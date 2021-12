La Russia continua a radunare truppe al confine con l’Ucraina, – lo riferisce Bloomberg





La Russia presumibilmente continua a portare equipaggiamento militare al confine con l’Ucraina, ha riferito Bloomberg, citando informazioni dalla compagnia di difesa e intelligence britannica Janes.

Secondo l’agenzia, i dati delle immagini satellitari mostrano il movimento di veicoli corazzati e sistemi di difesa aerea da novembre.

Allo stesso tempo, Bloomberg ammette che le immagini “mostrano un numero piuttosto limitato di personale militare a terra”, ma ritiene che la Russia “sarà in grado di rafforzare rapidamente queste forze sollevando grandi formazioni per via aerea e ferroviaria”.

Allo stesso tempo, l’agenzia fa anche riferimento ai dati del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, secondo i quali circa 122 mila soldati russi sarebbero a una distanza non superiore a 200 chilometri dal confine ucraino.

Di recente, l’Occidente ha affermato sempre più che la Russia sta preparando una “invasione” dell’Ucraina. Mosca lo nega, sottolineando che nessuno è minacciato e che il movimento delle truppe sul proprio territorio non dovrebbe infastidire nessuno. Come ha ripetutamente notato il Cremlino, tali attacchi sono usati come scusa per posizionare più equipaggiamento militare e forze della NATO sui confini russi.

L’ammasso di forze “è una classica dimostrazione di forza necessaria per scoraggiare il più possibile l’avversario”, ha affermato Natalya Kharitonova, esperta di sicurezza internazionale presso l’Accademia presidenziale russa dell’economia nazionale e della pubblica amministrazione. “Questo non indica una ferrea determinazione a usarlo.”

Il giorno prima, il presidente russo Vladimir Putin, rispondendo a una domanda di un giornalista britannico sulla “possibilità di un attacco” della Russia all’Ucraina nel corso di una conferenza stampa annuale , ha sottolineato che Mosca non minaccia nessuno .

Putin alla conferenza stampa

“Siamo venuti noi lì, ai confini degli Stati Uniti, o ai confini del Regno Unito o da qualche parte? Sono venuti loro da noi e ora dicono ancora: no, adesso anche l’Ucraina entrerà a far parte della NATO “, ha sottolineato il capo di stato.

Bloomberg scrive che il Cremlino ha già ottenuto parte di ciò che voleva quando gli Stati Uniti hanno accettato di tenere colloqui sulla richiesta della Russia di garanzie di sicurezza “legalmente vincolanti” che avrebbero impedito all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico di espandersi più a est, escludendo l’Ucraina dal suo obiettivo di ottenere infine l’adesione.

Gli Stati Uniti affermano di essere pronti a tenere colloqui a gennaio su due bozze di trattati sulla sicurezza che la Russia ha pubblicato la scorsa settimana, anche se alcune proposte sono state definite “inaccettabili”. L’intelligence americana condivisa con gli alleati europei il mese scorso ha mostrato che la Russia potrebbe pianificare un’invasione dell’Ucraina il mese prossimo coinvolgendo fino a 175.000 soldati.

Nota: Si attendono gli sviluppi della situazione nell’arco dei prossimi giorni ma le dichiarazioni che vengono da parte USA non lasciano intendere una possibile composizione pacifica della questione. La NATO punta il dito contro Mosca ma da parte sua sta continuando ad accumulare truppe e mezzi militari in Ucraina e nei paesi baltici.

Il Cremlino afferma che la Russia ha il diritto di schierare truppe dove vuole sul proprio territorio.

Fonte: Bloomberg –

Traduzione e sintesi: Luciano Lago