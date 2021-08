La Russia chiude i cieli siriani per Israele





di Vladimir Platov (*)

Per molto tempo Russia e Israele hanno evitato gli scontri in Siria, dove i loro interessi si sovrappongono. Dopo che Mosca ha introdotto le sue forze in territorio siriano nel 2015, ha tenuto conto degli interessi israeliani relativi alla sicurezza dello stato ebraico. Israele ha apprezzato la posizione della Russia e ha cercato di trarre il meglio dalla situazione evitando scontri di interessi russo-israeliani in Siria. Inoltre, Israele ha utilizzato l’intervento militare della Russia in Siria per raggiungere un’intesa militare e politica con Mosca, ben sapendo che la Russia svolgerà un ruolo influente nella regione solo se riuscirà a trovare un equilibrio tra gli interessi dei suoi alleati da un lato e Israele come potenza regionale dall’altra.

Tuttavia, non è un segreto che di recente Israele si sia spinto troppo oltre nel perseguire i propri interessi in Siria, il che ha portato la parte russa a considerare irresponsabile il comportamento di Tel Aviv lì. Ricordiamo l’inizio dell’anno quando la parte israeliana ha lanciato diversi attacchi missilistici contro la Siria, anche contro una struttura militare iraniana vicino a un avamposto militare russo, causando alcuni danni alla Russia. Allo stesso tempo, il coordinamento introdotto in precedenza tra le forze israeliane e russe non ha funzionato in modo efficiente: Tel Aviv ha informato Mosca dell’attacco pochi minuti prima che colpisse, il che ha impedito a Mosca di ritirare le sue forze dall’area, mettendole così in pericolo.

Secondo molti esperti , Israele ha fatto un passo troppo avanti nella difesa dei suoi interessi in Siria, il che ha acuito l’atteggiamento di Mosca contro tali azioni. Alla fine, la Russia si è stufata di questo, e nell’ultimo raid, i missili israeliani sono stati accolti da sistemi antiaerei di fabbricazione russa, abbattendo sette degli otto missili.

Ad esempio, la scorsa settimana, Israele ha effettuato tre attacchi aerei nella Siria centrale e settentrionale, tutti e tre relativamente vicini alle forze militari russe. Il 22 luglio, tuttavia, l’aviazione israeliana ha fallito il suo ultimo tentativo di attacco aereo contro la Siria, lanciando un attacco contro quella che percepiva come una base iraniana ad Al-Qusayr nel governatorato di Homs. Gli F-16 hanno puntato il bersaglio dal Libano (a nord-est di Beirut) e hanno sparato missili da crociera Delilah e bombe guidate SPIKE-1000 prodotte dall’israeliano Rafael. Ma questa volta, le squadre di difesa aerea siriana con i sistemi russi Buk SAM sono entrate nella mischia. Questi sono riusciti a respingere completamente l’attacco dell’aggressore israeliano e hanno intercettato con successo le migliori bombe e missili che Israele potesse produrre.

Si noti che questo è il secondo fallimento di Israele nell’ultima settimana: il 20 luglio, le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno attaccato As-Safir nel Governatorato di Aleppo e i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto i missili.

In questo contesto, i principali media israeliani esprimono varie speculazioni sulle conseguenze di tali azioni nel cielo siriano. Tuttavia, ammettere che la Russia ha deciso di proteggere il cielo siriano da Israele potrebbe essere la risposta di Mosca al recente aumento dei raid israeliani contro i siti iraniani e di Hezbollah nel nord e nel centro della Siria.

Sistema siriano russo antiaereo

I giornalisti israeliani non escludono la possibilità che tali passi possano essere compiuti con il consenso degli Stati Uniti. Collegano tali ipotesi ai negoziati tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden. La Russia ha sempre calcolato le sue reazioni in passato perché Tel Aviv coordina tutte le sue azioni con Washington. Tuttavia, a giudicare dagli attuali contatti con la parte americana, l’impressione a Tel Aviv è che Mosca abbia ricevuto conferma che a Washington non piacciono i raid israeliani in corso. Il portale di notizie americano Washington Free Beacon afferma che l’amministrazione Biden sta tornando indietro sul riconoscimento storico della sovranità israeliana da parte degli Stati Uniti sulla regione contesa delle alture del Golan, precedentemente annunciato da Donald Trump, a causa della sua importanza per la sicurezza di Israele.

Il fatto che la Russia abbia abbandonato la sua tacita neutralità nei confronti delle operazioni aeree delle forze di difesa israeliane (IDF) in Siria è stato recentemente riportato dal quotidiano Asharq Al-Awsat, che ha anche riferito che Mosca avrebbe fornito al governo siriano hardware militare più avanzato in modo che sarà in grado di respingere gli attacchi transfrontalieri israeliani e chiudere il cielo siriano dalla sua forza aerea.

Si noti che negli ultimi anni l’Israel Defense Force ha colpito liberamente varie parti del paese, portando i ricercatori a credere alla versione sui presunti accordi tra Russia e Israele su questo argomento. Tuttavia, dopo che la parte israeliana ha continuato a ignorare gli accordi con la Russia sulla Siria, Mosca ha iniziato a sostenere più attivamente le forze siriane, respingendo quasi completamente gli attacchi israeliani alla Repubblica araba. Secondo alcuni analisti, è stato un avvertimento per la parte israeliana che dopo la distruzione dei primi missili, anche gli aerei israeliani sarebbero stati abbattuti, come hanno suggerito direttamente i media israeliani e arabi.

È noto che l’IDF ha utilizzato l’intelligence statunitense e la stretta cooperazione militare tra Stati Uniti e Israele per pianificare i suoi attacchi aerei contro il territorio siriano. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che anche Mosca gode di una stretta collaborazione con Damasco. E, data l’integrazione dei sistemi di difesa aerea siriani con le difese aeree russe, la Russia è libera di fornire all’esercito arabo siriano (SAA) informazioni che gli consentano di respingere gli attacchi israeliani e abbattere gli aerei israeliani. Inoltre, non è un segreto che anche gli interessi degli Stati Uniti potrebbero essere influenzati dal rafforzamento delle capacità di difesa aerea della SAA da parte della Russia: velivoli senza pilota e aerei dell’aeronautica statunitense appaiono regolarmente sul territorio della Repubblica araba siriana, violando la sovranità siriana.

Il nuovo Rappresentante Permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, parlando al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ha più volte affermato che la Russia condanna gli attacchi aerei che Israele sta effettuando sul territorio della Siria. Secondo il diplomatico, questo complica la situazione nel Paese e incide sulla situazione complessiva della regione.

Forze aeree russe

Oggi Israele si trova in una situazione molto difficile da questo punto di vista. È noto che Israele aveva già attraversato una grave crisi nei rapporti con la Russia nel settembre 2018, quando la difesa aerea siriana ha abbattuto per errore un aereo da trasporto-ricognizione russo Il-20 ELINT con a bordo quindici militari russi mentre le truppe siriane erano monitoraggio di più missili che sorvolano Latakia. Inoltre, in questo incidente, gli aerei israeliani che hanno colpito il territorio siriano, uscendo di scena, hanno volutamente messo in pericolo l’aereo russo, ignorando il fatto che trasportasse molte persone a bordo. Mosca ha accusato vigorosamente Tel Aviv all’epoca e ha criticato a lungo il comportamento di Tel Aviv in Siria. Alla fine, Israele riuscì a ristabilire le relazioni, ma con grande sforzo.

Gli eventi recenti indicano che il malcontento della Russia per gli attacchi israeliani alla Siria è ripreso e la crisi nei rapporti tra i due paesi potrebbe diventare molto acuta. Mosca ha esaurito la pazienza e non permetterà a Israele o a nessun altro di rovinare ciò che ha realizzato in Siria.

Oggi il mondo arabo si sta muovendo costantemente verso il riconoscimento del governo di Assad, non solo in Iraq ed Egitto, ma anche nei paesi del Golfo. Molte altre parti interessate vogliono che la Siria torni al suo stato normale. Di conseguenza, gli attacchi aerei effettuati da tutti i tipi di paesi stranieri contro questo paese colpito cesseranno finalmente. Ciò richiede che gli Stati Uniti e Israele fermino i loro attacchi aerei e la Turchia che destabilizzi la Siria settentrionale.

*Vladimir Platov, esperto di Medio Oriente, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”(Fonte)

Traduzione: Luciano Lago.