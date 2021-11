La Russia definisce “allarmanti” gli attacchi missilistici israeliani alla Siria

L’ambasciatore russo in Siria condanna gli incessanti attacchi aerei del regime israeliano contro il suolo siriano e li considera minacce allarmanti per i civili.

In un’intervista rilasciata giovedì all’agenzia di stampa statale russa TASS , Alexander Efimov, ambasciatore russo in Siria, ha affermato che gli attacchi missilistici sistematici di Israele contro il paese arabo sono “allarmanti”.

Secondo il diplomatico, queste offensive rappresentano anche una minaccia diretta per il traffico aereo civile siriano, poiché spesso prendono di mira i sobborghi di Damasco, la capitale, e in seguito si rammarica che ci siano stati casi in cui gli attacchi aerei israeliani hanno devastato i quartieri residenziali siriani.

Prendendo atto che si potrebbe parlare di normalizzazione della situazione in Siria solo dopo che il governo del presidente Bashar al-Assad potrà ordinare operazioni antiterrorismo su tutto il territorio siriano, per le quali gli attori stranieri devono smettere di interferire negli affari interni del Paese Arabo.

In questo contesto, l’ambasciatore ha indicato che molto è cambiato in Siria, dopo l’epurazione delle roccaforti terroristiche nei sobborghi di Damasco nel 2018, e ha sottolineato che è ancora troppo presto per dire che la situazione è tornata alla normalità.

Aviazione di Israele

Le osservazioni di Efimov sono arrivate il giorno dopo che la Siria ha annunciato che Israele aveva lanciato un nuovo attacco missilistico in un’area della città di Zakia , situata alla periferia di Damasco. L’attacco ha causato “certe perdite materiali”, secondo i media locali.

Dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011, Israele ha più volte attaccato obiettivi militari o civili nel Paese levantino per fermare la rapida avanzata dell’esercito siriano verso i covi di bande radicali; tuttavia, nella maggior parte dei casi, le unità di difesa aerea siriane hanno sventato tali attacchi.

Il governo di Damasco ha ripetutamente denunciato che il regime israeliano, attraverso questi attacchi, che costituiscono una chiara violazione delle risoluzioni internazionali, cerca di sostenere, tra gli altri obiettivi, gruppi terroristici per destabilizzare la regione dell’Asia occidentale.

Fonte: Hispan Tv

Trduzione: Luciano Lago