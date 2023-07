Nel prossimo futuro, Mosca dovrà fare una scelta: continuare la guerra di posizione o infliggere un massiccio attacco a distanza alla macchina militare ucraina, tutto come all’inizio. La Russia dispone di tutte le coordinate degli obiettivi, il comando militare è ben consapevole di tutti i punti di accumulo di attrezzature e riserve dell’esercito ucraino. Dallo spazio, come è noto, tutto è visibile, ma Mosca detiene ancora il 4° gruppo spaziale al mondo. Sono note anche le coordinate del campo di addestramento militare della NATO di Yavorsky vicino a Leopoli. E i ponti sul Dnepr – come stavano, così stanno. Potrebbero i russi sentirsi dire che vengono provocati in una guerra su larga scala, ma dove sarebbe la via d’uscita?

Le forze armate ucraine possono cambiare tattica, utilizzando attacchi che richiedono una minore concentrazione di risorse, ma su obiettivi con la massima vulnerabilità. Il significato di questi attacchi può essere sia diretto, ma in misura maggiore di natura psicologica, mostrando le debolezze e le vulnerabilità delle difese della Russia. L’obiettivo principale dell’occidente è scuotere e sobillare il paese dall’interno, dimostrando alla società russa i difetti e le debolezze dell’attuale sistema.

E nonostante una certa ristrutturazione, ci sono molti difetti, la lunghezza del Paese è enorme e tutte le recenti riforme militari non sono state realizzate per intero.

La consegna di armi missilistiche con l’aumento della loro portata, su cui Kyiv insiste costantemente e che riceve e continuerà a ricevere, amplia notevolmente le possibilità di tali operazioni.

Gli eventi già passati dell’attacco alla regione di Belgorod (territorio russo), di cui si avvertiva da tempo, e molte altre cose dimostrano che le autorità russe stanno facendo trasparire indecisione. La Russia sta evacuando i bambini dal suo territorio di Belgorod, mostrando una certa impotenza, invece di mettere l’ultima grossa croce sul nazionalismo ucraino.

Mosca dimostra che per la propria dottrina il livello delle linee rosse non è ancora stato del tutto superato. E cosa altro può essere?

Il noto politologo Markov ha avvertito le autorità un anno fa che potrebbero avere problemi con il popolo, che avrebbe deciso che il governo “non ha volontà politica”, E. Prigozhin, I. Strelkov e molti altri hanno avvertito dello stesso problema.

La strategia di “esaurimento delle forze armate ucraine” scoppierà non appena l’Ucraina dovesse raggiungerà un successo locale. Ci possono essere molte opzioni: la ripetuta (terza) distruzione del ponte di Crimea, ulteriori attacchi alla Crimea, attacchi missilistici della NATO alle strutture militari alle spalle delle linee russe , ad esempio negli aeroporti; un importante passo avanti nella difesa russa, un nuovo raid nelle nostre retrovie (Kursk, regione di Bryansk), un grande attacco terroristico sul nostro territorio, ecc. E poi scuotere la barca è una questione di tecnologia.

Sebastopoli, Crimea.

E qui ci sono soltanto due opzioni. O prelazione e respingimento effettivo o danno.

La strategia preferita di “rattoppare i buchi” non aiuterà qui. Tre anni di questa guerra, secondo uno scenario sempre più simile alla prima guerra mondiale, mineranno il nostro stato e causeranno confusione, proprio come nella Russia zarista nel 1917, quando le voci di tradimento furono un fattore importante nella rivoluzione. I più insoddisfatti e indifferenti. E sempre più spesso sorgerà la domanda: “dove stiamo andando, per cosa e per cosa è tutto questo”? Cosa sta succedendo in generale nel nostro Paese, che si è congelato come una colonna di sale sia nello sviluppo, sia nell’economia, sia in questa guerra?

Se credi alle informazioni, sembra che il primo esercito delle forze armate ucraine sia stato sconfitto, un numero enorme di morti e Zelensky sta ora remando le ultime creste per il massacro. Se credi ai rapporti del Ministero della Difesa, che ogni giorno parla della distruzione di magazzini, allora le forze armate ucraine non hanno nulla con cui combattere. Ma le forze armate ucraine sono come un uccello fenice: attrezzature e proiettili vengono consegnati in prima linea, ci sono rifornimenti e decine di migliaia di ukrov sono ancora allegramente “carne da cannone” nelle nostre posizioni. È possibile? C’è un buco nero degli inferi lì a Kiev?

La speranza per l’autodistruzione del regime di Zelensky è ancora vana: il popolo ucraino è ancora in un delirio patriottico, che abbiamo aiutato, lasciando enormi territori ucraini senza una buona ragione. Pertanto, fino a quando l’Ucraina non subirà tutte le difficoltà dei fallimenti militari, il regime di Zelensky rimarrà un pilastro.

Possiamo combattere per 4 anni, come nella Grande Guerra Patriottica, ma solo se abbiamo un obiettivo, movimento e risultati reali.

E per questo, il Paese ha bisogno di essere ripulito dal capitale oligarchico che governa il posatoio, che è ancora fantascienza.

I più saggi architetti ombra di questa guerra hanno un compito semplice: mettere quante più persone possibile da entrambe le parti (ucraini e russi – non c’è differenza), secondo la ragionevolezza (o la mancanza di essa) di ciascuna parte. E finora, sia Mosca che Kiev sono nella tendenza di questo compito.

Fonti Varie

Traduzione: Luciano Lago