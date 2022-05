La Russia conferma il rilascio di 80 civili “trattenuti da nazionalisti ucraini” presso l’acciaieria Azovstal a Mariupol

80 civili, tra cui bambini e donne, “trattenuti da nazionalisti ucraini”, sono stati evacuati dal territorio dell’acciaieria Azovstal, situata nella città di Mariupol, attraverso corridoi umanitari, riferisce il ministero della Difesa russo .

Tutte le persone rilasciate sono state evacuate nella città di Bezyménnoye, nella Repubblica popolare di Donetsk, dove hanno ricevuto alloggio, cibo e l’assistenza medica necessaria, dettagliata dal portafoglio della Difesa.

Allo stesso tempo, i residenti locali evacuati dai militari russi che volevano recarsi nei territori controllati da Kiev, sono stati posti sotto la custodia dei rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa e dell’ONU che hanno supervisionato l’evacuazione.

Ore prima, un corrispondente TASS sul campo ha riferito che altri 40 civili, inclusi otto bambini e 14 donne, sono stati evacuati domenica dal territorio dello stabilimento.

Da parte sua, il presidente ucraino, Vladimir Zelenski, ha confermato l’inizio dell’evacuazione dei civili dalla fabbrica. “Il primo gruppo di circa 100 persone si sta attualmente dirigendo verso le aree controllate”, ha scritto il presidente sul suo account Twitter, senza però specificare se si tratta delle stesse persone.

“L’Onu conferma che è in corso un’operazione di passaggio sicuro presso l’acciaieria Azovstal in coordinamento con il Comitato internazionale della Croce Rossa e le parti in conflitto” , ha confermato a Reuters il portavoce dell’organizzazione, Saviano Abreuc .

Questo sabato, due gruppi per un totale di 46 civili sono riusciti a lasciare il territorio della fabbrica attraverso corridoi umanitari, come confermato dal ministero della Difesa russo.

Venerdì, il canale russo Rossiya 24 ha riferito che una famiglia di tre persone è riuscita a lasciare lo stabilimento dove è assediato l’esercito ucraino. La coppia e la figlia sono riuscite ad uscire dal complesso industriale ascoltando le istruzioni alla radio , trasmesse dalle forze russe.

Il 25 febbraio sono iniziati i combattimenti per Mariupol che hanno portato al blocco della città. Le truppe militari ucraine hanno occupato posizioni in aree residenziali, causando enormi danni. Successivamente, con l’avanzata delle forze russe, furono espulsi da questi quartieri verso le zone industriali.

Il 21 marzo, la Russia aveva aperto un corridoio umanitario permanente nell’acciaieria per garantire l’evacuazione dei civili e la loro partenza dalle strutture dalle 14:00 (ora di Mosca) in qualsiasi direzione.

Giovedì, il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che i militari assediati possono deporre le armi e lasciare lo stabilimento. “Abbiamo sentito dalle autorità ucraine che ci sono civili lì, quindi l’esercito ucraino deve farli uscire o starebbero operando come terroristi in molti paesi, come lo Stato islamico in Siria che si fa scudo di civili”, ha detto.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago