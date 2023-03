La Russia denuncia la corruzione nel Parlamento europeo dichiarando che alcuni dei suoi membri ricevono denaro da compagnie militari statunitensi.

In una nota diffusa questo martedì sul suo account Telegram, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajárova, ha annunciato che i giornalisti del portale EUObserver hanno scoperto che alcuni eurodeputati percepiscono emolumenti da multinazionali statunitensi come Raytheon, Honeywell International e Textron Inc, società dedicate allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di equipaggiamenti per armi, come le munizioni a grappolo.

“ La corruzione prospera nel Parlamento europeo. La loro attenzione (riferita a questo gruppo di eurodeputati) è rivolta all’industria militare statunitense, nemmeno quella europea, loro sono l’incarnazione del termine ‘trafficanti di morte’”, ha evidenziato la portavoce, citata dall’agenzia di stampa statale russa TASS . .

Zajárova ha osservato che la parte importante è che gli eurodeputati sono sponsorizzati con i soldi della vendita delle armi che gli Stati dell’Unione europea (UE) cercano di vietare.

Sottolineando l’ipocrisia di questi eurodeputati nei confronti della cosiddetta ‘transizione verde’ e della conservazione della natura, il diplomatico russo ha aggiunto che essi, pur affermando di difendere i diritti ambientali, hanno investito i soldi ricevuti dalle compagnie di armi statunitensi nel settore petrolifero e società del gas come la Royal Dutch Shell, la stessa società che ha un record nero di perdite di gasdotti e disastri ambientali.

Maria Zakharova

In questo contesto, ha notato che l’eurodeputata Jutta Paulus (dalla Germania) fa direttamente pressioni per gli interessi della ONG Clean Air Task Force con sede a Boston, redigendo diligentemente emendamenti legislativi per tale organizzazione.

Dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, i paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno fornito un aperto sostegno all’Ucraina nel settore militare, il che, secondo Mosca, aggrava la situazione tra le due parti al conflitto e porta l’Ucraina sull’orlo del collasso.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago