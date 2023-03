La Russia consolida la cooperazione con l’Algeria

La visita di Nikolaj Patrušev, segretario del Consiglio di sicurezza russo, in Ageria ha segnato una tappa importante nella realizzazione di una intesa fra i paesi del nord Africa e la Federazione Russa.

Patrushev, un esponente dello staff del presidente Putin, membro dei siloviki, il circolo di fiducia che sussurra all’orecchio del presidente russo,al termine dell’incontro con il ministro della difesa algerino, Said Chengriha, ha sottolineato “la profondità dei rapporti storici che legano l’Algeria e la Russia, che il suo Paese cerca di rafforzare ancora di più in futuro“.

Inoltre ha aggiunto:

“La strategia dell’Occidente di strangolare gli Stati sovrani non è altro che la rinascita dei vecchi metodi del colonialismo, che sono crollati a metà del XX secolo, soprattutto grazie agli sforzi dell’Unione Sovietica. Il popolo algerino è stato uno dei primi a liberarsi del giogo coloniale e a dare un esempio di successo nella lotta per la libertà.

Gli algerini sanno meglio di chiunque altro che il colonialismo, qualunque sia la sua veste, porta sempre il male”, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolaj Patrušev durante la sua visita in Algeria.

Il capo di stato maggiore algerino ha affermato che la visita del massimo consigliere per la sicurezza di Putin riflette “la ferma volontà dei due paesi di rafforzare la loro partnership storica e strategica… in particolare nel campo della cooperazione militare” , secondo le osservazioni citate da Agence France-Presse.

Forze armate Algeria

Pátrushev e Chengriha hanno discusso della questione che è al centro delle loro relazioni bilaterali, vale a dire la cooperazione in materia di sicurezza. La Russia è il principale fornitore di armi dell’Algeria. Quasi l’80% del materiale utilizzato dalle forze armate algerine è di fabbricazione sovietica/Russa, cifra che fa del Paese del Maghreb il terzo importatore di armi dalla Russia , dietro a due colossi come India e Cina.

Il ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra ha affermato che la visita segnerà “l’inizio di una nuova fase nelle relazioni tra i due Paesi” . Durante l’incontro, i due leader dovrebbero firmare un nuovo documento di partenariato strategico che rafforzerà la loro cooperazione bilaterale in aree non coperte dal documento originale, firmato nel 2001.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago