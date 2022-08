La Russia denuncia la politica americana di “anarchia” per dominare il mondo

Il ministro degli Esteri russo ha denunciato la “politica dell’anarchia” degli Stati Uniti, adottata per imporre il proprio dominio a più nazioni del mondo.

Nelle dichiarazioni rese questo venerdì durante un incontro a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) in Cambogia, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha denunciato “la politica di anarchia dimostrata dai colleghi americani che cercano di imporre la loro regola” in sempre più angoli del mondo.

Il titolo ha sottolineato la “futilità” di questa misura adottata dagli Stati Uniti e le crisi che sta causando. “Gli americani hanno deciso di schiacciare ogni tipo di indipendenza”, ha detto Lavrov.

Allo stesso modo, ha mostrato che il caso dell’Ucraina è un altro esempio dell’intervento degli Stati Uniti per creare un centro anti-russo e, a sua volta, trasformare il Paese slavo in una minaccia per la Federazione Russa.

Inoltre, secondo il ministro russo, la visita del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan, isola la cui sovranità rivendicata dalla Cina, ha anche dimostrato che gli Stati Uniti hanno ignorato “i propri principi pubblicamente proclamati e l’adesione a che hanno cercato di convincere tutti, ingannando se stessi.

Martedì scorso, il ministero della Difesa russo ha accusato gli Stati Uniti di svolgere un ruolo diretto nel conflitto in Ucraina, addestrando le forze del Paese europeo e pompando armi. “Washington, contrariamente alle affermazioni della Casa Bianca e del Pentagono, è direttamente coinvolta nel conflitto in Ucraina”, ha annunciato il cancelliere russo.

La guerrafondaia Pelosi

Ciononostante, la Russia ha proclamato la fine del mondo unipolare guidato dall’egemonia statunitense e occidentale, sottolineando il diritto dei paesi a difendere e garantire i propri “interessi nazionali” e la propria sovranità di fronte alle minacce del governo statunitense.

Questo mentre, in precedenza, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva riconosciuto che Mosca e Washington sono in un “punto di scontro molto caldo” a causa delle misure ostili e unilaterali della Casa Bianca.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago