazione delle turbine. I leader europei hanno anche affermato che non c’è nulla che impedisca a Gazprom di fornire gas al continente e hanno accusato il Cremlino di “armare” le sue esportazioni di energia.

La Russia sta ancora inviando gas in Europa attraverso i gasdotti dell’era sovietica attraverso l’Ucraina che sono rimasti aperti nonostante l’operazione militare in corso, così come il gasdotto South Stream attraverso la Turchia.

Mentre l’UE ha accusato la Russia di aver tagliato le forniture per rappresaglia alle sanzioni, Mosca ha insistito sul fatto che le sanzioni hanno reso molto difficile la manutenzione tecnica del gasdotto per la compagnia russa.

Peskov avrebbe sottolineato lunedì che la Russia non avrebbe potuto riprendere completamente le forniture tramite il Nord Stream 1 fino a quando l’Occidente non avesse rimosso le sanzioni, accusando i paesi occidentali di aver causato “disordini” negando a Gazprom le garanzie legali che le turbine inviate per la riparazione sarebbero state restituite.

“Ovviamente la vita sta peggiorando per le persone, gli uomini d’affari e le aziende in Europa. Naturalmente, la gente comune in questi paesi avrà sempre più domande per i propri leader”, ha aggiunto Peskov.

Domenica il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato un pacchetto di aiuti da 65 miliardi di euro per attutire il colpo dell’impennata delle bollette energetiche nel Paese europeo, che si prepara a un freddo inverno in assenza del gas russo.

Ma l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha risposto prontamente, dicendo che la Germania “agiva come un nemico della Russia” sostenendo le sanzioni contro Mosca e fornendo armi all’Ucraina.

“Hanno dichiarato guerra ibrida contro la Russia. E questo vecchio si stupisce che i tedeschi abbiano qualche piccolo problema con il gas”, ha detto Medvedev, che è attualmente il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

Il Cremlino aveva in precedenza avvertito delle future operazioni dell’oleodotto che era a rischio per mancanza di pezzi di ricambio.

Fonte:Press Tv

Traduzione: Luciano Lago