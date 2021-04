La Russia denuncia che gli Stati Uniti e la NATO trasformano l’Ucraina in una “polveriera”

da Redazione



La Russia afferma che gli Stati Uniti e altri paesi della NATO stanno deliberatamente trasformando l’Ucraina in una “polveriera” aumentando le forniture di armi a Kiev e infiammando le tensioni nell’est instabile del paese.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov è stato citato dalle agenzie di stampa russe mentre ha rilasciato la dichiarazione martedì, a seguito di un aumento della violenza tra le truppe governative ucraine e le forze filo-russe nella regione ucraina orientale del Donbass.

“ Gli Stati Uniti e altri paesi della NATO stanno deliberatamente trasformando l’Ucraina in una polveriera. Se c’è qualche aggravamento, ovviamente faremo di tutto per garantire la nostra sicurezza e la sicurezza dei nostri cittadini ovunque si trovino ” , ha detto Ryabkov.

” Ma Kiev ei suoi alleati in Occidente saranno interamente responsabili delle conseguenze di un’ipotetica esacerbazione”, ha aggiunto.

SEVEROMORSK (regione di Murmansk), 13 aprile – RIA Novosti.

Ministroi difesa Russo Shoigu

Gli Stati Uniti e la NATO stanno spostando truppe dal Nord America ai confini russi, ha detto il ministro della Difesa Sergei Shoigu .

“Le forze principali sono concentrate nel Mar Nero e nella regione baltica”, ha detto il capo del dipartimento militare in una riunione a Severomorsk

Ha aggiunto che in totale 40mila militari e 15mila unità di armi e attrezzature militari, compresa l’aviazione strategica, saranno basati vicino al territorio della Russia .

Secondo lui, dall’inizio dell’anno, Washington ha raddoppiato la sua ricognizione aerea in questa direzione e 1,5 volte la sua ricognizione navale.

Shoigu ha anche ricordato che ogni anno l’Alleanza Nord Atlantica conduce fino a 40 esercitazioni “di chiaro orientamento anti-russo”, e nel prossimo futuro, sono previste le manovre più ambiziose dell’unità Defender Europe nel 2021 che dovrebbero iniziare negli ultimi 30 anni.

Inoltre, il ministro ha sottolineato la difficile situazione nell’Artico .

“Cresce la concorrenza tra i principali stati del mondo per l’accesso alle risorse dell’Oceano Artico e le comunicazioni di trasporto. Gli Stati Uniti ei loro alleati della NATO stanno costruendo forze marittime e terrestri nell’Artico, aumentando l’intensità dell’addestramento al combattimento, espandendo e modernizzando infrastrutture militari “, ha detto.

Allo stesso tempo, Shoigu ha osservato che le truppe russe hanno trasferito due eserciti e tre unità aviotrasportate ai confini occidentali . Prendono parte agli esercizi e vi rimarranno per altre due settimane.

Truppe USA in Ucraina



In precedenza, Washington ha annunciato l’escalation dell ‘”aggressione russa” nel Donbass e ha invitato Mosca a spiegare il movimento delle truppe vicino ai confini con l’ Ucraina e in Crimea. In risposta, il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha osservato che le autorità russe avevano già fornito tutti i commenti necessari agli Stati Uniti .

Ha definito inaccettabile il tono della parte americana e ha aggiunto che Washington avrebbe dovuto accontentarsi delle informazioni che aveva già ricevuto. Il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha sottolineato che il Cremlino non è obbligato a spiegare a nessuno il movimento delle truppe all’interno del proprio Paese.

Fonti: Ria.ru Press Tv

Traduzione e sintesi: Luciano Lago