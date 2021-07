La Russia conferma: la Siria distrugge missili israeliani vicino a Damasco

Le unità della difesa aerea siriana hanno intercettato e distrutto due missili guidati israeliani alla periferia di Damasco, nell’ennesimo attacco del regime sionista

Lo ha annunciato domenica il contrammiraglio Vadim Kulit, capo del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria, durante un briefing, secondo l’agenzia di stampa locale Russia Today .

I missili sono stati lanciati da due caccia F-16 israeliani, spingendo l’esercito siriano a neutralizzare entrambi i proiettili in aria sopra la città di Sayida Zainab, che si trova a circa 10 chilometri a sud di Damasco, ha detto Kulit.

Le unità di difesa siriane che hanno partecipato all’operazione erano “equipaggiate con sistemi Buk-M2E di fabbricazione russa”, hanno aggiunto i militari.

Questo è il terzo round consecutivo in una sola settimana che il regime israeliano effettua attacchi aerei contro il territorio siriano; il primo si è svolto lunedì nella provincia settentrionale di Aleppo e il secondo giovedì nella provincia centrale di Homs.

Dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011, Israele ha più volte attaccato obiettivi militari o civili nel Paese levantino per fermare la rapida avanzata dell’esercito siriano verso i covi di bande radicali; tuttavia, nella maggior parte dei casi, le unità di difesa aerea della Siria hanno sventato tali offensive.

Difesa aerea siriana

Il governo di Damasco, presieduto da Bashar al-Asad, denuncia che il regime israeliano, attraverso questi attacchi, cerca di sostenere gruppi terroristici con l’intento, tra gli altri obiettivi, di destabilizzare la regione dell’Asia occidentale. Inoltre, chiarisce che risponderà a tempo debito alle violazioni militari israeliane.

Siria: gli attacchi israeliani non fermeranno la nostra lotta al terrorismo

In questo stesso contesto, il ministero degli Esteri siriano ha sottolineato martedì che le aggressioni israeliane contro il paese arabo non saranno in grado di distogliere l’esercito siriano dalla sua lotta contro i gruppi terroristici e i loro sponsor.

Nota: I terroristi ed i loro sostenitori, americani e sionisti, non l’avranno vinta. Israele e gli USA si danno il cambio per colpire la Siria.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago