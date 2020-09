La Russia consiglia all’UE di non ripetere lo scenario venezuelano in Bielorussia

Il rappresentante permanente della Russia nell’Unione europea (UE), Vladimir Chizhov, ha consigliato a tale organismo di tenere conto dell’esperienza dell’ Ucraina e el Venezuela ed evitare scenari simili in Bielorussia.

“Se si parla dell’esperienza di altri Paesi, e anche in altri continenti, proporrei di tenere conto dell’esperienza del Venezuela dove il riconoscimento di un autoproclamato presidente (il leader dell’opposizione Juan Guaidó) ha creato ulteriori ostacoli sulla via alla risoluzione politica di una crisi. in quel paese “, ha detto il delegato russo.

Ha inoltre affermato che la situazione caotica in Bielorussia negli ultimi tempi, si è verificata a seguito delle proteste contro il risultato delle elezioni presidenziali, tenutesi il 9 agosto, in cui ha vinto il presidente Alexander Lukashenko, con l’80,1%. dei voti.

L’opposizione bielorussa denuncia infatti una presunta frode nel processo delle elezioni presidenziali.

Disordini e proteste a Minsk

L’Unione europea ha rifiutato di riconoscere i risultati delle elezioni presidenziali in Bielorussia e ha parlato dell’imposizione di sanzioni contro i responsabili delle violenze e delle frodi.

Come riportato giovedì da fonti dell’UE, il capo della diplomazia dell’UE Josep Borrell terrà un incontro informale con il leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tijanovskaya ei ministri degli esteri dell’UE lunedì mattina in Bielorussia.

Sulla stessa linea, il funzionario russo ha esortato l’UE a considerare ciò che sta accadendo in Venezuela e Ucraina per evitare eventi simili in Bielorussia. “Questo sarebbe il mio consiglio all’Unione Europea se fosse disposta ad ascoltare”, ha aggiunto.

Questa situazione nel paese europeo è simile a quella vissuta dal Venezuela nel gennaio 2019, quando Juan Guaidó si autoproclamò presidente ad interim, nel tentativo di rovesciare il presidente, Nicolás Maduro, dal potere.

Nota: La UE, sospinta dal dipartimento di Stato di Washington, vorrebbe arrivare alla autoproclamazione di un presidente sostitutivo rispetto a Lukashenko, appoggiando il tentativo di rivoluzione colorata e di golpe pilotato dagli agenti USA che esporrebbe il paese a un rischio di destabilizzazione e di guerra civile, uno scenario di tipo ucraino.

La Russia è molto vigile e non permetterà che questo accada ai suoi confini e si interpone come mediatore e risolutore della crisi. L’esperienza di altri paesi ha dimostrato che l’ingerenza occidentale finalizzata a ottenere un cambio di regime in paesi che sono nell’orbita dlel’influenza russa, produce effetti nefasti che si ripercuotono poi sulla stabilità internazionale con gravi rischi.

Saranno in grado questa volta gli europei, a partire dalla Merkel, di distanziarsi dalle trame americane dirette a contrastare e indebolire la Russia ai suoi confini? Gli interessi europei non sono quelli di avere una altro focolaio di guerra in Europa.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione e nota: L.Lago