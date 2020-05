La Russia denuncia il trasferimento di armi nucleari dagli USA alla Polonia

La Cancelleria russa avverte che gli Stati Uniti minacciano la stabilità strategica globale e stanno distruggendo i meccanismi di accordi e limiti nel campo del disarmo.

Martedì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha criticato le dichiarazioni dell’ambasciatrice degli Stati Uniti in Polonia, Georgette Mosbacher, su un possibile trasferimento di armi nucleari dalla Germania alla Polonia, avvertendo che questa misura mette a rischio l’accordo tra Russia e l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

“Questa sarebbe una violazione diretta della ‘ Atto di Fondazione Russia-NATO in cui l’Alleanza si era impegnata a non collocare nè in quel momento nè in futuro armi nucleari sul territorio dei nuovi membri dell’Alleanza” , ha detto il ministro degli Esteri russo in una conferenza stampa virtuale. Anche se dubitava che questo si sarebbe concretizzato nella pratica.

Dopo aver ricordato che gli Stati Uniti hanno iniziato con l’abbandonare il Trattato sulla difesa antimissile e poi il Trattato sulle armi nucleari a medio e corto raggio (INF), Lavrov ha sollevato la necessità di un dialogo con Washington sulla stabilità strategica e il controllo degli armamenti.

La portavoce del ministero degli Affari esteri russo, María Zajárova, ha affermato lo stesso giorno che un reale contributo al rafforzamento della sicurezza europea sarebbe, in effetti, il ritorno delle testate statunitensi sul territorio degli Stati Uniti, e ha ricordato che fu la Russia molti anni fa a fare quel passo e trasferì tutte le armi nucleari sul suo territorio nazionale.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha annunciato che il suo paese ha suggerito ai paesi della NATO una moratoria sui missili proibiti dal Trattato INF.

“Speriamo che Washington e Varsavia si rendano conto della natura pericolosa di queste dichiarazioni, che aggravano le relazioni tra Russia e NATO, già piuttosto deteriorate, e che mettono anche in pericolo le basi materiali della sicurezza europea, indebolite dai passi unilaterali degli Stati Uniti. , principalmente il ritiro dell’INF [Trattato] “, ha assicurato.

Washington ha ritirato ufficialmente nell’agosto 2019 il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF), firmato nel 1987 tra gli Stati Uniti. e l’Unione estinta delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS). Questo patto fu il primo accordo tra due superpotenze ad eliminare un’intera categoria di armi nucleari, cioè tutti i missili lanciati da terra con un raggio tra 500 e 5500 km.

Postazione missili russi Iskander

Tra le crescenti tensioni tra Russia e NATO, Washington rafforza la sua presenza militare nell’Europa orientale, in particolare nei paesi baltici e in Polonia. La Russia ha avvertito che la decisione di alcuni paesi vicini alla Russia di ospitare sistemi strategici fabbricati negli Stati Uniti. fa sì che questi paesi, in caso di guerra, diventino obiettivi della strategia nucleare della Russia.

Nota: Continuando con la strategia di accerchiamento della Russia, l’Amministrazione USA presto installerà armi nucleari anche sul territorio italiano. Questo però sarà passato sotto silenzio dai governi subordinati alla NATO ed alle direttive prevenienti da Washington mentre anche l’Italia diventerà un possibile obiettivo di rappresaglia nucleare.

