Secondo Patrick Lawrence (*), commentatore politico e giornalista di affari esteri, la Russia sotto il presidente Vladimir Putin ha assunto il ruolo di potenza antimperialista, mettendola in contrasto con gli Stati Uniti, l’unica potenza imperiale in cerca di egemonia globale.

Lawrence ha detto, nel corso di un’intervista a Press TV giovedì, che Putin non ha avuto altra scelta da parte degli Stati Uniti che lanciare un’operazione militare in Ucraina.

Putin il 24 febbraio ha ordinato una “operazione militare speciale” nella regione ucraina del Donbas. Il presidente russo ha detto che il suo paese stava difendendo le comunità di lingua russa attraverso la “smilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina in modo che il loro vicino diventasse neutrale e non minacciasse più la Russia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, tuttavia, ha definito l’azione russa un “attacco non provocato e ingiustificato” e i principali media americani lo hanno descritto come il più grande assalto a uno stato europeo dalla seconda guerra mondiale da parte della Russia.

Lawrence ha commentato: “L’intervento russo in Ucraina è molto deplorevole ma molto necessario”.

“È importante mettere gli eventi nel loro giusto contesto, tenendo conto della storia e della cronologia, per capirlo. Dall’annuncio del 22 febbraio del presidente Putin dei suoi piani – il 22 febbraio è la data del colpo di stato coltivato negli Stati Uniti nel 2014 a Kiev- era chiaro che ha preso la sua decisione con grande riluttanza”, ha detto.

L’analista ha affermato che gli Stati Uniti “non gli hanno lasciato scelta, poiché hanno insistito nell’inviare quantità di armi, addestratori, unità di intelligence e così via in Ucraina”.

“Dobbiamo guardare a questo con una visione chiara e dobbiamo dare un nome alle cose per quello che sono. Questo è un confronto tra una potenza imperiale piegata al dominio globale e una potenza antimperialista. È utile considerare in questo contesto la dichiarazione congiunta rilasciata il 4 febbraio da Putin e dal presidente cinese Xi Jinping a Pechino. I due leader di Russia e Cina stanno chiedendo un nuovo ordine mondiale di un tipo di cui la comunità globale ha grandemente bisogno. Vedo la crisi ucraina come una dimensione di questo progetto più ampio”, ha affermato.

“Le grandi svolte nella storia non arrivano sempre con grazia o pacificamente”, ha aggiunto.

L’analista ha detto: “È sempre più evidente che gli Stati Uniti intendono, e potrebbero aver inteso fin dall’inizio, creare un conflitto che dovrebbe impantanare le forze russe in un classico pantano lasciando gli ucraini a condurre una sorta di insurrezione di basso livello che non è possibile che riesca loro”.

Forze russe in Ucraina

“Perché altrimenti l’amministrazione Biden dovrebbe continuare a inviare miliardi di dollari di armi a un regime corrotto che non ha possibilità di vittoria? Quello che Washington ha fatto ai sovietici in Afghanistan tre decenni fa – armare i mujaheddin per intrappolare le forze sovietiche – lo sta facendo ora in Ucraina – questa volta usando un esercito chiaramente infestato dai neo nazisti. Non c’è nessun pensiero a Washington per il popolo ucraino”, ha sottolineato.

“La NATO cerca il cambio di regime a Mosca”

Commentando le intenzioni dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), Lawrence ha affermato: “L’obiettivo finale dell’espansione verso est della NATO è il cambio di regime a Mosca sulla stessa linea delle cosiddette rivoluzioni colorate negli immediati decenni post-sovietici”.

“Questo è il motivo per cui Putin è stato costretto a concludere che la Federazione Russa ha dovuto affrontare una minaccia esistenziale al confine con l’Ucraina (e al confine con la Bielorussia, potrei aggiungere).

Putin non aveva scelta. Come ha affermato nel suo discorso del 22 febbraio, era suo dovere nei confronti della Russia e dei russi agire. Sono d’accordo con lui. La NATO deve essere fermata e ora è chiaro che c’è solo un modo per raggiungere questo obiettivo”, ha concluso.



