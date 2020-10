La Russia definisce “inaccettabile” la blasfemia della rivista francese

da Redazione

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov denuncia la pubblicazione “offensiva” delle vignette del Profeta dell’Islam, Hazrat Muhamad (P), su una rivista francese.

“ Insultare le credenze religiose è inaccettabile quanto uccidere le persone. Entrambi sono atti assolutamente inaccettabili “, ha detto il portavoce della Presidenza russa nelle dichiarazioni rilasciate giovedì alla stampa.

Peskov ha fatto il commento in reazione all’omicidio di un insegnante in Francia da parte di un giovane ceceno per aver mostrato in una classe i cartoni animati del Profeta dell’Islam, Hazrat Muhammad, che erano stati pubblicati nel Rivista satirica Gala Charlie Hebdo.

Secondo il portavoce del Cremlino, “è impossibile” che in Russia esistano riviste o media simili a Charlie Hebdo, che insultano apertamente le credenze religiose dei musulmani.

“No, non potrebbe esistere. Non dimentichiamo che la Russia è parzialmente un paese musulmano, circa 20 milioni di musulmani vivono in Russia, sebbene la religione predominante sia il cristianesimo. Persone di varie origini etniche e religioni vivono nel nostro Paese e vivono tutte nel pieno rispetto reciproco ”, ha sottolineato.

Sulla stessa linea, Peskov ha insistito sul fatto che una rivista come Charlie Hebdo non poteva esistere in Russia, anche la legislazione del paese non consente la pubblicazione di contenuti così offensivi, ha aggiunto.

Il presidente ceceno Kadyrov

Nello stesso tempo il leader della Cecenia ha definito il presidente della Francia, Emmanuel Macron, “l’ispiratore del terrorismo e dell’estremismo”, per aver fomentato l’islamofobia.

“Sta costringendo le persone al terrorismo, senza lasciare loro scelta, creando le condizioni affinché l’estremismo cresca nella mente dei giovani. Puoi audacemente definirti il ​​leader e l’ispiratore del terrorismo ”, ha scritto in una dichiarazione rilasciata mercoledì il presidente della Repubblica russa di Cecenia, Ramzan Kadyrov

La pubblicazione delle controverse vignette del Profeta dell’Islam a Charlie Hebdo e il sostegno delle autorità galliche a questa profanazione delle santità dell’Islam ha scatenato un’ondata di ripudio nel mondo, soprattutto nei paesi islamici.

Proteste contro Macron

Gli indignati hanno organizzato massicce proteste di piazza in diversi paesi, come Palestina, Iran, Libano, Qatar, Pakistan e Turchia. Sui social si sono moltiplicate anche condanne e rigetto contro il presidente della Francia, Emmanuel Macron, nonché appelli al boicottaggio dei prodotti francesi .

Tutto questo, mentre Parigi sottolinea che non impedirà la pubblicazione di vignette offensive del Profeta dell’Islam e si nasconde dietro il pretesto di difendere la libertà di espressione. I musulmani, a loro volta, hanno promesso di continuare le loro proteste fino a quando la Francia non cesserà la sua condotta irrispettosa contro il Profeta.

Diversi leader religiosi e politici hanno messo in dubbio le affermazioni delle autorità galliche sulla difesa della democrazia, affermando che la libertà di espressione non implica, in alcun modo, insultare le credenze di milioni di musulmani nel mondo, poiché una tale posizione islamofobica contribuisce solo a l ‘”incitamento all’odio” nel paese europeo.

Nello stesso tempo alcuni leader del mondo islamico si chiedono come mai in Francia sia proibita ogni critica ai dogmi dell’ebraismo, punito con il carcere per l’accusa di antisemitismo, mentre è concessa la satira blasfema contro l’Islamismo. Una forma di doppio pesismo della società francese che fa dubitare della pretesa democrazia delle autorità francesi.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago